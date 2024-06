MacKinnon do Avs ganha prêmios Hart e Lindsay como melhor jogador da NHL

LAS VEGAS – O pivô do Colorado Avalanche, Nathan MacKinnon, foi o grande vencedor na premiação da NHL de quinta-feira, levando para casa o Hart Memorial Trophy como MVP da liga e o Ted Lindsay Award como o jogador mais destacado da liga, conforme decidido pela NHL Players Association.

MacKinnon, que ajudou o Avalanche a vencer a Stanley Cup há dois anos e foi finalista pelo Hart pela quarta vez e pela Lindsay pela segunda vez, nunca havia ganhado nenhum dos prêmios.

“Todo jogador que eu cresci idolatrando tem seu nome nessas coisas”, disse MacKinnon. “Fazer parte dessa empresa é surreal. Ainda não caiu a ficha e é algo especial.”

Três outros prêmios importantes foram entregues na quinta-feira.

O pivô do Chicago Blackhawks, Connor Bedard, foi selecionado como o melhor novato da liga, ganhando o Calder Memorial Trophy. Connor Hellebuyck, do Winnipeg Jets, ganhou o Vezina Trophy como o melhor goleiro, e Quinn Hughes, do Vancouver Canucks, foi nomeado vencedor do James Norris Memorial Trophy como o melhor defensor.

MacKinnon teve o recorde de sua carreira com 140 pontos nesta temporada. Ele abriu a temporada com uma seqüência de 35 jogos consecutivos em casa, perdendo apenas para Wayne Gretzky.

Gretzky, que ganhou o Hart oito vezes e o Lindsay cinco vezes, e a estrela do Pittsburgh Penguins Sidney Crosby parabenizaram McKinnon depois que ele ganhou esses prêmios. Crosby ganhou o Hart duas vezes e o Lindsay três vezes.

“É sempre muito legal ver Wayne Gretzky aparecer no seu telefone”, disse MacKinnon. “Ver o nome dele umas 100 vezes no [the Hart Trophy].”

MacKinnon terminou a temporada com 54 gols e 89 assistências.

Ele derrotou Nikita Kucherov do Tampa Bay Lightning e Connor McDavid do Edmonton Oilers para o Hart e Kucherov e Auston Matthews do Toronto Maple Leafs para o Lindsay.

MacKinnon recebeu 137 votos de primeiro lugar e 1.740 pontos na votação Hart pela mídia. Kucherov ficou em segundo com 50 votos de primeiro lugar e 1.269 pontos.

“Acho que quando você chega lá, você realmente quer ganhar”, disse MacKinnon. “Algumas vezes fui indicado, nunca esteve nem perto de ganhar. Eu só queria aproveitar minha semana aqui, e não sabia se isso aconteceria.”

Bedard, um dos prospectos mais aguardados dos últimos anos, foi o escolhido número 1 do draft do ano passado pelos Blackhawks e liderou todos os novatos com 61 pontos. Ele também foi o primeiro com 22 gols e 39 assistências empatando na liderança, apesar de ter perdido 14 jogos com a mandíbula quebrada.

Bedard, que fará 19 anos no dia 17 de julho, é jovem demais para beber legalmente e comemorar a conquista do troféu. Ele também não está recebendo tanta atenção quanto no ano passado, quando entrou no draft como a escolha inquestionável do draft.

“Tem estado mais tranquilo neste verão, o que tem sido muito bom”, disse Bedard.

Brock Faber do Minnesota Wild e Luke Hughes do New Jersey Devils foram os outros candidatos.

Hellebuyck, que também venceu o Vezina em 2020, permitiu 2,39 gols por jogo, teve uma porcentagem de defesas de 0,921 e registrou cinco shutouts. Sergei Bobrovsky dos Florida Panthers e Thatcher Demko dos Canucks foram os outros finalistas.

Hughes, que conquistou o Troféu Norris pela primeira vez, liderou todos os defensores com 92 pontos e 75 assistências. Ele também marcou 17 gols. Roman Josi do Nashville Predators e Cale Makar do Avalanche foram os outros contendores.

Hughes tem dois irmãos, Jack e Luke, também na NHL.

“Provavelmente eu adoro assistir meus irmãos jogarem, mas você é o próximo da lista”, disse Hughes sobre os outros finalistas.

Os prêmios anunciados anteriormente incluem:

• O capitão dos Panthers, Aleksander Barkov, venceu o Troféu Selke como melhor atacante defensivo pela segunda vez em quatro anos.

• O defensor do Carolina Hurricanes, Jaccob Slavin, ganhou o Lady Byng Memorial Trophy, concedido por esportividade e conduta cavalheiresca. Ele também ganhou em 2021.

• Rick Tocchet recebeu o prêmio Jack Adams como técnico do ano da NHL. Ele liderou os Canucks ao título da Divisão do Pacífico.

• Jim Nill, do Dallas Stars, foi nomeado vencedor do prêmio Jim Gregory de Gerente Geral do Ano.