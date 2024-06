Marcus Jordan não está namorando Gabrielle Wright depois de Paris Spotting, ‘Single AF’

TMZ Esportes compartilhou o vídeo na quinta-feira … mostrando o filho de Michael brigando com uma mulher chamada Gabrielle Wright no desfile de moda Amiri.

Na verdade, Gab compartilhou um vídeo do evento … e os dois nem se sentaram um ao lado do outro.

Em nossa defesa, nunca dissemos que eles estavam namorando com certeza… mas descartamos a possibilidade de que o herdeiro Jordan pudesse estar superando seu rompimento com Larsa Pippen .

Marcus também falou sobre seu status atual com seu ex famoso … dizendo que eles “não estão juntos [right now] mas estamos sempre bem” – então, talvez haja uma chance de reconciliação no futuro?