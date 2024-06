Matt Araiza tem uma segunda chance, após escândalos sexuais, como apostador dos Chiefs

Matt Araizao talentoso apostador cuja carreira foi interrompida por uma acusação de agressão sexual, está agora prestes a se tornar o Chefes de Kansas City‘ apostador para a temporada de 2024.

The Chiefs lançou recentemente apostador Ryan Rehkow, deixando Araiza como o único apostador em seu elenco. Embora haja uma chance de os Chiefs trazerem outro apostador para competir com Araiza, parece que ele garantirá a posição inicial quando a temporada regular começar.

Araiza originalmente ganhou o Notas de búfalo‘ trabalho de punting como novato em 2022. No entanto, ele foi cortado quando surgiu a notícia de um processo acusando-o de estupro coletivo durante seus anos de faculdade. Apesar de nunca ter sido acusado criminalmente e de o acusador ter posteriormente desistido do processo, Araiza passou mais de um ano fora da NFL.

Na San Diego State, Araiza era altamente conceituada como o melhor apostador no futebol universitárioganhando o prêmio Ray Guy e definindo um recorde da NCAA com uma média de 51,2 jardas por punt. Ele também administrou kickoffs e field goals na faculdade, mostrando sua versatilidade.

A redenção de Araiza: único apostador dos Chiefs rumo a 2024

Com os problemas fora de campo que encerraram sua passagem por Buffalo, Araiza agora tem a chance de demonstrar suas habilidades na NFL. Se ele tiver um desempenho tão bom quanto na faculdade, ele pode se tornar um dos melhores apostadores da liga nesta temporada.

Os Chiefs, recém-saídos de sua segunda vitória consecutiva no Super Bowl depois de derrotar o San Francisco 49ers na prorrogação do Super Bowl LVIII, parecem confiantes no potencial de Araiza. Suas impressionantes estatísticas universitárias incluem uma média de 51,2 jardas por punt em 79 punts e acertar 50 de 68 field goals. Sua versatilidade também pode ser benéfica se o atual chutador, Harrison Butker, enfrentar lesões.

O caminho de Araiza para a redenção e o sucesso na NFL parece mais claro agora. Os Chiefs estão almejando uma tripla quando iniciarem a temporada em 5 de setembro contra o Baltimore Ravens, e a perna poderosa de Araiza pode ser um trunfo significativo em sua campanha.

Com Araiza em suas fileiras, os Chiefs estão esperançosos de que ele reproduza seu sucesso na faculdade e contribua para mais um campeonato. A história de redenção do apostador está prestes a se desenrolar, e os fãs estarão observando para ver se ele faz jus à sua reputação universitária.