Marselha nomeia Roberto De Zerbi, ex-técnico do Brighton

O Marselha chegou a um acordo de princípio para nomear o ex-técnico do Brighton, Roberto De Zerbi, como seu novo treinador principal, anunciou o clube francês na segunda-feira.

Num comunicado, o Marselha disse que está “trabalhando com todas as partes envolvidas para formalizar a chegada do treinador italiano e da sua equipa ao banco do OM e para preparar a sua chegada a Marselha nos próximos dias”.

De Zerbi, 45, treinou o Brighton até o sexto lugar na Premier League na temporada 2022-23, ajudando o clube a chegar às competições europeias pela primeira vez em sua história.

Enquanto chegava às oitavas de final da Liga Europa, onde foi eliminado pela Roma, o Brighton lutou para repetir a impressionante forma doméstica da temporada anterior, em 2023-24. Eles terminaram em 11º, já que o clube e o técnico decidiram se separar no final da temporada.

A temporada 2023-24 do Marselha foi turbulenta, começando a campanha sob a liderança do técnico espanhol Marcelino, antes de ele renunciar sete jogos após seu mandato. O ex-meio-campista italiano Gennaro Gattuso o substituiu no comando em setembro de 2023, mas foi demitido cinco meses depois. Jean-Louis Gasset encerrou a temporada com o Marselha terminando em oitavo, fora dos lugares europeus.