Maycee Barber fora; Tracy Cortez deve enfrentar Rose Namajunas no UFC Denver

O próximo card do UFC Denver, em 13 de julho, verá uma mudança significativa em um de seus combates cruciais.

Maycee Barber foi forçada a desistir da luta agendada contra Rose Namajunas por motivos não revelados. Em seu lugar, Tracy Cortez deve agora enfrentar Namajunas na luta peso mosca que acontece na Ball Arena, em Denver.

Várias pessoas com conhecimento dos planos da promoção confirmaram a notícia ao MMA Fighting nesta terça-feira. A retirada de Barber foi relatada pela primeira vez por Alex Behunin no Twitter.

Embora a situação seja uma reviravolta infeliz para Barber, é Cortez quem agora se beneficia depois que ela já estava escalada para enfrentar Miranda Maverick em um card separado do UFC Fight Night em 20 de julho.

Agora ela subirá uma semana antes com a chance de enfrentar um ex-campeão, Namajunas. Quanto a Maverick, ela deve permanecer no card de 20 de julho com a busca por um novo oponente.

A lutadora de 30 anos continua invicta em sua campanha no UFC com um cartel perfeito de 6 a 0 no octógono, incluindo vitórias sobre Jasmine Jasudavicius, Melissa Gatto e Justine Kish. Ela também conquistou uma vitória por decisão dividida sobre a elogiada desafiante peso mosca Erin Blanchfield antes de ambos os lutadores se juntarem ao elenco do UFC.

Cortez dá um passo decisivo na competição para enfrentar Namajunas em julho, enquanto a ex-bicampeã peso palha busca aproveitar sua recente vitória sobre Amanda Ribas, que foi sua segunda aparição na categoria até 125 libras depois de cair para Manon Fiorot em sua estreia.