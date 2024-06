Man United e Ten Hag conversam sobre redução da função de transferência, dizem fontes

As negociações contratuais do Manchester United com Erik ten Hag incluirão discussões sobre seu papel no recrutamento do clube e na composição de sua equipe técnica, disseram fontes à ESPN.

A ESPN informou na terça-feira que Ten Hag permanecerá como técnico após a conclusão da revisão de final de temporada do United.

Após a decisão, fontes do clube indicaram à ESPN que as negociações para estender o contrato de Ten Hag começarão, com o contrato existente expirando em 2025.

No entanto, a influência de Ten Hag no recrutamento e na estrutura da sua equipa técnica serão dois tópicos principais.

O contrato do jogador de 54 anos, assinado quando chegou do Ajax em 2022 e que também inclui uma opção de mais um até 2026, permite-lhe vetar transferências de entrada e saída.

No entanto, o novo coproprietário, Sir Jim Ratcliffe, e sua equipe INEOS, liderada por Sir Dave Brailsford, estão ansiosos para entregar a responsabilidade pelo recrutamento a uma equipe dedicada, liderada pelo novo diretor esportivo Dan Ashworth, pelo diretor técnico Jason Wilsox, pelo olheiro-chefe Steve Brown e pelo diretor de negociações de futebol. Matt Hargreaves.

Sob a nova estrutura, Ten Hag teria “voz” nas transferências, mas seu papel redefinido se concentraria em gerenciar e treinar um time em grande parte montado para ele.

Erik ten Hag permanecerá como técnico do Manchester United na próxima temporada. Imagens de Nick Potts/PA via Getty Images

Fontes disseram à ESPN que o trabalho de recrutamento – liderado por Wilcox e Brown na contínua ausência de Ashworth, que ainda está de licença de jardinagem do Newcastle United – estava sendo realizado durante a revisão do United e Ten Hag será informado sobre seu progresso agora que teve foi confirmado que ele liderará a equipe na próxima temporada.

Fontes disseram à ESPN que também ocorrerão negociações sobre a composição da comissão técnica do Ten Hag, especialmente sobre o futuro do técnico dos atacantes Benni McCarthy.

McCarthy foi nomeado por Ten Hag em 2022, mas está sem contrato neste verão e não houve discussões sobre um novo acordo.

Ten Hag gostaria que McCarthy ficasse, mas fontes disseram à ESPN que Brailsford está aberto à ideia de contratar um treinador externo para trabalhar com os assistentes Mitchell van der Gaag e Steve McClaren.

Fontes disseram à ESPN que há uma sensação de que uma nomeação externa de treinador aprovada por Ashworth e Wilcox ajudaria a implementar rapidamente um “modelo de jogo liderado pelo clube”, em vez de um determinado exclusivamente pelo técnico.