MCWS 2024: O preço que os fãs pagam pela pechincha do século em Omaha Baseball Village

OMAHA, Nebraska – Sim, é uma verificação do ego que esmaga a alma. Mas ei, também é um ótimo negócio!

Esse é o enigma que centenas de fãs de beisebol universitário sem leme enfrentaram enquanto examinavam as tendas de vendas do Omaha Baseball Village na tarde de quinta-feira. Eles vagaram à sombra de um campo Charles Schwab muito vazio, alguns buscando abrigo do calor de meados de junho em Nebraska sob a placa monolítica no lado da rua da torre do placar do estádio que dizia “CASA DA SÉRIE MUNDIAL DA NCAA MEN’S COLLEGE”.

O estádio foi desocupado naquele que é o dia mais raro do MCWS, um canto “Se necessário” da chave de mais de uma semana que não tem nenhum jogo de beisebol. E mesmo o detetive mais lento poderia ter descoberto a causa e o efeito de tudo isso simplesmente verificando as prateleiras de souvenirs.

Escolhas dos editores 2 Relacionado

“O que temos aqui é um caso de ricos e times que os ricos se transformaram em despossuídos”, proclamou Len Grayson, um torcedor do estado da Flórida que está em Omaha até terça-feira porque reservou com confiança um voo de volta no final da série para Geórgia, convencida de que seus Seminoles estariam se acumulando naquele estádio como campeões nacionais. Em vez disso, eles foram eliminados na quarta-feira pelo Tennessee, o melhor classificado. Ele ergueu uma camiseta laranja “Oma-Vols” com preço de US$ 40 e uma camiseta “Oma-Noles” idêntica por US$ 9,99.

“Adivinhe qual time ainda tem chance de vencer o College World Series? Aqui vai uma dica: não são eles que estão na caixa de pechinchas”, disse Grayson.

Existem três indicadores quando se trata de descobrir quais escolas saíram mais cedo do campo anual do MCWS de oito equipes. A primeira é ficar de olho nos nove mastros – oito dos quais hasteiam uma bandeira escolar – na entrada do Village, transferidos para o centro da cidade após a demolição do estádio OG de Omaha, o Rosenblatt Stadium. Um por um, à medida que as equipes são eliminadas, suas bandeiras são baixadas.

É sempre bom estar de volta a Omaha, mesmo num dia estranho, raro e sem jogo “Se Necessário”. Minha primeira parada é sempre um sobrevôo dos mastros que foram transferidos do Estádio Rosenblatt para o centro da cidade. Apenas duas equipes ainda voam alto ao lado do Old Glory. #GigEm #GBO #MCWS pic.twitter.com/DPO2YBitH8 -Ryan McGee (@ESPNMcGee) 20 de junho de 2024

Na época em que a série era disputada em Rosenblatt, um grupo de festeiros conhecidos como Professional Tailgaters (®, sério) iniciou uma cerimônia de capuz de flamingo, onde enfeites de plástico rosa para pássaros feitos com os logotipos de cada equipe tinham suas cabeças cobertas por capuzes pretos sempre que sua equipe foi mandada para casa, com música cerimonial e, claro, um brinde com muitas bebidas. Essa tradição também chegou ao estádio do centro da cidade, implacável mesmo em 2015, quando um torcedor misterioso, provavelmente chateado com as falhas de seu time em Omaha, roubou três flamingos e os colocou no topo de uma torre de água de 9 metros ao norte do estádio.

Depois, há a dura verdade que pode ser encontrada nesses cabides. Na quinta-feira, antes da série melhor de três do campeonato deste fim de semana entre Tennessee e Texas A&M, os proprietários de souvenirs estavam ocupados retirando todas as suas mercadorias Aggies e Big Orange e transferindo-as para a frente de suas lojas, substituindo as roupas que haviam sido mexidas. para a frente dessas mesmas tendas no dia anterior.

