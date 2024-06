Manifestantes de Paris planejam fazer cocô no rio Sena para destacar como ele é sujo

Os manifestantes de Paris estão prontos para uma manifestação de defecação… alegando que vão fazer cocô no famoso Sena para provar o quão nojento isso é!

Usuários de mídia social estão falando online sobre um plano em grande escala para defecar no rio depois que o presidente da França Emmanuel Macron e prefeito de Paris Ana Hidalgo alegou que era seguro o suficiente para nadar.

O negócio é o seguinte… alguns meses atrás, a instituição de caridade Surfrider Foundation Europe afirmou ter testado a água do Sena várias vezes ao longo de seis meses, de setembro de 2023 a março de 2024, e afirma ter encontrado uma quantidade chocante de bactérias na água .

Bem… parece que a piada ficou um pouco fora de controle – porque agora há um local na rede Internet incluindo uma calculadora para ajudar as pessoas a descobrir a que horas devem deixar seus excrementos no rio para que ele flua para Paris ao meio-dia de amanhã, se viverem no campo.