MCWS 2024: principais histórias, previsões ousadas e escolhas para Omaha

A Men’s College World Series começa sexta-feira, e sete das oito vagas foram preenchidas pelas 16 melhores equipes, sendo a única atípica a Flórida, vice-campeã nacional de 2023.

O campo deste ano também é composto apenas por SEC (Nº 1 Tennessee, Nº 2 Kentucky, Nº 3 Texas A&M e Flórida) e ACC (Nº 4 Carolina do Norte, Nº 8 Estado da Flórida, Nº 10 Estado NC e Escolas nº 12 da Virgínia). A vantagem está com a SEC, já que a conferência ganhou os últimos quatro títulos do MCWS.

Mas com um recém-chegado à festa em Omaha, equipas que fizeram muitas visitas mas nunca ergueram o troféu e outras que procuram a redenção, há muito para ver no torneio deste ano.

Os nossos especialistas analisam o MCWS deste ano, as histórias e os jogadores que estão a observar e dão as suas previsões ousadas sobre o que esperar em Omaha durante a próxima semana e meia.

Pule para:

Enredos | Jogadores | Mais para provar

Previsões ousadas | Quem está ganhando tudo?

1. Quais histórias você está mais animado para ver acontecer?

O Tennessee pode ser o primeiro time nacional número 1 a ganhar o título desde 1999? Bryan Lynn/Ícone Sportswire

Ryan McGee: Estou fascinado pelo aspecto de negócios inacabados desta série. Flórida e Virgínia já ganharam tudo antes. É isso. O estado da Flórida é o maior programa que nunca existiu em Omaha. NC State, Tennessee, Texas A&M… todos estão há muito tempo no topo da lista de todos “Como este lugar nunca foi melhor no beisebol?” listas. A UNC ainda está marcada pelo desgosto de 2006-07. Kentucky nunca esteve em Omaha antes. Algo tem que acontecer, certo?

Kiley McDaniel: É difícil ignorar a era portal/NIL que levou a um grupo pesado de potências tradicionais com recursos. Isso é ainda mais evidente este ano, já que o MCWS é um confronto entre equipes metade ACC e metade SEC, sem a interferência de Oral Roberts como em 2023. O grupo de equipes que podem chegar a Omaha pode estar ficando um pouco menor, mas o nível A competição no topo do esporte está aumentando, à medida que mais bons jogadores vão para essas escolas.

Mike Rooney: O ACC pode impedir uma sequência de SEC? O ACC é há muito tempo uma excelente conferência de beisebol. Mas este ano foi diferente. As equipes no topo trocaram socos com a SEC durante a temporada regular. O estado da Flórida superou a Flórida por 45-15 em sua vitória de três jogos sobre os Gators. Clemson derrotou a rival Carolina do Sul em dois jogos. Omaha é diferente, no entanto. Os programas da SEC parecem encontrar uma engrenagem diferente em Nebraska. Daí os cinco títulos nacionais (de cinco equipas diferentes) nas últimas seis temporadas completadas. Isso deve ser divertido.

Chris Burke: Será que o cabeça-de-chave nacional número 1 pode quebrar a seqüência de 24 anos sem segurar o troféu no final? Tennessee chega ao MCWS como a cabeça-de-chave número 1 geral e está jogando uma marca de bola que o viu terminar a temporada vencendo nove séries consecutivas da SEC, o título da temporada regular da SEC, o título do torneio da SEC e indo 5-1 através do torneio até agora. É um ataque que tem o segundo maior número de home runs na história do beisebol universitário em um parque que tende a ser mesquinho. Os Vols podem fazer isso? Será interessante assistir.