“Ah, começamos a marcar e a mover para frente assim que sabemos quem está sendo eliminado”, explicou Trish Dew, que cuidava da caixa registradora na tenda do fornecedor DCM no Omaha Baseball Village na quinta-feira, em pé atrás de uma mesa coberto por calendários MCWS pela metade e flâmulas com os logotipos dos já falecidos UNC Tar Heels, Virginia Cavaliers e NC State Wolfpack. “Você vê essa televisão logo atrás de mim? Estamos assistindo aos jogos e estamos tão perto que também podemos ouvir o que está acontecendo no estádio. Não estou brincando quando digo que no momento em que o jogo acaba, se um time termina , seus fãs chegam aqui em minutos em busca de ofertas e estamos prontos para eles.”

Ryan McGee

É uma venda relâmpago de mob, com etiquetas de preços laranja Day-Glo rapidamente coladas nos cifrões do dia de abertura e no papel coberto de plástico anunciando “EQUIPES ELIMINADAS COM 50% DE DESCONTO” como os mais novos flamingos encapuzados e meio-equipe vítimas do game têm suas camisetas e bonés pendurados ao lado daqueles que os precederam, alinhados em prateleiras de arame como anúncios de animais de estimação desaparecidos.

A única vez que os vencedores e os perdedores ficarão lado a lado será assim que a série terminar, os equipamentos dos campeões recém-entregues e muito caros adjacentes aos restos muito baratos e recém-cortados estampados com os vice-campeões. Agora, a única coisa a ser definida é qual time acabará se juntando aos outros perdedores e qual não.

“Devo comprar isso agora ou esperar e ver o que acontece?” um leal ao Tennessee com infusão de cerveja perguntou ao seu companheiro.

“O que você está dizendo?” o amigo queimado de sol respondeu. “Espere e veja se perdemos para que você possa conseguir um acordo melhor se perdermos? Então sua bunda vai precisar encontrar uma carona para casa.”

Virgínia… Estado da Carolina do Norte… Carolina do Norte… Kentucky… Estado da Flórida… Flórida… e a ser definido. Mapear o desempenho de uma escola favorita em Omaha é tão fácil quanto ver onde eles moram nessas prateleiras. E esse debate interno sobre dor versus poder de compra não se limita apenas a este ano. Se alguém mergulhar fundo o suficiente, além dos negócios de US$ 20 dos não-campeões de 2024, poderá descobrir que os fantasmas de Omaha de sua alma mater passaram por US$ 15… US$ 10… e menos.

“Cara!” um torcedor do Texas A&M gritou para um membro da família, segurando uma camisa milho e azul do Michigan de US $ 5,99 do MCWS 2019, quando os Wolverines perderam para Vanderbilt em uma série de campeonato de três jogos comovente. “Seu primo não chorou durante todo o caminho de casa para Detroit? Você deveria comprar isso para ele.”

Louisville 2017, Auburn 2022, o pesadelo de 2021 repleto de COVID da NC State, caramba, até mesmo todas as viagens recentes da Tennessee e Texas A&M em Omaha que deram errado. Dependendo do ponto de vista emocional de cada um, o Omaha Baseball Village é um tesouro esportivo antigo ou uma espiral de ruína psicológica.

Ryan McGee

Mas, cara, que economia!

“Não consigo decidir se devo comprar essas coisas ou não”, explicou Tracy Downs, fã da Virgínia, que disse que ela e o marido não estiveram em Omaha para o título MCWS dos Cavaliers em 2015, mas estiveram aqui para todos os três UVA’s. aparições desde então. Os Oma-Hoos (é o que está na camiseta) fizeram 1-2 em 2021 e 0-2 em cada um dos últimos dois anos. “É ótimo chegar aqui, mas é estranho voltar para casa e usar roupas de quando você era o primeiro time a sair?”

Seu marido nem sequer respondeu. Ele apenas olhou por cima dos óculos escuros sabendo da decisão inevitável.

“Sim, estou comprando tudo isso. Posso comprar duas camisas e um chapéu pelo valor que uma camisa teria custado no fim de semana passado. E sim, estou comprando os presentes de Natal de todos também. Vá, Hoos.”