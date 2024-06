Mbappé achou a máscara ‘complicada’ apesar do gol, diz Deschamps

O técnico da França, Didier Deschamps, destacou os problemas que Kylian Mbappé enfrentou ao usar uma máscara para proteger o nariz quebrado no empate em 1 a 1 com a Polônia, pelo Campeonato Europeu, na terça-feira.

Mbappé marcou um pênalti no segundo tempo para marcar seu retorno ao time titular da França, oito dias depois de sofrer a lesão sangrenta no final da vitória por 1 a 0 sobre a Áustria, em 17 de junho.

Deschamps disse antes do jogo que a visão periférica de Mbappé seria limitada por causa da máscara, mas também houve outros problemas num dia quente em Dortmund.

“Apesar de tudo o que ele passou, uma semana após o golpe, foi complicado”, disse Deschamps aos repórteres por meio de um tradutor. “Achei que ele era muito bom com a máscara. Ele precisava se acostumar.

“Mas quando ele transpira, isso gruda em seus olhos e ele precisa enxugá-los.”

Kylian Mbappé encontrou alguns problemas com sua nova máscara contra a Polônia, disse o técnico da França, Didier Deschamps. Michael Regan – UEFA/UEFA via Getty Images

Mesmo assim, Deschamps ficou satisfeito com o desempenho de Mbappé, tendo deixado o atacante do Real Madrid ativo durante todo o jogo – primeiro como atacante central e depois como lateral esquerdo.

“Ele está com fome de jogar e o jogo teria lhe feito bem”, disse Deschamps, “especialmente considerando o que vamos fazer. [next].”

O gol de Mbappe não foi suficiente para a vitória na terça-feira, e não foi suficiente para resolver os problemas crescentes da França na Euro 2024.

Mbappé tirou a máscara protetora para comemorar diante da torcida de seu time após converter um pênalti aos 56 minutos.

Mas Robert Lewandowski garantiu o empate em 1 a 1 para a Polônia com um pênalti aos 79 minutos que ele cobrou duas vezes, deixando os franceses como vice-campeões da Áustria no Grupo D e colocando-os na mesma metade do empate que Portugal. e Cristiano Ronaldo, país anfitrião Alemanha e Espanha – três dos pesos pesados ​​do continente.

A Áustria venceu a Holanda por 3-2, num jogo disputado na mesma época.

O resultado também significa que a França ainda não marcou um gol aberto na Euro 2024, depois de derrotar a Áustria por 1 a 0 em um gol contra e empatar em 0 a 0 com os holandeses – quando Mbappé estava ausente depois de quebrar o nariz contra os austríacos .

Escolhas dos editores

1 Relacionado

Os azuis avançaram, mas não foram convincentes.

“Eu ficaria muito mais preocupado se não houvesse chances, mas obviamente há espaço para melhorias”, disse Deschamps. “Talvez existam outras equipas que tenham apresentado algo um pouco diferente, mas o facto de não termos marcado limita a nossa exibição. Estamos aqui onde queremos estar.”

Ainda assim, Deschamps admitiu que espera que eles possam redescobrir a impressionante forma de golo que mostraram na qualificação.

“Precisamos marcar mais gols, precisamos ser mais clínicos e estou procurando isso”, disse Deschamps. “Podemos melhorar, mas é isso. Precisamos acertá-los onde dói, mas sempre tivemos uma média de gols bastante impressionante, nesses três jogos ela não chegou lá.”

“Mas estou positivo, estou sempre positivo. É uma nova competição que começa para nós.”

Informações da Associated Press e da Reuters foram utilizadas neste relatório.