Maya Brady continua o legado atlético de sua família

CIDADE DE OKLAHOMA – Maya Brady estava no ônibus para sua primeira Women’s College World Series, três anos atrás, quando a shortstop da UCLA percebeu que sua mãe, Maureen, havia lhe entregado um bilhete manuscrito.

Mergulhe neste momento, dizia – você se lembrará disso pelo resto da vida.

“Essa foi a primeira vez que percebi o quão especial era podermos jogar no mesmo campo”, disse Maya, que se lembra de ter gritado na parte de trás do ônibus. “Foi tão especial. Uma das minhas memórias favoritas comigo e com minha mãe.”

Muito antes de o tio de Maya, Tom Brady, vencer sete Super Bowls e se tornar o maior quarterback da história da NFL, a irmã mais velha de Tom, Maureen, já era o atleta estrela da família Brady.

Ao longo de quatro anos defendendo a Hillsdale High School (San Mateo, Califórnia), Maureen teve um recorde de 116-9. Ela teve 69 shutouts, 29 no-hitters e 14 jogos perfeitos em sua carreira no ensino médio. Ela se formou em 1991 e foi incluída no hall da fama do ensino médio em 1999.

Maureen Brady jogou softball em Fresno State de 1992-1995. Cortesia de @FresnoStateSB no X

Maureen então jogou pelo Fresno State de 1992 a 1995 e levou os Bulldogs duas vezes ao WCWS.

Em 1994, ela se tornou All-American e terminou o ano com uma ERA de 0,98. Ela liderou o país com 36 vitórias e impulsionou Fresno State para Oklahoma City. Lá, ela venceu a UCLA na abertura do WCWS com um encerramento completo do jogo, enquanto Fresno State marcava a sequência de vitórias no turno final para obter a vitória. Os Bulldogs, no entanto, não marcaram outra sequência naquela temporada e foram eliminados dois jogos depois.

Hoje em dia, Maya dá continuidade à tradição de excelência atlética da família Brady. Ela ocupa o segundo lugar de todos os tempos na UCLA, com 71 home runs na carreira. Ela também é três vezes All-American e Jogadora do Ano consecutiva do Pac-12. Maya está rebatendo 0,436, a melhor do time, com 17 home runs em sua última temporada com os Bruins.

“É uma honra continuar o legado do nome Brady”, disse Maya. “Minha família é tudo para mim.”

Maya tentará estender esse legado no sábado, ao liderar o quarto colocado Bruins no confronto de pesos pesados ​​​​de sábado com o segundo colocado Oklahoma (15h00 horário do leste dos EUA no ABC / ESPN +), o tricampeão nacional.

“Estou muito feliz por Maya ter a mesma experiência”, disse Maureen à ESPN. “Lembro-me de jogar neste campo e de como é, então estou muito agradecido e agradecido por ela ter os mesmos sentimentos, as mesmas memórias e a mesma experiência… Porque é algo que você nunca esquece. “

Maya não consegue esquecer como sua mãe a ajudou a chegar a esse ponto. Maureen criou Maya e sua irmã mais nova, Hannah – que em breve irá para a alma mater de Tom, Michigan, para jogar vôlei – como uma mãe solteira.

Siga a cobertura de softball da ESPN Programação do WCWS e informações de TV »

Analisando todos os oito finalistas »

Como assistir ao torneio da NCAA »

Classificações de softball universitário: enquete dos 25 melhores »

Apesar de trabalhar como enfermeira viajante, Maureen garantiu que suas filhas tivessem as mesmas oportunidades nos esportes que ela, Tom e suas irmãs Nancy e Julie tiveram enquanto cresciam. Nancy jogou softball para Cal. Julie jogou futebol no Saint Mary’s – e mais tarde se casou com o campeão da primeira base do Boston Red Sox World Series, Kevin Youkilis, acrescentando mais habilidade atlética à família.

“Eu me apaixonei pelo softball aos 5 anos”, disse Maureen. “Eu só queria jogar softball o tempo todo. … Maya era da mesma maneira.”

Maya começou a jogar softball antes da mãe, aos 4 anos. À medida que Maya foi crescendo, Maureen levava-a de carro por mais de três horas nos fins de semana para jogos e torneios de softball.

“Ela fez muitos sacrifícios e provavelmente se esforçou demais às vezes”, disse Maya. “Mas ela realmente tornou a vida de mim e da minha irmã muito melhor… e ela não precisou fazer esses sacrifícios.”

Esses sacrifícios valeram a pena para Maya, que desenvolveu sua própria marca Brady como um dos maiores nomes do softball. Ela tem acordos de nome, imagem e semelhança com American Eagle, Champion e Dove, além de diversas outras empresas.

Depois da faculdade, Maya quer continuar competindo. Ela espera seguir os passos de sua mãe e jogar pelo time de softball dos EUA nos Jogos Olímpicos de Verão de 2028 em Los Angeles; antes de se matricular na Fresno State, Maureen jogou pela equipe olímpica júnior dos EUA em 1991.

Maya Brady atingiu o segundo maior número de home runs (71) na história do programa. AP Foto/Alonzo Adams

“O esporte é uma grande parte da nossa família e somos todos muito competitivos”, disse Maya. “Isso nos dá muita alegria. Fora de campo somos todos pessoas muito legais e doces. Quando entramos em campo, isso alimenta aquele nosso outro lado que é super competitivo.”

Com seus objetivos elevados, Maya admitiu que ter o sobrenome Brady traz consigo imensas expectativas e atenção. Mas Tom – que ela considera uma “figura paterna” – ajudou-a a abraçar tudo isso.

“Tenho um relacionamento incrível com meu tio”, disse ela. “E acho que isso tira essa pressão porque sei que, no final das contas, se eu não atender aos padrões do que as pessoas acham que devo fazer, ele não se importa.

Tom tornou o nome Brady famoso. Mas Maureen lançou o legado esportivo de Brady. Três décadas depois, sua filha pode acrescentar ainda mais.

“Estou muito orgulhosa e feliz por ela”, disse Maureen. “Vencer o campeonato nacional com esta equipa seria a cereja do bolo.”