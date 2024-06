Max Verstappen confirma permanência da Red Bull em meio a ligações com a Mercedes

SPIELBERG, Áustria – Após meses de especulação sobre seu futuro, Max Verstappen confirmou que permanecerá na Red Bull em 2025, descartando uma mudança para a rival Mercedes.

Verstappen tem contrato com a equipe até 2028, mas tem sido consistentemente associado a uma mudança para a Mercedes este ano.

Os rumores foram forjados em meio a tensões na Red Bull no início desta temporada, que resultaram de uma investigação sobre o chefe da equipe, Christian Horner, sobre alegações de comportamento inadequado.

O chefe da Mercedes, Toto Wolff, não fez nada para disfarçar seu interesse em Verstappen enquanto sua equipe avaliava suas opções para substituir Lewis Hamilton, que deixará a Mercedes pela Ferrari no final desta temporada.

Max Verstappen venceu o Grande Prêmio da Espanha em Barcelona no último domingo. THOMAS COEX/AFP via Getty Images

Ainda recentemente, no Grande Prêmio da Espanha da semana passada, a perspectiva de Verstappen trocar de equipe foi levantada novamente na mídia, embora Wolff tenha dito que não havia negociações em andamento com o piloto.

Verstappen relutou em dar uma resposta direta sobre o assunto durante todo o ano e inicialmente deu uma resposta vaga quando questionado antes do Grande Prêmio da Áustria neste fim de semana.

Escolhas dos editores

1 Relacionado

“Acho que já disse isso antes. Quero dizer, naturalmente, é claro, as pessoas estão falando”, disse ele. “Mas o mais importante é que tenhamos um carro muito competitivo para o futuro.

“No momento, claro, está muito apertado, mas estamos trabalhando muito bem como equipe para tentar melhorar ainda mais.

“E com certeza, já falei isso com a equipe, estamos trabalhando e focando também no próximo ano para tentar ser competitivos novamente.”

Pressionado a responder sim ou não se estaria na Red Bull em 2025, ele acrescentou: “Você não tirou isso da minha resposta antes?

“OK, sim, mas foi o que eu disse. Já estamos trabalhando no carro do próximo ano, você sabe. Acho que quando você está muito focado nisso, isso significa que você também está pilotando pela equipe.”

A vantagem da Red Bull sobre o resto do pelotão diminuiu nas últimas corridas, embora Verstappen ainda tenha vencido três das últimas quatro corridas e sete das dez até agora neste ano.

Questionado se ele tentaria trocar de equipe se a Red Bull continuar perdendo terreno, ele disse: “Não acho que é assim que a Fórmula 1 funciona, onde de repente você poderia dizer, bem, tchau, pessoal.

“Sabe, não é assim que funciona. Tenho um contrato longo com a equipe. Estou muito feliz onde estou. “E como eu disse antes, estamos focando também já no próximo ano com coisas que podemos implementar no carro.”