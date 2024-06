Manifestantes enfrentam múltiplas acusações após atrasar Viajantes

CROMWELL, Connecticut – Seis manifestantes climáticos invadiram o 18º green enquanto os líderes do torneio alinhavam suas tacadas para o buraco final do regulamento no Travellers Championship do PGA Tour no domingo, atrasando a chegada em cerca de cinco minutos.

Os manifestantes vieram de todas as direções ao redor do campo e agitaram bombas de fumaça que deixaram resíduos brancos e vermelhos na superfície do campo antes de Scottie Scheffler, Tom Kim e Akshay Bhatia terminarem suas rondas. Alguns dos manifestantes usavam camisetas brancas com as palavras “NÃO GOLFE EM UM PLANETA MORTO” em letras pretas na frente.

A polícia de Cromwell disse que cada manifestante foi acusado de dano criminoso de primeiro grau, invasão criminosa de primeiro grau e violação da paz. Eles foram libertados após pagarem fianças de US$ 5.000 e devem comparecer ao tribunal em 1º de julho.

“Eu estava com medo pela minha vida”, disse Bhatia depois de terminar empatado em quinto lugar. “Eu nem sabia direito o que estava acontecendo.

“Mas, felizmente, os policiais estavam lá e nos mantiveram seguros, porque isso, você sabe, é uma coisa estranha.”

A multidão que cercava o 18º gramado importunou os manifestantes gritando palavrões e aplaudiu a polícia que interveio.

O PGA Tour emitiu um comunicado agradecendo ao Departamento de Polícia de Cromwell “pela sua acção rápida e decisiva” e salientando que não houve danos no 18º green. Scheffler também elogiou os oficiais.

“Do meu ponto de vista, eles resolveram tudo muito rápido e ficamos muito gratos por isso”, disse Scheffler, o jogador número 1 do mundo que mais tarde derrotou Kim em um playoff de morte súbita pela sua sexta vitória. Do ano.

“Quando algo assim acontece, você realmente não sabe o que está acontecendo, então isso pode te abalar um pouco. Isso pode ser uma situação estressante, e você odiaria que o torneio terminasse com algo estranho acontecendo por causa de um situação como essa, senti que Tom e eu tentamos nos acalmar para que pudéssemos dar o nosso melhor no dia 18. “

O Extinction Rebellion, um grupo ativista com histórico de perturbação de eventos em todo o mundo, assumiu a responsabilidade pelo protesto. Num comunicado enviado por email à Associated Press, o grupo culpou as alterações climáticas pela tempestade eléctrica de sábado que feriu duas pessoas numa casa perto do campo de golfe em TPC River Highlands.

“É claro que isso se deveu a condições climáticas cada vez mais imprevisíveis e extremas”, dizia o comunicado. “O golfe, mais do que outros eventos, depende fortemente do bom tempo. Os fãs do golfe devem, portanto, compreender melhor do que a maioria a necessidade de uma ação climática forte e imediata.”

Depois que os manifestantes foram abordados pela polícia e retirados, Scheffler deixou um potencial argumento decisivo de 26 pés na borda direita da copa e então bateu para o par. Kim, que perdia por 1 tacada antes do buraco final, acertou um birdie putt de 3 metros para empatar Scheffler e mandar o torneio para um playoff.

Kim disse que o protesto tirou sua mente da pressão.

“Isso meio que desacelerou as coisas”, disse ele. “Isso tirou o significado da tacada por um segundo. Porque nos últimos 17 buracos e meio, tudo em que você pensa é golfe e, de repente, quando isso acontece, sua mente entra em um completo – tipo, você está quase nem sequer jogava mais golfe, por um segundo pensei que era um sonho.”

Depois que os jogadores foram eliminados no regulamento, trabalhadores com sopradores de folhas saíram para limpar a pólvora restante, e o local do buraco foi mudado para o playoff, que começou no número 18. Scheffler venceu Kim com um par no primeiro buraco repentino. morte.

“Eles deixaram muitas marcas nos greens, o que não é certo para nós, jogadores – especialmente quando dois caras estão tentando vencer um torneio de golfe”, disse Kim. “Mas estou muito grato pela turnê e pela segurança da turnê por lidar com isso muito bem e fazer com que nós, jogadores, nos sentíssemos muito mais seguros”.

Informações da Associated Press foram usadas neste relatório.