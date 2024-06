Mailbag: Conor McGregor voltará a lutar? E mais sobre a mudança do UFC 303

Bom, de todos os finais de semana que aconteceram, esse com certeza foi um deles.

UFC Vegas 93 caiu no sábado à noite quase sem alarde, e Anderson Silva e Chael Sonnen encaixotaram uns aos outros com muito mais alarde, mas de alguma forma ainda menos ação do que o APEX oferecia. Misture esses eventos sem brilho com o fato de que o inferno começou UFC 303 e o retorno agora atrasado de Conor McGregore há realmente apenas um tópico na mente de todos esta semana.

Conor McGregor x Michael Chandler

Se Conor v Chandler eventualmente acontecer (só para constar, estou igualmente cético!), Será que valeu a pena esperar? -Samuel Tromans (@SamuelJTromans) 16 de junho de 2024

Se Conor v Chandler eventualmente acontecer, terá valido a pena esperar?

Como todos vocês já sabem, Conor McGregor foi forçado a desistir da luta planejada contra Michael Chandler no UFC 303 devido a uma lesão. O que se fala é que o UFC espera remarcar o confronto para ainda este ano, mas vou simplesmente reiterar a mesma posição que tenho desde que McGregor quebrou a perna em 2021: vou acreditar quando vir.

McGregor não está retornando de algum rompimento comum do MCL ou algo parecido. Esta é uma lesão catastrófica que obriga os atletas a enfrentarem a sua própria mortalidade. McGregor está prestes a completar 36 anos, é mais rico que creme e tem família e outras coisas para cuidar em sua vida. Além disso, já foi campeão em duas categorias! Ele não terá uma carreira de Robbie Lawler no final da carreira que redefina seu legado, e ele certamente não precisa do dinheiro, então por que voltar?

“Porque ele é um lutador! Este é quem ele é!

Claro, isso indica se não há mais nada de errado com ele. Mas há claramente é Algo errado. Dustin Poirier tem razões claras e tangíveis para querer continuar lutando E ele está relativamente saudável, mas depois do UFC 302, Poirier está inclinado a se aposentar de qualquer maneira por preocupação com sua saúde. Agora que Conor sofreu um revés, em algum momento sua família não lhe diz: “Ei, não faça isso. Não precisamos disso e se algo der errado, será para sempre.”

Se eu tivesse que adivinhar, é 50/50 que McGregor realmente luta novamente. Mas acho que veremos.

Mas digamos que ele lute e até seja contra Chandler. Terá valido a pena? Eu acho?

O negócio é o seguinte: eu não me importo com essa luta. De forma alguma. Não me interpretem mal, provavelmente será uma luta divertida e certamente grande, mas isso vale para todas as lutas de McGregor. Além de ser o retorno de Conor, qual é o atrativo? Não há animosidade real aqui, nem rivalidade real, apenas um cara tentando se recuperar de uma lesão e outro tentando tirar a culpa dele. Claro, tudo bem, mas não é algo que exija minha atenção.

Eu me sentiria muito diferente se fosse McGregor x Justin Gaethje ou Charles Oliveira, mas em vez disso essa luta parece a luta de Conor contra Donald Cerrone: um confronto razoável que é bastante esquecível.

Cópias de segurança

Em um mundo improvável onde o UFC garantiu um lutador reserva para o próximo confronto McGregor-Chandler agendado com o qual todas as partes concordaram, independentemente de quem foi forçado a desistir, qual é o seu melhor palpite sobre quem seria esse lutador? – ADRUWO (@ADRUWO1) 16 de junho de 2024

Em um mundo improvável onde o UFC garantiu um lutador reserva para o próximo confronto McGregor-Chandler agendado com o qual todas as partes concordaram, independentemente de quem foi forçado a desistir, qual é o seu melhor palpite sobre quem seria esse lutador?

