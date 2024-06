Mavs evitam raspagem e vencem o jogo 4 na terceira maior derrota nas finais da NBA

DALLAS – Luka Doncic marcou 25 de seus 29 pontos no primeiro tempo, Kyrie Irving somou 21 pontos e o Dallas Mavericks estendeu enfaticamente sua temporada na noite de sexta-feira, evitando a eliminação ao derrotar o Boston Celtics por 122-84 no jogo 4 da NBA. Finais.

As estrelas dos Mavs terminaram no final do terceiro quarto, por um bom motivo. Foi tudo Dallas desde o início, os Mavs liderando por 13 após um quarto, 26 no intervalo e até 38 no terceiro, antes de ambos os lados esvaziarem os bancos.

A margem final de 38 pontos foi a terceira maior de todos os tempos em um jogo das finais da NBA, atrás apenas do Chicago derrotando o Utah por 96-54 em 1998 e do Celtics derrotando o Los Angeles Lakers por 131-92 em 2008.

Escolhas dos editores 2 Relacionado

Antes de sexta-feira, a pior derrota nas finais da NBA para o 17 vezes campeão Celtics foi por 137-104 para o Lakers em 1984. Isso foi pior. Muito pior, às vezes. A maior vantagem do Dallas no quarto jogo foi de 48, o maior déficit que o Celtics enfrentou em toda a temporada.

O Celtics ainda lidera a série por 3 a 1, e o jogo 5 será em Boston, na segunda-feira.

A derrota, a primeira do Boston em cinco semanas, quebrou o recorde da franquia do Celtics, uma seqüência de 10 vitórias consecutivas na pós-temporada. Também tirou a chance que eles tinham de ser o primeiro time na história da NBA a vencer as finais da conferência e as finais em raspagens de 4 a 0.

Jayson Tatum marcou 15 pontos e Sam Hauser fez 14. Jaylen Brown e Jrue Holiday terminaram cada um com 10 para o Celtics.

marcou 15 pontos, todos no quarto período, e Dereck Lively II fez 11 pontos e 12 rebotes para o Dallas. Foi Lively quem deu a dica de que seria uma boa noite para os Mavs no início. Ele acertou uma cesta de 3 pontos, a primeira de sua carreira na NBA, no meio do primeiro quarto, um chute que deu aos Mavs a liderança para sempre.

Eles estavam fora e fugindo de lá. E continuei correndo.

Que diferença Os Mavericks venceram por 38 pontos (122-84) no jogo 4 na noite de sexta-feira, a terceira maior vitória na história das finais da NBA: Ano, Jogo Equipe Pt. Diferença. Op. 1998, Jogo 3 Touros +42 Jazz 2008, jogo 6 Celtas +39 Lakers 2024, jogo 4 Independentes +38 Celtas 2013, jogo 3 Esporas +36 Aquecer 1978, Jogo 6 Marcadores +35 Sônicos – Estatísticas e informações da ESPN

Estava 61-35 no intervalo e Dallas também deixou muitos pontos não conquistados nos primeiros 24 minutos. Os Mavs foram para o intervalo com apenas 5 de 15 arremessos na faixa de 3 pontos, 10 de 16 na linha de falta, e eles estavam com controle total de qualquer maneira.

Os pontos baixos de Boston foram muitos, alguns deles históricos:

Os 35 pontos representaram a menor pontuação total do Celtics em um intervalo nas duas temporadas de Joe Mazzulla como técnico.

O déficit de 26 pontos no intervalo foi o segundo maior do Boston na temporada. O Celtics perdia para Milwaukee por 37 pontos no intervalo em 11 de janeiro, uma das únicas oito ocasiões em seus primeiros 99 jogos nesta temporada em que perdia por dois dígitos no intervalo.

O déficit do intervalo foi o maior de todos os tempos do Boston em um jogo das finais da NBA, e o número de 35 pontos foi o segundo pior do Celtics no primeiro tempo. Eles conseguiram 31 contra o Lakers em 15 de junho de 2010, jogo 6 da série que o Lakers conquistou com uma vitória no jogo 7.

As equipes com vantagem de 23 ou mais pontos no intervalo, mesmo nesta temporada em que as reviravoltas pareciam mais fáceis do que nunca, estavam 76-0 nesta temporada, entrando na noite de sexta-feira.

Faça 77-0 agora. O número da camisa de Doncic, por coincidência.

Os Celtics certamente estavam pensando em como fazer uma pequena diferença na vantagem do Dallas para abrir o segundo tempo poderia ter tornado as coisas interessantes. Em vez disso, os Mavs guardaram as coisas rapidamente; uma corrida de 15-7 nos primeiros 4:32 do terceiro aumentou a vantagem do Dallas para 76-42.

Qualquer esperança que Boston tivesse de realizar um grande comício e encerrar uma raspagem já havia desaparecido. Mazzulla puxou os titulares, todos eles, simultaneamente, faltando 3:18 para o final do terceiro e Dallas liderando por 88-52.

Os Mavs ainda têm a subida mais íngreme possível nesta série, mas o primeiro passo foi dado.