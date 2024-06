Luka Modrić focado no Euro, para revelar o futuro do Real Madrid em breve

BERLIM, Alemanha – Luka Modrić disse à ESPN que revelará seu futuro no Real Madrid em breve, mas por enquanto está focado na Euro 2024 com a Croácia, que estreia na competição contra a Espanha, no Olympiastadion, em Berlim, no sábado.

Modrić, de 38 anos, está sem contrato com o Real Madrid no final do mês, mas fontes disseram à ESPN que o médio deverá assinar uma prorrogação de um ano, após a decisão do companheiro de equipa Toni Kroos de se aposentar neste verão.

“Vocês saberão disso muito em breve”, disse Modrić à ESPN Argentina quando questionado se renovará com Los Blancoscom quem conquistou a sexta Liga dos Campeões no início de junho.

“Neste momento estou concentrado na Croácia. Quando chegar a hora, todos saberão, não posso dizer mais nada.”

Modrić participará este mês no seu nono grande torneio com a Croácia, na Alemanha. A primeira foi a Copa do Mundo de 2006, também na Alemanha, e ele ainda pode aumentar esse número para 10 se chegar à Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, México e Canadá, quando completará 40 anos.

“Estou numa idade em que trabalho o dia-a-dia e não consigo pensar muito no futuro”, acrescentou quando questionado se este poderia ser o seu último torneio pelo seu país.

“Sei que não me resta muito futebol, estou no fim da minha carreira. Quanto mais não sei.”

Luka Modrić treina na Croácia na sexta-feira. Dan Mullan/Getty Images

Durante a sua carreira na Croácia, Modrić ajudou o seu país a chegar à final do Campeonato do Mundo em 2018, onde perdeu para a França, e ao terceiro lugar na mesma competição no Qatar, há 18 meses.

“Sempre acreditei em mim mesmo, mas sempre disse que se alguém me desse um pedaço de papel e dissesse: ‘Escreva o que você deseja alcançar em sua carreira’, eu definitivamente teria medo de escrever tudo isso. “, disse ele em entrevista coletiva.

“Eu não esperava que tudo isso acontecesse. Depois de todos esses anos, aqui estou.”

A longevidade de Modrić no futebol internacional contrasta com a juventude do extremo espanhol Lamine Yamal, que aos 16 anos se tornará no jogador mais jovem a disputar uma fase final se defrontar a Croácia este fim-de-semana.

Yamal, do Barcelona, ​​nem sequer tinha nascido quando Modrić participou no seu primeiro grande torneio, em 2006.

“Sinto-me velho quando ouço coisas assim”, disse Modrić quando lhe foi apontada a diferença de idade.

“Mas o que posso dizer é que a idade não importa. Seja você jovem ou velho, o mais importante é o que você mostra em campo.

“[Yamal] fez coisas incríveis nesta temporada. Todos o veem como uma grande ameaça para a seleção espanhola. Ele tem um enorme potencial e uma carreira incrível pela frente.”

Escolhas dos editores 2 Relacionado

Há muito entusiasmo na Espanha sobre o potencial de Yamal e do jovem ala Nico Williams. No entanto, apesar de elogiar a dupla, o seleccionador espanhol, Luis de la Fuente, não confirmou se eles seriam titulares contra a Croácia.

“Acho que isso é mais importante do que o lado futebolístico, são jogadores jovens, principalmente Lamine, ele é um garoto com um talento incrível que só os escolhidos têm”, disse ele em entrevista coletiva na sexta-feira. “Gosto de dizer que eles têm um dom de Deus, poucos jogadores têm esses atributos.

“Em termos de compreensão do jogo, estamos tentando tratar a situação normalmente, mas também tentando explicar que sendo humilde ele vai se desenvolver muito mais. os clubes também. Estamos reforçando a educação e o treinamento dos clubes. Eles são jogadores de futebol especiais, isso os diferencia dos demais.

“Mas nessas posições Ferran [Torres] e Ayoze [Pérez] fizemos coisas fantásticas nos treinos, todos estão em ótima forma e entusiasmados. Você pode presumir que Nico e Lamine joguem amanhã. Você pode pensar que é uma surpresa se não o fizerem, mas não seria para mim.”

Croácia e Espanha figuram num dos grupos mais difíceis do torneio, com as campeãs Itália e Albânia a completarem o Grupo B.

Será vital para ambas as equipas começarem bem em Berlim, no sábado, e Modrić disse que a Croácia demonstrou repetidamente que pertence ao escalão principal do futebol internacional, apesar de muitas vezes não ser desejada.

“Sendo os azarões, não nos importamos com isso”, disse Modrić. “Todos os outros são os favoritos, nós somos os azarões, estamos habituados a isso. Temos que mostrar a nossa unidade.

“Estamos aqui para conseguir um grande resultado. Acho que mostramos nos últimos anos que pertencemos ao topo do futebol europeu.

“Nestes campeonatos falhámos o último passo para conseguir um resultado realmente bom. Espero que possamos fazer isso neste torneio e realmente fazer algo grande.”