Isso nunca aconteceria porque Chandler não vai lutar contra ninguém que não seja chamado Conor neste momento, a menos que Conor se aposente. Mas se de alguma forma isso acontecesse, há apenas duas pessoas que fariam algum sentido: Justin Gaethje e Charles Oliveira. Ambos os homens são estrelas grandes o suficiente para manter Conor por perto e ambos têm uma história com Chandler. Talvez você pudesse adicionar Max Holloway à lista, mas há rumores de que ele recusou essa oportunidade no UFC 303 por causa de suas aspirações ao título dos penas, e não acho que Conor lutaria com ele novamente, honestamente. Max aniquilaria Conor em uma revanche, o que seria uma má gestão de carreira.

Combates

Qual luta tem maior probabilidade de ocorrer:

Conor-Chandler

Jones-Stipe

Tyson-Paulo -Mike Miller (@MillerMike28518) 16 de junho de 2024

Qual luta tem maior probabilidade de ocorrer: Conor x Chandler, Jon Jones x Stipe Miocic, Mike Tyson x Jake Paul

Jones x Miocic é a luta com maior probabilidade de acontecer entre esses três porque Jones, Stipe e Dana White (e literalmente mais ninguém) vão forçá-la goela abaixo, faça o inferno ou a maré alta.

Nesta época do ano passado, um confronto entre Jones e Miocic foi muito bobo, mas todos concordaram porque fez alguns senso. Um ano depois, é obviamente idiota, mas White prefere ser atingido por um meteoro do que admitir isso, então esses dois homens lutarão, custe o que custar.

Tyson e Paul são os próximos, pois ambos parecem realmente querer que isso aconteça. O grande obstáculo aqui é que, em algum momento, os poderes constituídos não permitirão que um homem de quase 60 anos lute contra alguém em seu auge atlético.

Então é Conor vs. Chandler por todos os motivos mencionados anteriormente.

Próximo homem a subir

Já que ninguém fica surpreso com a saída de Conor, você acha que há um homem no elenco que alcançará seu nível de estrelato? Quem se torna o próximo cara da noite de calcinha vermelha? – Florida Man Chael (@FLManChael) 16 de junho de 2024

Já que ninguém fica surpreso com a saída de Conor, você acha que há um homem no elenco que alcançará seu nível de estrelato? Quem se torna o próximo cara da noite de calcinha vermelha?

Resposta curta: Não. Conor é uma estrela única em uma geração. Eles não crescem em árvores e basicamente foi necessária uma tempestade perfeita de coisas para convergir para levá-lo a este estágio. Inferno, se você tivesse uma máquina do tempo e pudesse repetir a carreira de McGregor 100 vezes, acho que você nunca mais voltaria ao quão grande ele é nesta iteração. Conor apostou em todos os resultados possíveis por quatro anos consecutivos. Crédito para ele por isso, ninguém vai voltar a isso tão cedo.

Resposta mais longa: Se alguém vai fazer isso, é Ilia Topuria. Quatro milhões de seguidores no Instagram, saindo com verdadeiras superestrelas globais, recebendo o carinho do Real Madrid, uma das maiores marcas do mundo – isso é tudo coisa de SUPERSTAR. E ele tem apenas 27 anos. Se Topuria vencer Max, vencer Alexander Volkanovski novamente, subir e conquistar o título dos leves – amigo, você está olhando para a maior estrela desde Conor. Aí tudo que ele precisa é conseguir uma luta cruzada de boxe com Canelo Alvarez e não ser nocauteado nos três primeiros rounds, e BOOM, ele é o próximo Conor.

Então, sim, ninguém vai chegar ao nível de Conor novamente. Não até que o MMA se torne o maior esporte do planeta, o que nunca será.

Alex Pereira

Onde Alex Pereira está entre as maiores contratações de todos os tempos do UFC? – Mookie Alexander (@mookiealexander) 17 de junho de 2024

Onde Alex Pereira está entre as maiores contratações de todos os tempos do UFC?

Assim, com Conor fora do UFC 303, Dana White e companhia só tinham uma opção: recorrer ao homem que parece estar sempre salvando a pele deles hoje em dia, Alex Pereira.

Pereira agora é a atração principal do UFC 303, colocando em jogo o título dos meio-pesados ​​contra Jiri Prochazka em uma revanche, e embora essas não sejam as circunstâncias ideais, a luta vai arrasar porque nenhum desses caras sabe de outra coisa além disso. Legitimamente, o UFC 303 está melhor hoje do que na segunda-feira passada, pelo menos do ponto de vista do octógono.

