Manchester United perderá quatro titulares regulares, dizem fontes

O Manchester United está à beira de perder quatro titulares regulares e vitais de graça neste verão, disseram fontes à ESPN, com Mary Earps prestes a partir junto com a capitã Katie Zelem, Lucía García e Nikita Parris.

A ESPN informou anteriormente que todos os quatro estavam questionando seu futuro no clube, mas desenvolvimentos recentes indicam que o quarteto pode partir neste verão.

Parris chegou ao United vinda do Arsenal há duas temporadas e teve dificuldades para entrar no time titular inicialmente. No entanto, ela se tornou um dos ativos mais valiosos do United na temporada passada, liderando a carga de gols do clube na Women’s Super League (WSL) com oito gols em 21 aparições.

Parris recusou uma transferência para o NC Courage, da NWSL, antes da final da Women’s FA Cup, mas a ex-Leoa permaneceu no banco até os 58 minutos. Entende-se que Parris deixará o clube neste verão e poderá revisitar sua mudança para a NWSL.

A capitã do Manchester United, Katie Zelem, e a goleira Mary Earps estão deixando o clube. Foto de Charlotte Tattersall – MUFC/Manchester United via Getty Images

Da mesma forma que Parris, Garcia foi comumente chamada do banco em sua primeira temporada, mas na campanha mais recente, ela provou ser uma das ameaças críticas de Skinner, usando seu ritmo e determinação para frustrar os adversários da WSL. Após grande interesse dos clubes mexicanos, Garcia está prestes a deixar o clube e assinar com o Monterrey, campeão da Liga MX, confirmaram fontes.

Zelem também está sem contrato e, como a ESPN afirmou anteriormente, tem explorado suas opções fora do clube. Parece que Zelem está inclinado a deixar o clube, mas fontes disseram que uma decisão final ainda não foi tomada.

A ESPN revelou na terça-feira que o goleiro inglês Earps, um dos jogadores de maior destaque do United, está prestes a deixar o clube, apesar das longas negociações de extensão de contrato. Fontes revelaram que Earps está perto de se juntar ao Paris Saint-Germain gratuitamente neste verão.

Earps estava anteriormente associado a uma transferência recorde mundial para o Arsenal, rival da WSL, no verão passado, mas o United se recusou a vender. A história de Earps é muito semelhante à da ex-jogadora do United, Alessia Russo. A compatriota inglesa de Earps também recebeu uma oferta de um grande contrato com o Arsenal, mas depois que o United conseguiu manter a atacante, ela se juntou ao clube gratuitamente no verão passado.

Ao mesmo tempo, Skinner perdeu o fullback Ona Batlle para o Barcelona na free agency. A dupla fez parte das 17 saídas na temporada passada.

O clube garantiu a contratação do importante zagueiro Maya Le Tissier por um contrato de quatro anos em maio. Leah Galton e Hannah Blundell também assinaram novos contratos de dois anos na última temporada.

O United teve uma semana difícil. Na segunda-feira, o presidente da Ineos, Sir Jim Ratcliffe, afirmou que os planos para a seleção feminina ainda não foram confirmados.

“Ainda não entramos nesse nível de detalhe com a seleção feminina”, disse ele à Bloomberg.

“Estamos bastante focados em como resolveremos os problemas da equipe principal, e isso tem sido em tempo integral durante os primeiros seis meses”.

Quando questionado se os planos seriam confirmados, Ratcliffe respondeu: “Correto”.

Na terça-feira, foi revelado que a equipe feminina será transferida para um prédio temporário para permitir à equipe masculina acesso prioritário às instalações de £ 10 milhões que foram construídas na temporada passada para uso feminino e da academia, enquanto o prédio masculino passa por uma reforma de £ 50 milhões. .

O United terminou a temporada em quinto lugar, o pior resultado desde que foi promovido à WSL em 2019. Eles terminaram 20 pontos atrás do campeão Chelsea e estavam fora da disputa pelo título em fevereiro.

O clube tentará reconstruir a próxima temporada e corrigir o seu mau desempenho; no entanto, potencialmente sem quatro de seus principais jogadores e sem direção sobre o futuro do clube, Skinner, que assinou um novo contrato de um ano antes da derrota por 6 a 0 para o Chelsea no último dia, pode ter dificuldades para atrair novos jogadores.