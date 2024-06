Maycee Barber divulga declaração explicando a retirada do UFC Denver

Maycee Barber ainda está sentindo os efeitos do que causou sua longa internação hospitalar há mais de dois meses.

A candidata peso-mosca do UFC explicou como essa viagem ainda a atormenta dramaticamente e fez com que novos problemas surgissem em uma longa postagem no Instagram na sexta-feira à noite. Esses problemas foram o que a fizeram abandonar o evento principal do UFC Denver em julho contra Rose Namajunas.

Este é o último post que eu queria fazer em julho. Queria estar postando sobre estar a 2 semanas do meu primeiro evento principal. Deus deve ter outros planos reservados para o futuro Infelizmente, como muitos de vocês devem saber, fiquei hospitalizado por muitos dias após minha última luta. Passei 9 dias no hospital há menos de 2 meses. Os médicos na época não conseguiram descobrir exatamente o que estava acontecendo, e acabei desenvolvendo pneumonia durante esse tempo. Fui colocado em várias rodadas de antibióticos orais e intravenosos, o que destruiu completamente meu sistema. Quando aceitei essa luta, me disseram que eu estaria bem quando julho chegasse e então, depois de algumas semanas, voltei aos treinos e ao acampamento, conforme fui me aprofundando no acampamento, simplesmente não conseguia encontrar a intensidade necessária para me preparar para uma luta de 5 rounds, muito menos para os primeiros 5 minutos de um treino. Eu queria muito poder ir lá e me apresentar na frente da minha casa, família e amigos. Especialmente contra um oponente de tão alto nível como Rose. Embora eu tenha tentado continuar insistindo, minha equipe reconheceu que eu não estou nem perto fisicamente de onde preciso estar para entrar em uma luta com segurança, muito menos em uma única sessão de treinamento sem me colocar em risco de danos ao longo da vida. Eu precisava encontrar respostas sobre por que meu corpo está aparentemente se voltando contra mim. Procurei uma equipe de profissionais médicos que, junto com o UFC, fizeram testes extensivos no meu sangue, urina, microbioma sinusal, intestino e hormônios, e há muitas coisas fisicamente não funcionando corretamente no meu corpo; e elas estão sendo exacerbadas por uma infecção pelo vírus Epstein-Barr que encontramos. Isso está causando dores no corpo, dores de cabeça, bem como fadiga extrema e incapacidade de recuperação entre as sessões de treinamento. Continuo tentando superar a fadiga, mas toda vez que eu fazia isso, eu tinha sintomas que eram consistentes com essas descobertas laboratoriais.

Quanto mais investigamos minha fisiologia e meu sistema imunológico, mais aparente fica que não apenas as inúmeras rodadas de antibióticos que recebi após minha hospitalização destruíram meu sistema imunológico, mas também o treinamento constante composto para me colocar em uma posição de essencialmente sentindo-se sempre doente e sempre completamente esgotado. Depois que fui informado dos graves riscos de ruptura do baço, entre outros riscos que alteram minha vida, fiquei arrasado. Tomamos a decisão com minha equipe de treinadores, os Drs e o UFC de que minha saúde física deve ser cuidada agora para que eu possa correr no futuro.