Luka Doncic é um fracasso nas finais? Mavs estrela sob ataque por má defesa e insucesso no tempo de embreagem

Tele Dallas Mavericks estão enfrentando a eliminação depois de perder três jogos consecutivos para o celtas de Boston nas finais da NBA. Brian Windhorst, da ESPN, criticou duramente a estrela do Mavs, Luka Doncic, após a derrota no jogo 3, concentrando-se especialmente em sua falta cara no final do jogo.

Windhorst não se conteve, afirmando. “Aquele Luka caiu no chão ali em uma posição inaceitável para se colocar faltando quatro minutos para o fim e cinco faltas. E então imediatamente olha para o banco e diz: ‘É melhor você desafiá-lo’, como se fosse culpa do banco que ele acabei de fazer uma jogada terrível.”

Os Mavericks reduziram a vantagem de 21 pontos do Celtics para apenas um ponto no quarto período, mas seus esforços falharam quando Doncic cometeu falta faltando pouco mais de quatro minutos para o fim. Isso deixou Dallas sem seu craque em um momento crítico.

Parado no túnel do Mavericks, Windhorst comentou: “Ali fica o túnel do Celtics. É onde estão os vencedores. Se Luka quiser ser um vencedor saindo deste túnel aqui, ele terá que usar isso.”

Doncic terminou o jogo com 27 pontos, 6 rebotes e 6 assistências, mas suas dificuldades nos quartos da série foram evidentes. Nos três primeiros jogos, ele marcou apenas 8 pontos nos quartos períodos, acertando um sombrio 3 em 15 em campo, traduzindo-se em uma preocupante precisão de tiro de 20%. Sua taxa de sucesso de 0% na faixa de três pontos durante esses períodos críticos contribuiu para uma baixa porcentagem de tiro verdadeiro de 23,9%.

As esperanças do Mavericks diminuem quando o Celtics domina as finais da NBA

Os Mavericks estão prontos para jogar Jogo 4 contra o Celtics às 19h30 de sexta-feira. Doncic, que cometeu falta pela terceira vez em sua carreira, perdeu os 4:12 finais do jogo 3, período durante o qual o Mavericks foi derrotado por 13-9. As críticas a Doncic, 25, se intensificam a cada derrota do Mavericks. Eles estão perdendo por 3 a 0 e os Celtics têm a chance de vencer a série.

Windhorst também criticou Doncic por suas reclamações frequentes sobre a arbitragem e suas deficiências defensivas. Apesar de lutar contra lesões, incluindo um machucado no peito e torções no joelho e tornozelo relatadas anteriormente, o talento ofensivo de Doncic permanece inegável. No entanto, sua primeira aparição nas finais revelou áreas de seu jogo que precisam ser melhoradas.

Treinador Jason Kidd reconheceu as lutas defensivas de Doncic. “Ele tem que ser capaz de proteger e entender que estamos lá para protegê-lo e ajudá-lo caso ele seja derrotado.” Apesar dos desafios, o companheiro de equipe Kyrie Irving enfatizou o apoio da equipe a Doncic, dizendo: “É fácil apontar o dedo apenas para ele, digamos, você poderia ser melhor. Isso é fácil de dizer. Acho que ele sabe disso… Todos nós temos as costas dele.”