Luka Modric, da Croácia, jogará após jogo ‘brutal’ com a Itália

O capitão da Croácia, Luka Modric, disse que continuará jogando apesar da provável eliminação de seu país do Campeonato Europeu, depois de sofrer um gol no último suspiro no empate em 1 x 1 com a Itália no último jogo do Grupo B, na segunda-feira.

Modric, vencedor da Bola de Ouro em 2018, quando a Croácia chegou à final da Copa do Mundo em Moscou, colocou seu time na frente segundos depois de ter um pênalti defendido, mas depois assistiu em choque após ser expulso quando o italiano Mattia Zaccagni marcou o gol do empate com o último chute do jogo já nos acréscimos.

Escolhas dos editores 2 Relacionado

O empate colocou a Itália nas oitavas de final e deixou a Croácia em terceiro lugar no Grupo B, com dois pontos – provavelmente insuficientes para ocupar uma das vagas reservadas aos quatro melhores terceiros colocados.

Apesar da decepção, Modric sugeriu que queria continuar mesmo depois de 178 internacionalizações desde a sua estreia em 2006 e com o seu golo tornando-o no marcador mais velho de sempre num Euro.

“Gostaria de continuar jogando para sempre, mas provavelmente chegará um momento em que terei de pendurar as chuteiras. Vou continuar jogando, mas não sei por quanto tempo”, disse o jogador de 38 anos. meio-campista disse aos repórteres.

Luka Modric mostra sua decepção depois que a Croácia sofreu um gol no final do empate com a Itália na Euro 2024. Imagens Getty

Modric, estrela de longa data do Real Madrid, mostrou-se resignado na análise do jogo.

“Isso foi muito estressante”, disse ele. “Continuámos a lutar até ao fim, mas, infelizmente, o futebol foi implacável connosco esta noite. Foi cruel sobretudo hoje, mas também no nosso último jogo. [a 2-2 draw with Albania] quando também sofremos um gol tardio.

“Mas isso faz parte do futebol. Muitas vezes dá muitos sorrisos, mas em outras ocasiões deixa você muito triste, como aconteceu hoje, perdendo da maneira que perdemos.

“É difícil quando você perde assim encontrar palavras para descrever como você se sente. É claro que precisamos nos recuperar.

“E como eu disse antes, talvez seja injusto porque todos nós realmente lutamos pela Croácia desde o primeiro apito. [until] o último e o resultado é o que é.

“Os deuses do futebol nem sempre sorriem para nós, mas devemos estar orgulhosos da forma como representámos o nosso país esta noite.”

O seleccionador da Croácia, Zlatko Dalic, sugeriu que os oito minutos acrescentados à vantagem para a baliza italiana eram desnecessários e que os seus jogadores ficaram nervosos na fase final.

“Não houve muitas interrupções ou faltas. Mas não se pode sofrer um gol como esse aos 98 minutos”, disse Dalic. “A derrota é parte integrante do futebol. É assim que as coisas são.”

Informações da Reuters foram usadas nesta história.