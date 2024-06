Mary Earps da Inglaterra deixará o Man United; mudança para o PSG é provável

A goleira da Inglaterra, Mary Earps, deixará o Manchester United após o término de seu contrato, confirmou o clube no sábado.

Earps disse em comunicado divulgado nas redes sociais que o clube está “indo em uma direção diferente” e que isso não se alinha com sua carreira neste momento.

Apesar das negociações sobre um novo contrato que duram mais de um ano, fontes disseram à ESPN que Earps provavelmente se transferirá para o time francês do Paris Saint-Germain, encerrando sua passagem de cinco anos no United.

Fontes disseram à ESPN que o United acredita ter feito uma oferta firme ao goleiro, mas o desejo de ganhar títulos e competir na Liga dos Campeões era mais atraente para os Earps.

Earps disse: “Querida família United, depois de 5 anos de serviço ao seu grande clube, decidi que é hora de um novo desafio. É uma decisão que venho pensando há algum tempo, e não é uma que tomei levianamente.

“O clube está prestes a passar por um período de transição e, infelizmente, não sinto que isso esteja de acordo com o momento em que estou na minha carreira, por isso acho que agora é o momento certo para fazer uma mudança e embarcar em um novo desafio.”

Earps se juntou ao United vindo do Wolfsburg em 2019, no início de sua jornada na Super League Feminina (WSL), depois de ganhar a promoção à WSL. Ela estreou pela equipe no primeiro Manchester Derby, uma derrota por 1 a 0 para o United. Em 2021, ela assinou um novo contrato para permanecer no clube até 2023 com opção de mais um ano, que o clube assumiu no mandato passado.

Earps foi fundamental para o time durante a temporada 2022-23. Ela manteve o recorde da liga de 14 jogos sem sofrer golos na WSL e foi vital para garantir o segundo lugar do United – o mais alto da história do clube – e se classificar para a Liga dos Campeões pela primeira vez.

Na final da FA Cup em maio, Earps não sofreu golos e o United conquistou o título com uma vitória por 4 a 0 sobre o Tottenham. Ela fez mais de 100 partidas pela equipe de Marc Skinner.

Em outubro de 2023, Earps ficou em quinto lugar na Bola de Ouro, a melhor colocação de uma goleira desde que o prêmio feminino foi introduzido em 2018.

O Arsenal fez uma abordagem para o goleiro no verão passado e estava preparado para fazer uma oferta recorde mundial pelo jogador de 31 anos. No entanto, o United recusou, e o clube do norte de Londres esfriou seu interesse na janela de transferências de janeiro.

Mary Earps deixou o Manchester United depois de passar cinco anos no clube. Foto de James Gill – Danehouse / Getty Images

Ela é uma das quatro principais jogadoras que deixarão o clube nesta janela, todas por transferência gratuita. O clube já anunciou as saídas de Lucía García e da capitã Katie Zelem, e Nikita Parris também deve sair.

“Não há palavras certas, ou palavras suficientes, para expressar minha sincera gratidão a todos vocês, mas espero que o que está abaixo chegue perto… Embora este capítulo do United tenha infelizmente chegado ao fim, levo comigo um coração cheio de memórias incríveis”, acrescentou Earps.

“Obrigado por me receber como um dos seus e me deixar fazer parte do seu clube. Desejo a todos o melhor para o futuro e espero poder continuar a deixá-los orgulhosos no meu próximo capítulo.”

Embora o acordo ainda não tenha sido concluído, fontes disseram à ESPN que Earps deve assinar com o PSG. O clube tem uma cota disponível de jogadores não pertencentes à UE após a saída de Tabitha Chawinga após a conclusão de seu período de empréstimo.