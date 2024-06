Lyles se recupera, Richardson falha na tentativa de vaga olímpica nos 200m

EUGENE, Oregon – Os entusiastas americanos do atletismo têm muito orgulho em fazer uma afirmação ousada.

Quando se trata de se classificar para as Olimpíadas, eles afirmam que sua equipe é a mais difícil de se formar — de qualquer esporte, em qualquer país.

Dado o que aconteceu em duas eletrizantes corridas de 200 metros masculino e feminino nas seletivas para as Olimpíadas dos EUA no sábado à noite, os obstinados do atletismo podem ter razão.

“Os EUA têm dominado. Tivemos pelo menos dois medalhistas em cada campeonato mundial e Olimpíada desde 2021″, disse Noah Lyles, vencedor dos 200 metros masculinos. “Então, no 200, definitivamente temos um forte, forte [chance] por varrê-lo.”

Para homens como Lyles, foi tudo normal na final de sábado. No final do sprint disputado, os 3 primeiros eram Lyles, Kenny Bednarek e Erriyon Knighton, respectivamente. Uma semelhança desse trio já era esperada há muito tempo para emergir da última bateria e se classificar para os Jogos de Paris.

Embora Bednarek tenha saído na frente no início e parecesse em posição de segurar no final para vencer, foi o tempo de 19,53 segundos de Lyles, líder mundial e recorde de competição, que liderou o campo. Bednarek marcou 19,59 segundos, e Knighton teve um tempo de 19,77 segundos.

“Nós deveríamos [sweep] em Tóquio”, disse Bednarek. “Mas estou muito confiante de que podemos fazer o trabalho dessa vez. Todos nós temos que ter certeza de executar quando mais importa e fazer o trabalho.”

Ao contrário de sua longa corrida comemorativa na metade da curva seguinte, depois de vencer a final dos 100 metros aqui na semana passada, Lyles fez uma parada muito mais cedo no sábado e deu um tapa na mão de Bednarek antes de perceber o que havia conseguido.

“Eu meio que cheguei aos 200 metros porque é cada vez mais difícil para mim comemorar, porque entrei nessa sequência de vitórias tantas vezes”, disse Lyles. “Isso não significa que não estou tentando considerar isso garantido, porque é de longe minha corrida favorita.”

Embora a corrida masculina tenha sido um tanto esperada, a história foi diferente para as mulheres.

Sha’Carri Richardson, a terceira mulher mais rápida no evento no campeonato mundial do verão passado, terminou em quarto lugar na final de sábado e não participará do evento em Paris. Isso significa que ela correrá apenas os 100 metros e participará de equipes de revezamento nos Jogos.

Gabby Thomas, que ganhou o bronze nos 200 metros nas últimas Olimpíadas, terminou em primeiro na noite de sábado e se classificou para Paris, ao lado da campeã da NCAA McKenzie Long e da veterana, porém estreante olímpica Brittany Brown.

“Sinto que tudo está se encaixando exatamente onde é necessário e fiz meu trabalho”, disse Thomas, “e agora estamos olhando para uma medalha de ouro”.

Assim como fez durante os testes, Thomas navegou até o final das finais, cruzando a linha de chegada em 21,81 segundos. Brown levou a prata com 21,90, e Long, a campeã dos 200 metros da NCAA competindo cinco meses após o dia em que sua mãe morreu, registrou 21,91.

“Eu sei que minha mãe estava sorrindo de rosto colado”, disse Long, com um sorriso se formando em seu próprio rosto. “Eu sei que ela está muito orgulhosa de mim e isso é tudo que me importa.

“Só de cruzar essa linha, sabendo que agora sou um atleta olímpico, é tão surreal.”

Ao cruzar a linha de chegada logo depois de Thomas, Long estendeu a mão para sua vizinha de raia, batendo em seu braço para chamar sua atenção. Em um movimento fluido, Thomas, o medalhista de bronze dos 200 metros em Tóquio, virou-se e abraçou Long.

