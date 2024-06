Meghan Markle não ajudou a vender a linha de roupas de Victoria Beckham nem a fortalecer o relacionamento deles, diz a autora

Victoria Beckham supostamente talentoso Meghan Markle mais de US$ 7.500 em roupas, mas teve “nenhum” benefício financeiro, de acordo com a nova biografia de Tom Bower, “House of Beckham”. Apesar da Duquesa de Sussex usar os designs de Beckham, as vendas não aumentaram conforme o esperado.

Bower afirma: “Victoria concordou em fornecer um casaco, vestido, botas e uma bolsa no valor de US$ 7.500 para Meghan para o tradicional desfile do Dia de Natal da Família Real em Sandringham”. Meghan também usou a roupa de gravidez feita sob medida de Beckham e um casaco e vestido brancos para um serviço religioso na Abadia de Westminster.

Meghan Markle usa suas habilidades de atuação para crianças doentes no hospital

Apesar dessas aparências de destaque, Bower afirma: “O benefício financeiro foi nulo.” Houve, no entanto, uma exceção. “O único sucesso em 2019 foi uma bolsa de US$ 1.700 que foi exibida por Meghan”, observa Bower. Ele especula que o aumento nas vendas se deveu mais ao vídeo de Victoria no Instagram do que ao endosso de Meghan.

Bower também explora a suposta divergência entre os Beckhams e os Sussex. Ele alega que Meghan ficou “irritada” com a maior riqueza de Victoria e sentiu ela tinha “pouco em comum” com a ex-Spice Girl.

De acordo com Bower, Meghan acreditava que seu status na família real a colocava acima de Victoria na classificação social. “Ela ficou irritada ao descobrir que os Beckham tinham consideravelmente mais riqueza”, Bower escreve.

Por dentro da suposta rixa da moda real

Victoria supostamente tentou fazer amizade com Meghan, aproveitando sua amizade de longa data com o Príncipe Harry e o Príncipe William. Meghan supostamente ficou na residência de Beckham em Beverly Hills para evitar os paparazzi, e a equipe de Beckham atendeu secretamente às suas necessidades. Bower afirma que um membro da equipe de Victoria aconselhou Meghan sobre os melhores tratamentos faciais e cabeleireiros de Londres.

Embora os Beckham tenham sido convidados para o casamento real de Harry e Meghan em 2018, eles não foram incluídos no jantar de casamento, ao contrário de outros convidados importantes como George Clooney.

As tensões aumentaram quando David convidou o príncipe William e Kate para o casamento de seu filho Brooklyn na primavera de 2022, mas não Harry e Meghan. Este evento marcou uma ruptura significativa em sua amizade. A biografia também relata um “desprezo” nos Jogos Invictus de 2018, na Austrália.

David Beckham voou 22 horas de Londres a pedido do Príncipe Harry, apenas para descobrir que Harry não tinha planos de encontrá-lo. Bower sugere que esse distanciamento se deveu à influência de Meghan, com o objetivo de evitar a competição da mídia com os Beckham.

Desde então, Meghan aparentemente parou de usar os designs de Victoria, enquanto Kate Middleton os usava com mais frequência. A lealdade de David Beckham à família real parece ter valido a pena, já que recentemente ele recebeu o papel de embaixador de caridade do rei Charles, unindo-se por meio de uma paixão compartilhada pela apicultura.