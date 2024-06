McDavid poderá vencer o MVP dos playoffs se os Oilers não vencerem a Copa?

SUNRISE, Flórida – Para muitos jogadores da NHL, um desempenho de quatro pontos no jogo 4 da final da Stanley Cup, que também quebrou o recorde dos playoffs de Wayne Gretzky, seria uma conquista na carreira.

Para Connor McDavid, era sábado.

O ala do Edmonton Oilers, Zach Hyman, testemunhou muita magia de McDavid desde que se tornou seu companheiro de equipe, três temporadas atrás – McDavid participou da maioria dos 117 gols de Hyman com os Oilers. Mas ele ainda estava impressionado com o feito de McDavid no Jogo 4: estabelecer um novo recorde da NHL de assistências em uma única pós-temporada (32), ultrapassando o recorde de Gretzky de 1988, enquanto passava para o quinto lugar com mais pontos (38) em uma única pós-temporada.

Escolhas dos editores 2 Relacionado

“É inacreditável”, disse Hyman. “Não acho que muitas pessoas pensassem que alguma das estatísticas de Wayne fosse alcançável. Ele é o Grande. Acho que Connor está montando uma das melhores pós-temporadas [ever]. Ele assumiu esse ônus.”

McDavid tem sido tudo para Edmonton, desde sua noite de cinco pontos no início dos playoffs até seu heroísmo no jogo 6 contra o Dallas Stars e seus sete pontos na final, liderando todos os artilheiros. Se os Oilers de alguma forma se recuperarem para vencer a Stanley Cup depois de perder por 3 a 0 para os Florida Panthers, McDavid deverá vencer Conn Smythe como MVP dos playoffs em uma caminhada.

Mas ele deveria ser o vencedor de Conn Smythe, vencer ou perder para Edmonton?

OS ÓLEOS ACREDITAM o MVP é do McDavid, não importa o que a equipe faça.

“Com certeza. Ele é o único cara que consistentemente traz um jogo de elite em todos os jogos para nós”, disse o defensor Brett Kulak. “Talvez as pessoas de fora possam não ver tudo o que ele está fazendo, mas sentimos suas contribuições e seu impacto na equipe todas as noites.

O atacante do Edmonton, Dylan Holloway, também acredita que McDavid é o MVP dos playoffs, independentemente de os Oilers ficarem aquém da Copa.

“Acho que sim. Quero dizer, sempre que você bate o recorde de Gretzky, é muito especial”, disse ele. “Ele tem sido inacreditável até agora para nós. Ele é um grande líder. Então acho que sim.”

O Conn Smythe foi premiado 58 vezes. Foi dado a um jogador do time que perdeu a final da Stanley Cup apenas cinco vezes. Em quatro desses casos, foi para um goleiro: Roger Crozier do Detroit Red Wings (1966), Glenn Hall do St. Louis Blues (1968), Ron Hextall do Philadelphia Flyers (1987) e Jean-Sebastien Giguere do os Patos Poderosos de Anaheim (2003).

Apenas um patinador conquistou Conn Smythe em uma tentativa perdida: Reggie Leach dos Flyers em 1976. Os Flyers venceram campeonatos consecutivos da Stanley Cup, mas foram derrotados na final da Stanley Cup de 76 pelo Montreal Canadiens.

Reggie Leach e os Flyers não foram páreo para Ken Dryden e os Canadiens em 1976. Denis Brodeur/NHLI via Getty Images

Como em outras temporadas em que um jogador perdedor conquistou o MVP, os Canadiens tinham candidatos fortes, mas nenhum que se destacasse. Ken Dryden tinha 12-1 com uma média de 1,92 gols sofridos, mas já havia ganhado o prêmio como novato em 1971 e estava jogando atrás de um rolo compressor que perdeu apenas uma vez a caminho da sétima Copa Stanley desde 1965. Guy LaFleur teve um sólidos, mas nada espetaculares, 17 pontos em 13 jogos. Ele venceria o Conn Smythe em 1977 com 26 pontos em 14 jogos, para efeito de comparação.

O caso de Leach é na verdade semelhante ao caso de McDavid: liderar os playoffs em pontuação e quebrar recordes da NHL.

Eliminatórias da Copa Stanley 2024 Restam apenas dois times disputando a Copa Stanley. Confira nossa cobertura, com horários de TV, últimas notícias, resultados e muito mais.

• Central de Eliminatórias

• Assine a ESPN+

• Transmita a NHL na ESPN

Leach liderou os playoffs com 24 pontos em 16 jogos. Seus 19 gols estabeleceram um recorde nos playoffs da Stanley Cup, quebrando o recorde do atacante de Montreal Yvan Cournoyer de 15 gols em 17 jogos estabelecido em 1973. Leach marcou nove desses gols na vitória dos Flyers nas semifinais sobre o Boston Bruins, respondendo por quase metade dos Flyers. ‘ marca na série e estabelece um recorde da era moderna da NHL para gols em uma série de playoffs.

A vitória de Leach em Conn Smythe foi tratada pela mídia como superficial, dadas as suas realizações. A Sports Illustrated nem mesmo relatou sua vitória como MVP na história do jogo. O New York Times não mencionou Leach até o 13º parágrafo de sua história, logo abaixo de uma referência à cantora do hino dos Flyers, Kate Smith, e seu “vestido babado cor de limão”.

