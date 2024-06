Man United espera Sancho e Greenwood na pré-temporada – fonte

O Manchester United espera que Jadon Sancho e Mason Greenwood retornem aos treinos caso não deixem o clube até o início da pré-temporada, disse uma fonte à ESPN.

O United disse aos jogadores não envolvidos no Campeonato Europeu ou na Copa América que retornassem a Carrington no dia 8 de julho.

O clube está trabalhando para encontrar novos clubes para Sancho e Greenwood, mas se eles permanecerem jogadores do United até esse prazo, deverão voltar aos treinos.

Greenwood, procurado pela Lazio, Juventus, Napoli e Marselha, poderia treinar pela primeira vez em Carrington desde janeiro de 2022, quando foi suspenso após sua prisão por suspeita de tentativa de estupro, comportamento controlador e coercitivo e agressão.

Espera-se que Jadon Sancho e Mason Greenwood se apresentem para o treinamento de pré-temporada. PAUL ELLIS/AFP via Getty Images

O processo contra o atacante foi arquivado em fevereiro de 2023 e Greenwood reiniciou sua carreira emprestado ao Getafe na temporada passada.

Uma fonte disse à ESPN que os preparativos para o possível retorno de Sancho ainda não foram finalizados.

O jogador de 24 anos, que passou a segunda metade da temporada passada emprestado ao Borussia Dortmund, não treina com o time principal desde seu desentendimento público com o técnico Erik ten Hag em setembro.

Fontes disseram à ESPN que Sancho foi oferecido ao Barcelona e à Juventus, mas uma avaliação de cerca de £ 40 milhões (US$ 51 milhões) está se mostrando um obstáculo para os clubes interessados.

A preferência do United é concordar com saídas permanentes de Sancho e Greenwood, embora a aceitação de ofertas de empréstimo não esteja descartada.

Enquanto isso, o United continua a remodelar a equipe do Ten Hag antes da nova temporada, depois de conversar com o técnico do Go Ahead Eagles, Rene Hake.

Escolhas dos editores

1 Relacionado

As negociações com Hake — que trabalhou com Ten Hag durante seu tempo no FC Twente — progrediram e o técnico de 52 anos deve receber uma oferta para atuar na equipe reserva do Old Trafford.

Uma fonte disse à ESPN que Hake está prestes a fazer parte de uma mudança na comissão técnica, que também incluirá a nomeação do ex-atacante do United e ex-técnico do PSV Eindhoven, Ruud van Nistelrooy.

Isso deixa incerto o futuro dos atuais assistentes Mitchell van der Gaag e Steve McClaren, que chegaram com Ten Hag em 2022.

O técnico do atacante Benni McCarthy também deve sair com seu contrato que expira no final do mês.