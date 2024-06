Lynx supera Liberty e conquista o primeiro título da Commissioner’s Cup

NOVA YORK – Napheesa Collier e o Minnesota Lynx alertaram a WNBA de que são um time do calibre do campeonato.

Bridget Carleton marcou 23 pontos e Collier somou 21 para ajudar o Lynx a vencer seu primeiro campeonato da Commissioner’s Cup com uma vitória por 94-89 sobre o New York Liberty na noite de terça-feira.

“Significa muito. Prova de onde estamos nesta temporada”, disse Collier. “Este é o melhor grupo. Nossas personalidades combinam muito bem. Qualquer noite qualquer um pode ter 20. Bridget fez um jogo excelente. É muito divertido.”

O Lynx se tornou o quarto time a vencer a Copa nos quatro anos de história do evento e deu continuidade à tendência de derrota do time anfitrião. Nova York tentava ser a primeira a se repetir como campeã depois de vencer em Las Vegas na temporada passada.

A estrela do Lynx, Napheesa Collier, levou para casa as honras de MVP da Commissioner’s Cup depois de marcar 21 pontos na final de terça-feira. Foto de Catalina Fragoso/NBAE via Getty Images

O placar estava empatado em 60 no final do terceiro quarto, quando Carleton e Cecilia Zandalasini acertaram três pontos consecutivos para iniciar uma sequência de 10 a 0 que durou os períodos.

Breanna Stewart marcou nove pontos seguidos para deixar o Liberty em 70-69, mas eles nunca conseguiram recuperar a liderança. Courtney Williams e Carleton marcaram os próximos cinco pontos para Minnesota, e Nova York nunca realmente ameaçou novamente.

“O que me orgulha é que respondemos a todas as corridas na estrada, e isso diz tudo sobre nosso time de basquete”, disse a técnica do Minnesota, Cheryl Reeve.

Collier, que também teve seis rebotes e três assistências, ganhou o prêmio de MVP do jogo.

Stewart marcou 24 pontos e Sabrina Ionescu somou 23.

“Acho que eles executaram melhor do que nós e é isso, os dois lados da quadra”, disse Stewart. “Não conseguimos o que queríamos. Vinte e uma reviravoltas nunca vão ganhar o jogo.”

Jonquel Jones, que tem sido fantástica para o Liberty durante toda a temporada, teve dificuldades na terça-feira à noite. Ela errou todas as três tentativas de field goal e não marcou até acertar dois lances livres com 1:20 restantes.

“JJ tem jogado muito bem. Eles realmente a tiraram do jogo, dificultando a captura da bola”, disse a técnica do Liberty, Sandy Brondello.

O jogo foi transferido da casa habitual do Liberty, o Barclays Center, para a UBS Arena, a cerca de 32 quilômetros de distância, porque o draft da NBA estava sendo realizado no Barclays na noite de quarta-feira e não havia tempo suficiente para mudar de arena após o jogo.

Mesmo não sendo sua casa normal, os fiéis do Liberty apareceram e fizeram barulho tentando levar seu time à vitória.

Nova York construiu uma vantagem de 47-37 no meio do segundo quarto, antes do Lynx marcar oito pontos consecutivos para chegar a dois. O Liberty liderava por 50-47 no intervalo, com Ionescu fazendo 18 pontos e Kayla Thornton 14.

O Liberty deu as boas-vindas a Courtney Vandersloot, que não jogava desde 4 de junho para ficar com a mãe, falecida há dois fins de semana. Vandersloot fez check-in pela primeira vez faltando 3:30 para o final do primeiro quarto e terminou com quatro pontos.

“Mostra muito sobre quem ela é e o quanto ela se preocupa em fazer parte desta equipe”, disse Ionescu. “Querer se sacrificar para se vestir e estar disponível para nós. Crédito para ela, é tão difícil fazer o que ela está fazendo.”

Nova York também viu o retorno de Betnijah Laney-Hamilton, que estava afastado dos gramados devido a dores no joelho direito na semana passada. Ela voltou ao time titular, terminando com 13 pontos.

INCENTIVO FINANCEIRO

As equipes da WNBA Commissioner’s Cup dividirão um prêmio de US$ 500 mil. Os jogadores de Minnesota podem ganhar até US$ 30.000, e cada jogador de Nova York ganha US$ 10.000. Cada jogador competindo também receberá US$ 5.000 em criptomoeda.

Houve também um componente de caridade, com Nova York arrecadando US$ 15.000 para Mulheres Criando Mudança e Minnesota ganhando US$ 13.500 para Justiça de Gênero. O Lynx ganhou US$ 10.000 adicionais para sua instituição de caridade ao vencer, e o Liberty recebeu US$ 5.000 por terminar em segundo lugar.