2. Em quais jogadores você está de olho?

Vance Honeycutt foi prolífico em super regionais. Jeffrey Camarati-EUA HOJE Esportes

McGee: A resposta fácil aqui é Jac Caglianone e os socos do draft 1-2 da MLB – Christian Moore e James Tibbs – do Tennessee e FSU. E eu estava MUITO curioso para ver Braden Montgomery, do Texas A&M, um outfielder que jogaria em Omaha pela terceira temporada consecutiva, as duas primeiras com Stanford, antes de quebrar o tornozelo nas super regionais. Então, que tal Vance Honeycutt da UNC? Esse cara conhece o drama melhor do que a maioria dos escritores de Hollywood. Nas supers, ele acertou um home run para vencer West Virginia no jogo 1, então no próximo arremesso que viu, quase um dia inteiro depois, ele acertou também!

McDaniel: Ryan Waldschmidt, de Kentucky, está subindo nas pranchas no meio da primeira rodada, ainda mais alto do que meu último draft simulado o fez. O mesmo vale para Christian Moore, no Tennessee. Ambos poderiam continuar crescendo com apresentações no grande palco. As equipes ainda estão divididas em Honeycutt, mas suas atuações no fechamento do ano provavelmente também o estão ajudando, e ele também pode chegar no meio do primeiro turno.

Rooney: Isso pode estar atrapalhando, mas me dê o bullpen da Carolina do Norte. Há uma certa intimidação em jogar contra um time com um bullpen fechado. O banco adversário sente pressão para garantir a liderança nas primeiras cinco entradas ou sentir as consequências. E isso é especialmente verdadeiro quando se trata de um grupo de armas como o quarteto de relevo dos Tar Heels. Dalton Pence, Ben Peterson, Matt Poston e Matthew Matthijs fornecem ao capitão Scott Forbes um visual único e um volume de cartas para jogar. Este grupo é talentoso e foi testado. Poderia ser o separador da UNC em Omaha?

Burke: Querida. Ele não está classificado como o melhor jogador em Omaha, mas é tão talentoso quanto qualquer jogador universitário no jogo. Com velocidade de elite, poder explosivo e defesa revolucionária, esse cara é imperdível na TV. Além disso, ele esteve em grande situação na pós-temporada! Se ele continuar quente, ele é o tipo de talento que pode levar o Tar Heels às finais.

3. Quem/que equipa tem mais a provar em Omaha?

Como será o desempenho da Texas A&M sem Braden Montgomery? Maria Lysaker-USA TODAY Esportes

McGee: O Tennessee tem que provar que pode lidar com esta fase. Depois de anos aceitando flashes ocasionais de brilho, os Vols agora estão em primeiro lugar com regularidade, mas sempre encontram uma maneira de não fechar o negócio. Se Tony Vitiello conseguir evitar que suas emoções do Big Orange atrapalhem, como fizeram antes, então eles poderão vencer tudo e quem sabe que comportas poderão se abrir nos próximos anos.

McDaniel: Kentucky é o novo garoto do bairro e a SEC precisa vencer esse cara ou coroa com o ACC para continuar afirmando que é a melhor conferência. Se o Tennessee vencer, Vitiello poderá ter a maior vantagem de qualquer treinador nos próximos tempos, à medida que avançamos para uma temporada boba.

Rooney: Os Aggies foram elogiados como um dos times mais talentosos do beisebol universitário em 2024. E aqui estão eles em Omaha. No entanto, eles chegam sem os serviços do superastro direito Montgomery, recentemente ferido. Quantas equipes podem suportar a perda de uma escolha entre os 10 primeiros? Os Aggies também podem ser titulares no fim de semana, já que o canhoto Shane Sdao saiu de sua largada super regional com uma aparente lesão no braço. Sdao foi brilhante na reta final. Se alguma escalação conseguiu superar essas perdas, é esta. Mas não será fácil contra este campo.

Burke: Kentucky. Está lá para vencer ou está feliz por estar lá? Às vezes, a alegria de chegar a Omaha, especialmente pela primeira vez no programa, pode desviar os olhos do objetivo em questão. Os Cats são feitos para ofender neste ambiente, mas estou realmente curioso para saber como eles lidam com esse grande evento em sua primeira tentativa.

