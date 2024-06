MCWS 2024: NC State está de volta a Omaha após polêmica saída de 2021

OMAHA, Nebraska – A carreira de Dalton Feeney no beisebol terminou em uma sala silenciosa no Downtown Omaha Embassy Suites. Era por volta de 1 hora da manhã do dia 26 de junho de 2021, e Feeney, um arremessador sênior do Wolfpack, estava escondido em seu quarto porque acabara de testar positivo para COVID-19.

Ele estava vacinado e assintomático. Apenas algumas horas antes, ele havia lançado quatro entradas em uma derrota por 3 a 1 para o Vanderbilt, um jogo em que o NC State tinha apenas 13 jogadores por causa de testes positivos, doença e rastreamento de contato, um jogo que estabeleceu um vencedor. final da chave take-all para uma viagem ao campeonato Men’s College World Series.

Então, mais tarde naquela noite, enquanto sua equipe realizava uma reunião planejada às pressas no andar de baixo, Feeney começou a receber uma série de mensagens de texto da equipe do grupo que incluíam mensagens como “Desculpe, tive que terminar assim” e “Amo vocês”.

“Eu fico tipo, ‘O que está acontecendo lá embaixo?'”, Disse Feeney. “E eu recebo uma batida na porta. [It was] um dos caras que testou negativo. ‘Ele disse:’ Terminamos. A temporada acabou. Eles estão nos expulsando.'”

O comitê de beisebol da Divisão I da NCAA declarou a final da chave entre as duas equipes sem competição devido aos protocolos da Covid. Vanderbilt foi para a rodada do campeonato, e o Wolfpack voltou para casa em um MCWS cheio de polêmica, tristeza e eternas dúvidas.

Hoje, o Wolfpack está de volta a Omaha pela primeira vez desde 2021, jogando contra o Kentucky às 14h (horário do leste dos EUA) em um jogo da rodada de abertura. E, de certa forma, aquele primeiro ano desportivo após as paralisações pandémicas parece ter acontecido há muito tempo, com testes PCR, cautela, confusão e controvérsia num espaço sem precedentes.

O técnico do NC State, Elliott Avent, não quer tirar nada deste time desenterrando o passado, e disse na quinta-feira que a dor de 2021 passou “imediatamente”. Quando o Wolfpack chegou em casa naquele fim de semana, ele disse que foi recebido por cerca de 2.000 torcedores que os esperavam no estádio. Esse time de 21 até hoje se autodenomina “Time da América”, e a Avent e a NC State, disse ele, seguiram em frente.

Mas eles não esqueceram.

“Aquela equipe estava incrivelmente unida”, disse Avent. “Oh meu Deus.

“Não jogo com raiva. Nunca saio e digo: ‘Vou vingar alguma coisa. Porque se vencermos [in 2024] isso não vinga aquela equipe. O que aconteceu com aquela equipe foi errado e nada poderá mudar isso. Você simplesmente aprende a conviver com isso.”

Sam Highfill é um dos quatro jogadores atuais do NC State que fez parte do time de 2021. Steven Branscombe-USA TODAY Sports

Restam apenas quatro jogadores desse time de 21 – Sam Highfill, Carson Falsken, Logan Whitaker e Noah Soles. Highfill era um arremessador calouro listado como jogador de posição no card de escalação no último jogo da temporada do NC State em 25 de junho de 2021, e obteve três rebatidas naquele dia.

“Foi um dia de montanha-russa”, disse Highfill. “Tantas lembranças boas e ruins daquele período de 24 horas.

“É incrivelmente difícil chegar aqui. Descobrimos isso nos últimos dois anos. É incrivelmente difícil. Todos que você precisa vencer para chegar aqui são um time tão bom. O objetivo é sempre estar de volta. Eu sabia que era Não vai ser fácil, mas eu definitivamente pensei que todos os anos tínhamos uma chance. Tudo o que você precisa é encontrar um caminho para a pós-temporada e então você estará a cinco ou seis vitórias de distância.”

Anthony Holman, vice-presidente de campeonatos e alianças da NCAA, disse na sexta-feira que está “emocionado” com o retorno do Wolfpack a Omaha e feliz pela Avent e seu programa. Holman chamou os eventos de 2021 de “traumáticos e perturbadores” e disse que a NCAA estava tentando encontrar qualquer caminho para manter o NC State no torneio.

