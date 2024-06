Manny Pacquiao tem novo oponente para exibição de boxe RIZIN

A lenda do boxe Manny Pacquiao agora enfrentará o ex-campeão do K-1 Rukiya Anpo em uma exibição de boxe de três rounds de 152 libras no Super RIZIN 3, que acontece em 28 de julho em Saitama, Japão.

A promoção não revelou por que o oponente original de Pacquiao, o campeão peso-pena do RIZIN, Chihiro Suzuki, desistiu da luta.

Pacquiao venceu 62 das 72 lutas de boxe profissional, conquistando e defendendo títulos em diversas categorias de peso, e há muitos anos menciona a possibilidade de competir dentro do ringue RIZIN.

Anpo, 0-1 no MMA, detém o recorde de 27-8-1 como kickboxer profissional, marcando nocautes em 14 de suas vitórias, vencendo e defendendo o campeonato K-1 superleve.

“Ouvi dizer que meu oponente mudou, mas é claro, não há problema”, afirmou Pacquiao em comunicado. “Estava ansioso para enfrentar Chihiro Suzuki, principalmente depois de ver sua atitude destemida em Yoyogi outro dia. Mas, bem, se for devido a uma lesão, não tem jeito. Lesões fazem parte de ser um lutador, então, por favor, transmita meus melhores votos a Chihiro para uma rápida recuperação.

“Para Rukiya Anpo, que se tornou meu novo oponente, quero agradecer por não ter medo de me desafiar. Vou te mostrar que o boxe é nobre, fantástico e, acima de tudo, muito desafiador. Estou ansioso para 28 de julho.”

O Super RIZIN 3 será encabeçado por um confronto de peso pena entre Mikuru Asakura e Ren Hiramoto, e o vencedor poderá ganhar uma chance contra a Suzuki pelo título de 145 libras. O detentor do título peso mosca do BKFC, John Dodson, está escalado para enfrentar Takaki Soya em uma luta de boxe sem luvas.