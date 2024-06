Matt Brown reage à desistência de Conor McGregor por lesão no UFC 303: ‘Ele nunca mais vai voltar’

A lenda do UFC Matt Brown nunca teve muita fé de que Conor McGregor realmente lutaria novamente, e essa opinião só foi fortalecida desde que o astro irlandês desistiu de seu retorno programado contra Michael Chandler no UFC 303, em 29 de junho.

Uma lesão acabou atrapalhando os planos de McGregor, mas ainda não há informações sobre o que exatamente aconteceu ou quando ele poderá competir novamente. Esse nível de incerteza apenas convenceu Brown de que sua previsão original sobre o futuro de McGregor está muito mais próxima de se tornar realidade.

“Eu nunca tive certeza antes de que ele iria [come back]”, disse Brown no último episódio de O lutador contra o escritor. “Não me chocou quando vi que ele estava fora da luta. Não, ainda estou no mesmo trem – ele nunca mais vai voltar.

“Digo a mesma coisa que disse antes, espero que ele prove que estou errado. Espero estar errado. Eu gostaria de ver o Conor lutar novamente. Eu gostaria de vê-lo fazer um campo de treinamento de verdade com parceiros de treino de verdade, se esforçar muito, voltar a ser o grande Conor que ele era antes. Eu adoraria ver isso. Acho que muitas pessoas adorariam ver isso. Isso não está acontecendo.”

Quando a data de retorno de McGregor foi anunciada pela primeira vez, Brown comemorou que o ex-campeão de duas divisões do UFC estava retornando após três anos afastado.

Apesar de sua hesitação em acreditar que McGregor iria realmente lutar, Brown esperava estar errado porque, em última análise, ele acredita que o MMA seria um lugar melhor com McGregor por perto.

Infelizmente, à medida que o tempo passa e os atrasos em seu retorno continuam a se multiplicar, Brown está vendo muitos sinais de alerta para acreditar que McGregor realmente lute novamente.

Na verdade, Brown diz que talvez McGregor devesse abandonar o futuro no UFC e retornar ao boxe, onde haverá muito menos desgaste em seu corpo.

“Observe que eu disse ‘talvez ele prove que estou errado’, e lembro que quando você deu essa notícia, a primeira coisa que disse foi: ‘Vou acreditar quando ver’”, disse Brown. “Eu disse que talvez ele provasse que estou errado, e isso é um talvez. Eu ainda diria a mesma coisa. Simplesmente não faz sentido para ele lutar novamente. Se ele vai lutar de novo, deveria ser boxe. Ele não precisa se preocupar tanto com a canela. Eu acho que provavelmente o que está acontecendo aqui é que a canela não está aguentando, o titânio ou qualquer tipo de placa que eles colocaram lá, não está aguentando e ele está tendo dificuldades com isso.

“Já se passaram três anos. Você não deveria ter que se recuperar de nenhuma lesão por três anos. Ainda não estou convencido de que ele volte a lutar no UFC. Talvez ele faça outra coisa. Se ele fizer isso, acho que deveria ser boxe. Ele não é um boxeador ruim. Ele nunca vai competir com Floyd Mayweather, mas é um boxeador decente. Ele tem alguns bons jogos por aí, eu acho.”

Além da perna quebrada que McGregor sofreu em 2021 e das doenças físicas que ainda podem assombrá-lo, Brown sentiu que o dinheiro que “The Notorious” ganhou durante sua carreira provavelmente serviria como o derradeiro impedimento para outra luta.

É a mesma razão pela qual o CEO do UFC, Dana White, continua a questionar se McGregor voltará a lutar ou não, porque financeiramente falando, o ex-campeão de duas divisões nunca precisa fazer nada além de sentar e cobrar juros sobre seus milhões no banco.

“Eu já disse isso muitas vezes – por que ele voltaria?” Brown afirmou. “Ele construiu a maior parte de seu patrimônio líquido fora do UFC. Ele já construiu sua marca no UFC. Ele não tem nada a provar na volta ao UFC. Claro, isso rende uma ótima história e sua marca se amplia ainda mais se ele voltar e vencer mais um campeonato. Eu não vejo isso acontecendo, você não vê isso acontecendo, ninguém realmente vê isso acontecendo.

“Claro, se Conor realmente quer isso e realmente se isola em um campo de treinamento difícil e traz alguns caras durões, eu não deixo isso de lado. Mas quão motivado você estará para fazer isso quando tiver US$ 500 milhões no banco?”

Brown também rejeita a noção de que atletas profissionais de outros esportes ganham ainda mais dinheiro do que McGregor, mas permanecem ativos em suas próprias carreiras.

Do seu ponto de vista, Brown respeita as habilidades necessárias para LeBron James jogar basquete, mas James não está arriscando o mesmo tipo de lesões permanentes e que alteram a vida que potencialmente acompanham as lutas.

“Essas pessoas que querem compará-lo com Kobe [Bryant] ou LeBron James ou quem quer que seja, ‘Oh, eles têm tanto dinheiro, mas continuam jogando!’ Eles estão jogando basquete. Cale a boca”, disse Brown. “Eles são muito bons no basquete. Não é fácil ser bom no basquete, mas é um esporte completamente diferente. Você não pode comparar.

“Você não precisa ser um cachorro para ser ótimo no basquete. Para ser um lutador de classe mundial, especialmente alguém com um nome como Conor McGregor – tipo, Michael Chandler vai entrar como um maldito cachorro, esta é a porra da hora dele, esta é a hora dele de brilhar, esta é a dele chance. Para Conor McGregor, esta é apenas mais uma luta. Não tem o mesmo significado de forma alguma.”

É aí que Brown se desconecta da razão e motivação de McGregor para lutar novamente.

“Ele não tem o mesmo cachorro que tinha antes”, disse Brown sobre McGregor. “Olha, se Dustin Poirier ganhasse tanto dinheiro quanto Conor, provavelmente perderia um cachorro também. Se você ganhasse tanto dinheiro, estaria sentado aqui neste podcast agora? Você pode, mas você não daria a mínima para isso. Você vê o que estou dizendo? Você perde isso quando ganha tanto dinheiro. A maioria das pessoas faz isso.”

Ouça novos episódios de The Fighter vs. The Writer todas as terças-feiras com versões apenas de áudio do podcast disponíveis em Podcasts da Apple, Podcasts do Google, Spotifye iHeartRadio