Ele se recusou a comentar se a NCAA recebeu ameaças de morte após a decisão, dizendo que não queria “dar voz” a qualquer reação negativa.

“Digamos apenas que foi desagradável”, disse ele.

Holman disse que não foi a primeira vez naquele ano letivo que um time foi retirado de um campeonato esportivo e, em cada caso, eles recorreram às informações que tinham na época, confiaram nos profissionais médicos e respeitaram as diretrizes locais. Indo para os testes do dia, disse Holman, a NC State foi informada de que se houvesse mais jogadores com teste positivo, isso levaria à remoção do Wolfpack do torneio. Quando isso aconteceu, o anúncio noturno tornou-se uma espécie de formalidade.

Feeney, que ainda estava confuso sobre o que havia acontecido, ouviu uma batida na porta.

“Foi um dos caras que deu negativo”, disse Feeney. “Ele estava tipo, ‘Dane-se essa coisa de Covid’, e estava chorando. Ele me deu um abraço e disse, ‘Terminamos. Nossa temporada acabou. Eles estão nos expulsando.’ E então eu me emocionei.”

Cerca de 30 minutos depois que a NCAA emitiu sua declaração sobre a saída do NC State, um grupo de jogadores do Wolfpack dirigiu-se ao TD Ameritrade Field e posou para fotos perto do home plate em frente ao logotipo do MCWS.

Membros de @NCStateBaseballA equipe acabou de entrar na TD Ameritrade para tirar uma foto. Surreal. pic.twitter.com/ZShz0aoTqf -Kendall Rogers (@KendallRogers) 26 de junho de 2021

O time voltou para casa, mas Feeney e alguns outros jogadores com teste positivo tiveram que ficar no hotel por mais dois dias. Feeney disse que eles tiveram que esperar até que um “voo da Covid”, um pequeno avião fretado com os jogadores em quarentena, estivesse disponível.

Um pouco de Powerade e comida foram deixados nas portas do hotel, e uma parte de Feeney queria simplesmente ir embora. Ele já havia se formado e percebeu que estava isento de repercussões. Mas ele não queria andar pelo centro de Omaha e deixar alguém imunocomprometido doente. Então ele ficou no quarto.

Feeney não teve coragem de assistir às finais do MCWS.

“Eu já sabia quem eram os campeões”, disse ele.

Ele assistia a filmes em seu telefone e mandava mensagens para seus companheiros de equipe. Eles o enfrentaram durante a celebração do estádio em Raleigh.

NC State foi mandado para casa do MCWS em 2021 depois que seu jogo contra Vanderbilt foi declarado sem competição. Foto AP / Rebecca S. Gratz, Arquivo

Quando os jogadores em quarentena voltaram para casa, ficaram confinados em seus apartamentos por mais três ou quatro dias até apresentarem resultados negativos. Seus companheiros de equipe ficaram para o que Feeney chamou de último grito, passando uma semana juntos jogando golfe, nadando e conversando até que todos passassem para a próxima fase de suas vidas.

Nove jogadores da equipe de 2021 foram convocados. Feeney, que foi convocado no ensino médio pelos Detroit Tigers na 40ª rodada, não ouviu seu nome ser chamado naquele verão. Ele conseguiu um emprego no setor bancário em Kansas City e, há duas semanas, foi contratado por um banco em sua cidade natal, Bismarck, Dakota do Norte.

Quase imediatamente em sua primeira semana de trabalho, ele disse ao chefe que, se o Wolfpack conseguisse chegar ao MCWS, ele tiraria uma folga do trabalho e faria a viagem de nove horas até Omaha.

Pouco depois de NC State derrotar a Geórgia na Super Regional de Atenas, Feeney ligou para a Avent. Ele parabenizou seu treinador e disse que tiraria folga na sexta-feira para vê-los. Avent disse ao seu antigo player que isso era bastante ousado, mas fazia todo o sentido.

Feeney não perderia outro jogo em Omaha.

“Foi um dos melhores momentos da minha vida”, disse ele.