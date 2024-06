Man United pode encerrar negociações de Branthwaite sobre taxas, dizem fontes

O Manchester United abandonará as negociações pelo zagueiro Jarrad Branthwaite em breve se não houver indicação de que o Everton esteja disposto a se comprometer com a taxa de transferência, disse uma fonte à ESPN.

O United deseja contratar Branthwaite neste verão e já viu uma oferta de £ 35 milhões ($ 44 milhões) mais £ 8 milhões ($ 10 milhões) em complementos rejeitada.

O Everton avalia o jogador de 21 anos em mais de £ 70 milhões (US$ 89 milhões), mas, segundo uma fonte, o United não tem pressa em fazer uma oferta melhor, a menos que o clube de Merseyside mostre disposição para negociar.

Fontes disseram à ESPN que o United informou ao Everton que não tem fundos para gastar £ 70 milhões ou mais em um único jogador durante a janela de transferências do verão.

Jarrad Branthwaite foi avaliado em £ 70 milhões pelo Everton. Imagens de Marc Atkins/Getty

Além de procurar um zagueiro para substituir Raphaël Varane, que deixou Old Trafford por transferência gratuita no final da temporada, o United também quer contratar um atacante para competir com Rasmus Højlund.

Fontes disseram à ESPN que o United está em negociações com o Fenerbahçe sobre um possível acordo para o zagueiro Victor Lindelöf, já que o clube também busca dispensar jogadores neste verão.

O United também está interessado em Joshua Zirkzee, Ivan Toney e Jonathan David, disseram fontes à ESPN. No entanto, o United tem medo de gastar muito tempo tentando fechar um acordo para Branthwaite e está disposto a desistir para se concentrar em outros objetivos.

Leny Yoro, do Lille, Matthijs de Ligt, do Bayern de Munique, e Marc Guéhi, do Crystal Palace, também são de interesse do clube.

O United também olhou para o defesa-central do Nice, Jean-Clair Todibo, mas o clube tem a impressão de que qualquer acordo seria bloqueado pela UEFA devido às ligações do co-proprietário Sir Jim Ratcliffe com o clube francês.

A empresa de Ratcliffe, INEOS, comprou Nice em 2019 e em fevereiro o bilionário britânico concluiu um acordo para adquirir uma participação de 27,7% na United.

“Eles disseram que podemos vendê-lo para outro clube da Premiership, mas não podemos vendê-lo para o Manchester United”, disse Ratcliffe à Bloomberg.

“Mas isso não é justo com o jogador e não vejo o que isso significa.”