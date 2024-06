Megan Thee Stallion Security luta contra Jonathan Wright na festa de lançamento do álbum

Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZ. com

Garanhão Megan Thee se viu atuando como árbitra em sua própria festa em Los Angeles, porque, aparentemente, sua segurança não recebeu o memorando de que Jonathan Wright é gangue-gangue!!!

TMZ Hip Hop obteve vídeo da festa de lançamento do álbum “Megan” da MTS, que aconteceu na noite de quinta-feira no Millwick Event Space em Downtown LA

Disseram-nos que Megan chegou ao local com sua comitiva e desfilou até a área VIP enquanto sua colaboração de sucesso com GloRilla “Wanna Be” tocou no local.

Vários minutos depois uma pequena briga começou entre seu segurança Tom Lang e a estrela do reality show Zeus Network. Agora, algumas fontes do evento dizem que foi a equipe de Meg que foi desrespeitosa… mas também pode ser um caso de identidade desconhecida!!! 👀

A perplexa Megan finalmente foi alertada sobre o conflito e você pode ouvi-la gritando para Tom recuar de dentro da área isolada.

Meg finalmente se juntou a Jonathan e as coisas foram amenizadas com bebidas no bar!!!



Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZ. com

Com o drama resolvido, Meg, Jon e o resto dos convidados se entregaram à festa com tema de selva… completa com cobras vivas!!! Meg estava totalmente vestida para o papel com um traje reptiliano colante.

Os convidados tiveram a opção de tirar fotos com uma grande e velha cobra, e Megan criticou as amigas por terem medo dos animais.

O tema selva alinhado com o novo álbum de Meg. Várias músicas – “Hiss”, “Boa” e a mais nova Nicki Minaj diss, “Rattle”, tem o nome de atividades de cobra, e a arte da capa do álbum mostra ela nascendo de um ovo!!!