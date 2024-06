Luka Doncic admite ter oficializado frustração e promete se divertir

DALLAS – Com o Mavericks à beira da eliminação, o astro Luka Doncic reconheceu que sua frustração com os árbitros tem sido um problema durante as finais da NBA e prometeu adotar uma abordagem diferente durante o jogo 4 na sexta-feira.

“Volte a se divertir”, disse Doncic após a sessão de cinema dos Mavericks no American Airlines Center na quinta-feira. “Conversamos sobre como voltamos de [21] pontos no quarto período nas finais. Estávamos nos divertindo. Estávamos defendendo. Estávamos correndo. Nosso ritmo foi ótimo. Apenas tirando boas fotos.”

O rali do Jogo 3 dos Mavs ficou aquém na derrota de terça-feira por 106-99 para o Boston Celtics, depois que Doncic cometeu uma falta faltando 4:12 para o final, a primeira vez em sua carreira que ele cometeu uma falta durante o regulamento. Ele foi marcado por quatro faltas no quarto período, incluindo as duas últimas em um intervalo de 26 segundos, e expressou descontentamento com a arbitragem durante sua disponibilidade de mídia pós-jogo.

Doncic, como costuma fazer, reclamou com os árbitros durante a derrota no jogo 3. Em algumas ocasiões, quando o Celtics reduziu a vantagem inicial de 13 pontos dos Mavs para um no final do primeiro quarto, o fracasso de Doncic em voltar à defesa levou a chutes abertos para o Boston.

Doncic, 25 anos, admitiu repetidamente ao longo da sua carreira que a sua tendência para discutir com os árbitros pode ser problemática. Ele fez isso novamente na quinta-feira, dizendo que as autoridades “terão a última palavra” e que ele “precisará se afastar disso”.

“Eu realmente quero vencer”, disse Doncic. “Às vezes não mostro isso da maneira certa, mas no final das contas, eu realmente quero vencer. Tenho que fazer um trabalho melhor, mostrando isso de uma maneira diferente.”

Doncic teve média de 29,7 pontos, 9,0 rebotes e 6,0 assistências durante as finais, apesar de ter jogado com uma torção no joelho direito e sofrido uma contusão torácica no jogo 1. Ele disse a Malika Andrew da ESPN que receberia outra injeção analgésica para aliviar o desconforto do contusão antes do jogo 4, como Doncic fez nos dois jogos anteriores.

Doncic tem lutado defensivamente enquanto é caçado impiedosamente pelos Celtics. De acordo com o Second Spectrum, os Celtics estão atacando Doncic em 67,7% de suas investidas contra ele. Essa é a maior porcentagem de rebatidas permitida em ataques de um único defensor em uma série de playoffs nos últimos 10 anos, com um mínimo de 10 ataques defendidos por jogo.

“Minha mensagem para ele é que ele não está sozinho nisso”, disse o guarda do Mavs, Kyrie Irving, que lutou durante as duas derrotas em Boston antes de marcar 35 pontos no jogo 3. “Ele jogou o melhor que pode, apesar das circunstâncias, apenas lesões e coisas. Ele está dando tudo de si. Não é tudo culpa dele.

Em uma tentativa de ser otimista sobre as chances do Dallas de se tornar o primeiro time a superar uma desvantagem de 3 a 0 na série, Doncic apontou como os Mavs mudaram sua temporada depois de lutar após o intervalo do All-Star. Dallas perdeu cinco dos seis jogos antes de vencer 16 dos 18 a caminho de conquistar a quinta cabeça-de-chave da Conferência Oeste.

“Eu sei que esta é a temporada regular, mas foi o tipo de ponto em que todos nos reunimos, e a química a partir daí foi ao topo”, disse Doncic. “Só temos que acreditar. Conversamos sobre isso no vestiário. Sei que podemos fazer isso e vamos acreditar até o fim”.