E com Pereira uma vez contra servir como salvador do UFC, isso o faz subir no ranking das maiores contratações de todos os tempos pela promoção. McGregor é quase certamente o número 1 nessa lista, Ronda Rousey é o número 2 (mas não tenho certeza se ela foi contratada ou se acabou de ser adquirida como parte da compra do Strikerforce) e Brock Lesnar é o número 3, mas há um caso para Pereira depois disso.

Claro, uma maneira de interpretar isso é simplesmente fazer uma lista das maiores estrelas da história do UFC, mas isso meio que perde o foco. Contratar clientes potenciais que se transformam em estrelas é mais um bom desenvolvimento do que uma boa contratação. E embora haja um pouco disso com Pereira, parece muito mais que ele era uma estrela que simplesmente superou as expectativas, semelhante a Lesnar.

E quando você pensa sobre isso através dessa lente, parece que MUITAS contratações desse tipo no UFC não dão certo. Para cada Michael Chandler existe um Will Brooks. E embora possa haver outras contratações que tenham conseguido mais do que Pereira (mesmo que o homem tenha conseguido uma quantia ABSURDA em pouco tempo), não houve muitas que tenham sido tão importantes.

Nos últimos 12 meses, Pereira foi co-luta principal de um pay-per-view, foi a atração principal de um evento no Madison Square Garden, foi a atração principal do UFC 300 em pouco tempo e agora está intervindo novamente em pouco tempo para salvar o card da International Fight Week. . Isso é o máximo que um homem pode ter para uma promoção.

UFC APEX

Qual o número ideal de lutas para acontecer em um card de MMA? 11 gostaram desta placa Apex? Mais? Menos? -Jay Pettry (@jaypettry) 16 de junho de 2024

Qual o número ideal de lutas para acontecer em um card de MMA? 11 gostaram desta placa Apex? Mais? Menos?

Acho que terminaremos aqui depois do que eu realmente acredito ser o pior evento do UFC já montado intencionalmente (não inclui cards onde o evento principal caiu no último minuto devido a uma lesão).

O APEX é terrível, mas não vou insistir nisso. Já fizemos muito disso aqui neste site. Mas a questão é que não precisa ser terrível. Estou totalmente aberto à ideia de lutas num ginásio vazio. Nem sempre os cartões precisam ser pay-per-view e certamente nem todos precisam ter uma multidão barulhenta. Estou confortável com o APEX como parte da experiência dos fãs do UFC, mas eles só precisam fazer melhor. E os fãs parecem estar percebendo isso depois de assistir a WWE realmente tentar fazer algo que pareceu ser bem recebido.

Aqui está minha proposta de longa data para o UFC, para a qual espero sinceramente que eles mudem um dia.

Uma programação definida do UFC de 40 eventos por ano. A cada mês, o UFC realiza um evento PPV, um evento Fight Night na estrada, um evento no APEX e um fim de semana fora todos os meses. Para maio, junho, julho e agosto, você retira aquele fim de semana de folga para uma programação de verão, preenchendo as vagas com dois cartões APEX e dois road shows. Nenhum cartão APEX tem mais de 10 lutas. Na verdade, nenhum card de luta deve durar oito horas, mas vou me contentar em pelo menos manter os eventos APEX abaixo de seis. Traga assentos reais e torne os preços dos ingressos acessíveis. Chega de academia vazia. Locais pequenos são ótimos para assistir lutas, se você os lotar de gente. Cada evento APEX deve ter lotação esgotada e parecer um show regional do meio-oeste, em vez desta estranha experiência de suíte no estilo TopGolf que eles oferecem.

Lá. Eu consertei o APEX. Alguém no UFC precisa me contratar como Ministro das Boas Ideias.

Obrigado pela leitura e obrigado a todos que enviaram tweets (Xs?)! Você tem alguma dúvida sobre coisas pelo menos um pouco relacionadas aos esportes de combate? Então você está com sorte, porque pode enviar seus tweets para mim, @JedKMeshew, e vou responder os meus favoritos! Não importa se são atuais ou insanos, desde que sejam bons. Obrigado novamente e até a próxima semana.