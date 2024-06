Matt Brown explica o que Dustin Poirier precisa fazer para vencer Islam Makhachev no UFC 302

De muitas maneiras, Dustin Poirier está jogando com o dinheiro da casa quando enfrenta Islam Makhachev na luta principal do UFC 302.

No papel, Poirier provavelmente não fez o suficiente para ganhar a chance pelo título depois de sofrer uma derrota por nocaute para Justin Gaethje em julho passado, seguida por uma vitória sobre Benoit Saint Denis, de classificação inferior, em março. Mas o momento e a oportunidade acabaram favorecendo Poirier depois que o UFC 300 deixou Arman Tsarukyan incapaz de fazer uma reviravolta rápida e Gaethje se recuperando de uma derrota por nocaute para Max Holloway.

Enquanto Poirier se prepara para sua terceira chance de se tornar campeão indiscutível dos leves do UFC, Matt Brown entende a gravidade da situação, mas também sabe que “O Diamante” brilha mais quando está sendo eliminado.

“Acho que Poirier pode se sair muito melhor do que as pessoas pensam”, disse Brown em O lutador contra o escritor. “Ele vencendo o Islã, todos nós sabemos que é uma batalha difícil e que é um confronto ruim para ele. Já vimos isso. Mas Poirier, todos sabemos que ele é um cara que vai surpreender as pessoas. Ele sabe no que está se metendo desta vez.

“É provavelmente sua última chance pelo título. Pode ser sua última luta se ele perder, quem sabe. Ele pode ter mais alguns dentro dele ou algo assim. Eu não ficaria surpreso se fosse o último caso ele perdesse.”

Quando se trata da estratégia de Poirier para a luta, Brown diz que não pode ser apenas “parar a queda”, porque Makhachev é um lutador muito dominante.

Brown acredita que se Poirier tiver uma chance de destronar Makhachev, ele terá que se concentrar mais no ataque do que na defesa.

“Para Dustin, você tem que manter o meio, você tem que manter o centro do octógono”, explicou Brown. “Você sabe que é aí que o Islã vai tentar colocar você contra a jaula. Você tem que manter a pressão sobre o Islã. Você sabe que ele vai atirar em algum momento, 99% de chance – vamos tentar fazê-lo atirar em vez de permitir que ele decida quando quer atirar. Não queremos sentar e apimentar e esperar que ele atire. Nós meio que [want to] veja o velho stick and move, onde você fica esperando aquele cara atirar e, com sorte, você consegue se espalhar para longe dele ou pará-lo contra a gaiola.

“Se eu sou do time de Dustin, estou dizendo que você empurra Islam para trás e o faz atirar em você. Ele vai atirar de uma forma ou de outra. Vamos fazê-lo fazer isso. Vamos forçá-lo a essa situação, porque o que o Islão quer é armar para isso. Ele quer um tiro certeiro. Ele quer dar um pouco de trocação, fazer você pensar que ele vai atacar e te ameaçar um pouco com a trocação, e então ir por baixo para dar um chute e te empurrar contra a jaula. Esse é o plano de jogo dele. Então, se eu sou Dustin, especialmente com o estilo de Dustin, você pressiona o Islã até que ele seja forçado a fazer isso de forma desconfortável, então não é um tiro certeiro.”

Brown sabe por experiência própria o que acontece quando você valoriza a defesa em vez do ataque contra um oponente com muita luta.

Apesar de deter o recorde de maior número de nocautes na história dos meio-médios do UFC, o veterano recém-aposentado apontou diretamente para sua luta de 2016 contra Demian Maia, onde passou muito tempo pensando no que seu oponente iria fazer versus o que deveria fazer para ganhar.

“Em pé, eu não lutei como eu porque estava tentando mover meus pés para ficar longe de onde [Maia] poderia fazer as quedas”, disse Brown. “Há muito mais do que isso, mas principalmente em pé, e na única vez que eu avancei e dei um grande chute e derrubei Demian, vi seus olhos rolarem para trás, eu não tinha treinado para ser ofensivo.

“Então, tive uma fração de segundo em que tive que decidir o que fazer naquele momento, mas minha mente, durante as seis, oito, 10 semanas de treinamento, meu cérebro não estava programado para fazer isso. Então demorei um pouco e hesitei um pouco. Então estou dizendo que a estratégia de Dustin que estou implorando para ele é baseada na minha própria experiência. Você faz isso e faz isso tão bem que ele tem que reagir a você.

Por mais que Makhachev tenha melhorado sua trocação nos últimos anos, o que levou a um violento nocaute na cabeça sobre Alexander Volkanovski em outubro passado, sua base ainda está no wrestling e no grappling.

Sabendo que a melhor chance de vitória de Poirier será em pé, Brown espera que seja apenas uma questão de tempo até que Makhachev busque a queda, mas a forma como isso acontecerá poderá determinar o resultado da luta.

“Não consigo repetir o suficiente: o Islã vai atirar em Dustin. Esse é o seu plano de jogo”, disse Brown. “As chances de que a estratégia do Islã seja apoiar Dustin e testar sua habilidade em trocação são mínimas ou nulas. Se você está no acampamento de Dustin, já sabe qual é o plano de jogo.

“Então você vai permitir que ele faça isso do jeito que ele quer, ou vai forçá-lo a fazer isso para que não seja um tiro certeiro, ou no ritmo que o Islã quer ou no fluxo que ele quer?”

Então, novamente, você sabe o que dizem sobre “os esquemas mais bem elaborados de ratos e homens”. Neste caso, isso significa que, por mais cuidadosamente que Poirier trace a sua estratégia, algo ainda pode correr mal.

Neste caso, Brown admite que isso provavelmente significa apenas que Makhachev é o melhor lutador e vai vencer, independentemente de quão bem preparado Poirier esteja no dia 1º de junho.

“Você poderia fazer tudo exatamente do jeito que deveria, e o cara é muito melhor”, disse Brown. “Essa é uma das partes mais difíceis deste esporte. Fazemos todo esse trabalho duro e estamos trabalhando, estamos sacrificando o tempo com a família, estamos doloridos, estamos cansados, estamos espancados, estamos feridos e você nem sabe se isso vai funcionar para você.