4. Qual é a sua previsão ousada para este ano?

Será este o último lançamento de Jac Caglianone? Ken Ruinard-USA TODAY Sports

McGee: Um time do Sul vai ganhar tudo! Estou brincando. Teremos um dos dois confrontos estaduais na série do campeonato, FSU x Flórida ou UNC x NC State … embora possa ser apenas o jornalista esportivo “por favor, me dê aquela história incrível para escrever!” em mim.

McDaniel: A Flórida foi um time inconsistente este ano, que começou as regionais como 3-seed, mas tenho os Gators ali com os rivais Florida State e Tennessee como os times bem equilibrados que estão quentes no momento certo. Com a Flórida sozinha na chave 2, enquanto FSU e Tennessee estão na chave 1, tenho os Gators indo para as finais do MCWS.

Rooney: Você quer ousado. Aqui você vai. No estádio dos piores rebatedores de todo o beisebol universitário (Charles Schwab Field), Caglianone fará quatro home runs e empatará com Charlie Condon, da Geórgia, na liderança nacional. A temporada de Condon terminou em supers, e ele tem 37 home runs. “Cags” precisará de quatro bombas para pegá-lo. Essa é uma grande pergunta. Mas Caglianone já usou aquecedores lendários antes. Sua temporada de 2024 inclui uma sequência de rebatidas de 30 jogos e uma sequência de home runs de nove jogos. Este último é um recorde de beisebol universitário. “The Chuck Box” é um parque enorme, mas não é grande o suficiente para abrigar esse cara.

Burke: Esta é a última vez que vemos Caglianone lançar. Ao longo de sua carreira, comparamos Cags com Shohei Ohtani e sonhamos com o potencial da próxima grande estrela dupla do jogo. Bem, à medida que sua carreira se desenvolveu, o ataque ofuscou completamente o arremesso, a tal ponto que acho que este MCWS será a última vez que veremos Cags em alta. Que corrida tem sido, já que ele tem sido tão bom em ambos há tanto tempo, mas parece que seus dias de arremessador estão contados. Então, vamos dar uma última olhada em um dos maiores talentos bidirecionais do futebol universitário.

5. Quem você escolhe para ganhar tudo?

McGee: Em um campo com muita falta de “estive lá, fiz aquilo”, é difícil olhar para a Flórida, que empurrou a LSU para um terceiro jogo na série do campeonato do ano passado, e não pensar que isso valerá alguma coisa um ano depois.

McDaniel: Acho que quem vencer a chave 1 entre o Tennessee e o estado da Flórida ganhará o título. Vou apostar no Tennessee porque acho que é muito profundo numa época do ano em que isso é crucial e onde há experiência em Omaha.

Rooney: Os Vols lideram o país com impressionantes 173 home runs. Os três primeiros rebatedores (Christian Moore, Blake Burke, Billy Amick) são o trecho mais difícil de qualquer escalação no beisebol universitário. Mas é mais do que o poder… é o pedigree do programa. Os Vols estão retornando a Omaha pela terceira vez em quatro temporadas. O time que perdeu o College World Series (2022) venceu 57 jogos antes de perder no jogo 3 de uma super regional. O Tennessee conquistou o primeiro lugar geral no torneio da NCAA em duas das últimas três temporadas. Este programa opera no topo do esporte há quatro anos. É hora de uma conquista culminante.

Burke: Até este ponto, os Vols responderam a todos os desafios que lhes foram apresentados. Acho que a previsão mais fácil é que eles continuarão assim em Omaha. Se o fizerem, a bagagem da semente número 1 finalmente desaparecerá! Escolha adormecida… Virgínia. Adoro a forma como esta equipa joga no ataque e, depois de três viagens nos últimos quatro anos, não ficaria surpreendido se esta fosse a vez dos Hoos.