Em seguida, Thomas contou a Long o que ela sonhou na noite anterior: que a jovem de 23 anos seria uma atleta olímpica.

“Eu fiquei tipo: ‘Você não queria me contar isso antes de sairmos?'”, disse Long. “Mas sim, foi isso que ela me disse. Ela ficou tipo, ‘Estou muito, muito orgulhosa de você. Eu literalmente digo a ela o tempo todo: ‘Eu quero ser você.’

“Ela é inspiradora. Esse é meu objetivo, quero ser como Gabby Thomas.”

Thomas, 27, acrescentou: “Ter uma atleta mais jovem olhando para mim e dizendo isso, parece tão surreal, mas me deixa feliz. Realmente parece que está me dando um propósito. É por isso que faço isso: para fazer outras garotas se sentirem inspiradas.”

Pouco antes da bateria, Long disse que Richardson a puxou para o lado e também ofereceu palavras de encorajamento. Da mesma forma, Richardson lidou com a aprendizagem sobre a perda de sua própria mãe biológica enquanto competia nas provas três anos atrás. Ela queria que Long soubesse que ela não estava sozinha nisso, disse Long.

Enquanto Richardson foi a mulher estranha fora de sua bateria, os homens irão a Paris sem nomes como Christian Coleman, o corredor número 1 do mundo nos 100 metros que também não conseguiu se classificar nos 100, e Kyree King. Os quarto e quinto colocados ficaram 0,12 e 0,13 segundos atrás do terceiro lugar de Knighton, respectivamente.

Em outros eventos notáveis ​​​​no sábado:

• A melhor saltadora em distância dos Estados Unidos certamente sabe como dar um show. Com apenas duas tentativas, Tara Davis-Woodhall finalmente saiu de trás da prancha para evitar ser eliminada.

Com mais três tentativas, ela saltou 7 metros na segunda delas e saltou do quinto para o primeiro lugar.

Davis-Woodhall continua invicto nesta temporada, mas esta foi difícil.

“Não quero colocar a mim ou a vocês nessa posição novamente”, disse ela em entrevista no sistema de alto-falantes do estádio. “Peço desculpas. Mas estou indo para Paris, querido!”

• Mais um sinal do domínio de Sydney McLaughlin-Levrone nos 400 metros com barreiras surgiu na semifinal.

Seu tempo na corrida em que ela apenas tentava se manter em pé e avançar, 52,48 segundos, foi o melhor tempo de 2024 na prova.

McLaughlin-Levrone detém o recorde mundial em 50,68 segundos. No domingo, ela correrá por uma vaga nas Olimpíadas e uma chance de defender seu título.

• Weini Kelati venceu os 10.000 metros, 10 anos após buscar asilo nos Estados Unidos. Kelati viajou para Oregon quando adolescente para o campeonato mundial júnior e, sem contar aos amigos ou familiares, perdeu o voo de volta para casa, na Eritreia, para começar uma nova vida.

Acolhida por um parente, Kelati cursou o ensino médio na Virgínia e competiu na Universidade do Novo México, onde se tornou uma All-American multitempo.

Agora, Kelati, 27, ganhou uma viagem para as Olimpíadas de Paris. Ela segurou Parker Valby, da Universidade da Flórida, por menos de meio segundo. Karissa Schweizer, que fez parte do time para os Jogos de Tóquio em 2021, ficou em terceiro.

• Já bicampeão mundial, Chase Jackson agora tem um novo título: Olímpico.

Jackson lançou 20,10 metros, o melhor da temporada, para ultrapassar Raven Saunders, a medalhista de prata olímpica que usava máscara, na final do arremesso de peso. Também fazendo parte do time estava Jaida Ross, que recebeu uma salva de palmas. Ela é da Universidade de Oregon.

Informações da Associated Press foram usadas nesta reportagem.