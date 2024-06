Mau funcionamento da escada rolante no parque de Brewers fere 11 pessoas

Onze pessoas ficaram feridas após uma escada rolante no American Family Field do Milwaukee Brewers apresentar defeito, resultando em “aumento da velocidade na descida”.

O incidente ocorreu após a derrota dos Brewers por 5 a 3 para o Chicago Cubs, enquanto os fãs subiam a escada rolante do terraço até o andar superior.

Cinco dos feridos foram tratados no estádio, enquanto os outros seis foram transportados para hospitais da área com ferimentos sem risco de vida, de acordo com um comunicado da equipe.

“Nosso médico local e o EMS chegaram ao local imediatamente e estamos gratos por sua resposta rápida”, disseram os Brewers no comunicado.