Marcas registradas de ‘Hawk Tuah’ se acumulam para lubrificantes, molhos, bebidas e muito mais

“Hawk Tuah” – a frase da qual você não pode escapar – está prestes a estar ainda mais na sua cara, porque um monte de gente está entrando no movimento escorregadio e apostando nisso, registrando uma série de marcas registradas.

De acordo com documentos obtidos pelo TMZ… o número de marcas registradas para a frase atingiu dois dígitos, com várias empresas procurando aplicar a frase em quase tudo que pudesse, mesmo que vagamente, estar conectado às palavras imortais da garota “falcão tuah”.

As empresas estão pedindo o direito legal de colocar a frase em camisetas e roupas esportivas – isso não é chocante – mas e quanto a lubrificantes, tabaco de mascar, cuidados bucais, produtos para cabelo e corpo, bebidas… e, muito naturalmente, estimulantes sexuais.

Vale a pena notar que a pilha de solicitações de marcas registradas “Hawk Tuah” não inclui nenhuma de Hailey Welch – a mulher que cunhou a frase onipresente. Não encontramos ninguém com o nome dela, embora seja possível que ela esteja usando um pseudônimo ou LLC.

Lembrar, Jason Poteete – que dirige a Fathead Threads, a empresa de vestuário que é já fez parceria com Hailey – disse à Rolling Stone que sugeriu que ela registrasse uma marca registrada, e ela conversou com um advogado sobre isso.

Faz sentido que muitas empresas estejam aderindo à mania viral, porque Poteete diz que a Fathead Threads já arrecadou mais de US$ 65 mil com produtos com a frase icônica.