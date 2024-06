Luka Doncic, do Mavs, reclama dos árbitros após uma falta no jogo 3

DALLAS – Luka Doncic olhou para o árbitro com raiva e descrença depois que ele foi apitado por sua sexta falta e então virou a cabeça em direção ao banco do Dallas Mavericks para exigir que o chamado fosse contestado.

Após uma revisão do replay, o desafio foi considerado malsucedido, banindo Doncic para o banco nos 4 minutos e 12 segundos finais do Jogo 3 das Finais da NBA.

Dallas, que perdeu 21 pontos no início do quarto período, ficou com três pontos quando Doncic foi desclassificado. Ele assistiu impotente enquanto o rali dos Mavs fracassava na derrota de quarta-feira por 106-99 para o Boston Celtics no American Airlines Center, colocando Dallas à beira de ser varrido.

Doncic, que cometeu falta pela primeira vez em 48 jogos dos playoffs da carreira, foi punido por quatro faltas no quarto período.

“Não podíamos jogar fisicamente”, disse Doncic quando questionado sobre a arbitragem. “Não sei. Não quero dizer nada.

“Sabe, seis faltas nas finais da NBA, basicamente estou assim”, disse Doncic, apontando com as palmas para cima. “Vamos, cara. Seja melhor que isso.”

Os árbitros não foram o único motivo da frustração de Doncic.

Ele teve um início escaldante, acertando cinco de seus primeiros sete arremessos do chão enquanto os Mavs saltavam para uma vantagem de 13 pontos no primeiro quarto, mas ele lutou ofensivamente durante a maior parte do restante do jogo. Doncic terminou com 27 pontos em 11 de 27 arremessos.

A estrela do Mavs, Luka Doncic, foi apitada por quatro faltas no quarto período e sofreu uma falta pela primeira vez em 48 jogos dos playoffs da carreira. Foto de Stacy Revere/Getty Images

O Celtics também perseguiu Doncic incansavelmente na defesa, já que a estrela do Mavs está lidando com uma contusão torácica sofrida durante o jogo 1 e jogou com uma torção no joelho direito durante a maior parte da temporada. De acordo com dados da ESPN Stats & Information, Boston marcou 16 pontos em 6 de 15 arremessos, com Doncic como defensor principal. O Celtics também gerou vários bons looks ao penetrar em Doncic para forçar a rotação da defesa do Dallas.

“Ele definitivamente tem um alvo no peito”, disse o técnico do Mavs, Jason Kidd. “Ele tem que ser capaz de defender e entender que estamos lá para protegê-lo e ajudá-lo se ele for derrotado. Mais uma vez, ele está carregando uma carga ofensiva. tem que ser capaz de jogar um jogo onde ele possa descansar no ataque e deixar que os outros carreguem a carga.”

O guarda do Mavs, Kyrie Irving, que lutou durante as duas derrotas em Boston para abrir a série, saiu de sua mini-queda com 35 pontos em 13 de 28 arremessos.

O resto dos Mavs combinados marcaram apenas 37 pontos, enquanto Kidd estendia sua rotação para 11 jogadores em uma busca desesperada por contribuidores.

Dallas estava em uma sequência de 20-2 quando Doncic foi marcado por sua sexta falta após tentar cobrar contra a estrela do Boston Jaylen Brown na ala esquerda. Ocorreu apenas 26 segundos após a quinta falta de Doncic, que foi marcada quando ele se envolveu com Brown enquanto defendia uma post-up.

Doncic expressou animadamente sua angústia aos árbitros após ambas as ligações, como fez em várias outras ocasiões durante o jogo.

“Você só precisa deixar respirar um pouco”, disse Irving quando questionado sobre qual seria sua mensagem pós-jogo para seu colega de elenco. “Deixe as emoções humanas virem à tona. Basta dar um abraço nele. É isso, cara. É fácil apontar o dedo apenas para ele e dizer: ‘Você poderia ser melhor.’ Isso é fácil de dizer. Acho que ele sabe disso, mas, sim, é reiterar que eu o protejo, todos nós o protegemos.

Dallas agora enfrenta probabilidades assustadoras. As equipes estão 0-156 na série de playoffs depois de ficarem atrás por uma desvantagem de 3-0 na história da NBA.

“Não acaba até que acabe”, disse Doncic. “Nós apenas temos que acreditar.”