Como Reggie Leach, McDavid tem:

Liderou os playoffs em pontuação por uma margem considerável, oito pontos a mais que o companheiro Leon Draisaitl.

Quebrou o recorde de pontuação da NHL ao levar seu time à final da Stanley Cup, ao ultrapassar Gretzky nas assistências.

Foi responsável pela maioria das conquistas ofensivas de sua equipe. Entrando no jogo 5, McDavid tem 38 pontos e os Oilers marcaram 75 gols. Isso coloca McDavid no caminho para se tornar apenas o segundo jogador na história da NHL a ser responsável por mais da metade dos gols de seu time em uma pós-temporada melhor de 7. O outro era – quem mais? – Wayne Gretzky em 1988, com 43 pontos nos 84 gols de Edmonton.

Foi o MVP claro de sua equipe, enquanto seus oponentes têm múltiplas reivindicações ao trono de Conn Smythe. ESPN BET tem o goleiro Sergei Bobrovsky e o capitão Aleksander Barkov lado a lado como MVP.

Além disso, os companheiros de equipe de McDavid o consideram o catalisador para a recuperação nos playoffs.

Isso remonta à temporada regular, quando o ressurgimento de Edmonton após um início desastroso teve tanto a ver com McDavid encontrar seu jogo quanto com a mudança de treinador do time. Nos playoffs, a natureza agressiva de McDavid deu a ele outro recorde da NHL: mais pontos (23) em jogos após uma derrota, ultrapassando Doug Gilmour (20 em 1993) como maior número em um ano de playoffs.

“Sempre que as costas do nosso time estão contra a parede, ele é o primeiro cara a reagir”, disse Hyman. “Para voltarmos, ele tem que ser o melhor. Ele parece ser sempre o melhor quando estamos nessas situações”.

jogar 0:54 McDavid bate recorde de assistências no sétimo gol dos Oilers Connor McDavid estabelece o recorde de assistências na pós-temporada em uma única temporada com seu 32º passe para Dylan Holloway.

AS PANTERAS TÊM vários candidatos a MVP entrando no Jogo 5 e, curiosamente, tanto Bobrovsky quanto Barkov têm seus apoiadores entre os eleitores.

O caminho para Barkov é claro: acertar o placar de forma significativa em um jogo decisivo da Copa, liderar a Flórida na pontuação da pós-temporada e exercer sua vontade defensiva contra a linha de McDavid naquele jogo. Seus 21 pontos são um a mais que Matthew Tkachuk na liderança da equipe.

A trajetória de Bobrovsky ficou um pouco mais complicada após o jogo 4, quando ele foi eliminado no segundo período após cinco gols em Edmonton.

De acordo com ESPN Stats & Info, a média de 2,27 gols sofridos de Bobrovsky seria a pior de um goleiro vencedor de Conn Smythe desde que Bill Ranford, de Edmonton, venceu em 1990 com um GAA de 2,53. Ranford teve uma porcentagem de defesas maior (0,912) do que Bobrovsky tem atualmente (0,909). Na verdade, a porcentagem de defesas de Bob no Playoff seria a segunda pior para um goleiro a vencer o Conn Smythe, atrás da porcentagem de defesas de 0,908 de Hextall em 1987, quando ele ganhou o MVP em uma tentativa perdida.

Aleksander Barkov e Sergei Bobrovsky têm casos de Conn Smythe. Joel Auerbach/Getty Images

Como lembrete, há 18 membros da Associação de Escritores Profissionais de Hóquei que votam em Conn Smythe. (Para ser franco, não sou um deles.) Eles enviam seus 3 primeiros para Conn Smythe por e-mail aos 10 minutos do terceiro período de um possível jogo decisivo para a Copa.

Os eleitores podem enviar contingências com suas seleções. Por exemplo, digamos que um eleitor goste de Bobrovsky, mas ressalte que se Barkov marcar o vencedor em um jogo que está empatado no momento da votação, Barkov será elevado ao primeiro lugar.

O que acontece em uma vitória no Jogo 5 da Flórida pode decidir qual Pantera leva Conn Smythe.

Principais notícias da semana de Obtenha acesso exclusivo a milhares de artigos premium por ano dos principais escritores.

• Classificando a entressafra de cada time da NFL »

• Aqui está o código que o Celtics finalmente decifrou »

• Prévias da conferência CFB: Comece agora! »

Mais conteúdo ESPN + »

Mas e se Edmonton vencer para forçar o Jogo 6?

Leach venceu o MVP em uma raspagem, assim como Glenn Hall, mas os Red Wings de Crozier perderam em seis jogos. Os dois últimos jogadores de times perdedores que venceram o Conn Smythe perderam a Copa no Jogo 7.

Quanto mais a final da Stanley Cup durar, mais forte poderá ser o caso de McDavid como “MVP, ganhe ou perca”, desde que ele continue a ser aquele que reúne Edmonton.

Mas se você perguntar aos Oilers, Connor McDavid deveria vencer o Conn Smythe independentemente do resultado da série.

“Ele é o capitão do time. É sua liderança e presença na sala. Fora do gelo. Nos dias de treino. O trabalho que ele está realizando, ele está dando o tom e o ritmo de cada dia”, disse Kulak. “Não é fácil fazer isso. Então, na minha opinião, tenho certeza [he should win].”