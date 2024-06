Melhor XI do Euro 2024 até agora: Geórgia supera Espanha, Alemanha, França

Depois de 36 jogos e 81 gols, a fase de grupos do Euro 2024 acabou e nos despedimos de oito das 24 seleções que iniciaram o torneio.

Este Euro trouxe-nos algumas surpresas e histórias surpreendentes, com alguns dos favoritos do pré-torneio desanimadores, enquanto outras nações menos sofisticadas foram uma lufada de ar fresco.

Portanto, o melhor XI do torneio até agora é uma verdadeira mistura do antigo e do novo, de grandes estrelas e jogadores emergentes. Alguns jogadores (Riccardo Calafiori da Itália, Fabián Ruiz da Espanha, Granit Xhaka da Suíça e Vitinha de Portugal) tiveram a infelicidade de não serem eliminados, mas no geral as seleções para esta equipa num 4-2-3-1 foram fáceis. fazer.

O guarda-redes do Valência foi de longe o melhor na sua posição ao longo da fase de grupos. Ele manteve sua equipe nos três jogos com algumas defesas incríveis, especialmente contra a Tcheca, onde fez 11 defesas, o maior número em uma única partida na história do Euro. Ainda mais impressionante quando se considera que ele tem apenas 23 anos e este é o seu primeiro grande torneio.

O lateral-direito do Fenerbahçe marcou um dos gols do torneio até o momento, um meio-vôlei no canto superior contra a Geórgia. O jogador de 25 anos tem estado bem defensivamente e está sempre disposto a avançar. Foi colocado no banco de suplentes frente a Portugal pelo treinador Vincenzo Montella, mas a sua equipa jogou muito melhor quando regressou frente à República Checa.

Considerando que o defesa do Arsenal tem sido o melhor defesa-central da Premier League esta temporada, pode não parecer uma surpresa vê-lo nesta equipa. No entanto, não era certo que ele seria titular pela França neste torneio. Mas ele convenceu o técnico Didier Deschamps a lhe dar uma chance e ele a aproveitou, fazendo três atuações quase perfeitas até agora.

A França ainda não mostrou sua melhor forma na Euro 2024? Gab Marcotti e Mark Ogden discutem as questões do meio-campo francês e o que precisam fazer para passar ao "próximo nível".

Na defesa de seu time, Akanji atua como líbero e é o comandante da defesa. O versátil jogador do Manchester City tem se destacado, principalmente no empate em 1 a 1 com a Alemanha, como líder desta organizada seleção suíça. Sua leitura de jogo, inteligência e calma com a bola o destacaram muito.

Agora, esta é uma escolha que ninguém teria previsto no início do Euro. Poucos imaginariam que Cucurella largaria à frente de Alejandro Grimaldo. O lateral-esquerdo do Chelsea não só se tornou titular da Espanha, como também foi o melhor lateral-esquerdo do torneio. Sua relação com Nico Williams e Fabian na esquerda é ótima e defensivamente, ele colocou no bolso o croata Lovro Majer e o italiano Federico Chiesa.

O patrão está de volta e faz a diferença para a Alemanha e para esta competição. Nos últimos dias de sua longa carreira, o maestro nos presenteia com masterclasses e exibindo seu altíssimo QI futebolístico. Mesmo que a Suíça o tenha frustrado no terceiro jogo, não há outro jogador como ele neste torneio.

A história de Kanté é uma das melhores destes Euros. Aos 33 anos, depois de dois anos afastado do futebol internacional e fora dos holofotes devido a lesões e depois da transferência para a Arábia Saudita, o ex-meio-campista do Chelsea voltou e comandou os dois primeiros jogos contra Áustria e Holanda. Ver Kanté de volta ao seu melhor no grande palco tornou este torneio ainda melhor.

Hislop: Tanto a Eslováquia como a Roménia mereceram o apuramento Shaka Hislop revela que ficou agradavelmente surpreendido com o desempenho da Eslováquia e da Roménia no grupo E, com a Roménia a liderar o grupo contra todas as probabilidades.

Outra escolha inesperada, e certamente um nome desconhecido para muitos antes do torneio, o jogador da Eslováquia tem sido o líder ofensivo de uma das surpresas do torneio até agora. O jogador de 30 anos marcou dois grandes gols pelo seu país em algumas atuações intensas no lado direito. É a continuação de sua boa temporada no Sparta Praga, onde marcou oito gols e registrou quatro assistências no campeonato

Esperávamos que ele fosse uma das estrelas do torneio e ele não decepcionou. Uma alegria absoluta de assistir, deslizando com a bola, às vezes inalcançável. Apesar de ter apenas 21 anos e desempenhar um papel mais amplo do que no Bayern de Munique, seus dois gols e nove dribles bem-sucedidos estão entre os maiores até agora. Os suíços conseguiram detê-lo no terceiro jogo, mas quem mais consegue?

AM: Nico Williams (Espanha)

Com toda a razão, toda a conversa antes do torneio foi sobre Lamine Yamal, e o prodígio do Barcelona tem estado bem até agora na Alemanha. Mas Nico, seu companheiro de equipe e amigo mais próximo da equipe, teve sem dúvida o melhor desempenho individual do torneio até agora com sua exibição contra a Itália, que ele atormentou quase sozinho. A estrela do Athletic Club terá muitos grandes clubes ansiosos para agir neste verão.

Por que a qualificação da Geórgia para a fase eliminatória é uma 'história maravilhosa' Shaka Hislop recapitula a impressionante vitória da Geórgia por 2 a 0 sobre Portugal, que os leva à classificação para as oitavas de final da Euro 2024.

Se não tivesse seguido estes Euros e lhe pedissem para nomear o melhor marcador após a fase de grupos, sem dúvida diria Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo, Harry Kane, Romelu Lukaku ou Álvaro Morata e teria razão em fazê-lo. Mas você também estaria muito errado. Com três gols (tantos quanto os jogadores mencionados acima somados) e uma assistência até o momento, Mikautadze, da Geórgia e Metz, está vencendo a corrida pela Chuteira de Ouro. Se você estivesse acompanhando a Ligue 2 nos últimos meses, você o teria visto em grande forma, com 11 gols nos últimos 12 jogos da temporada de clubes, mas continuar fazendo isso na Euro é outra coisa.

Técnico: Willy Sagnol (Geórgia)

Quem mais? Ele planejou uma das melhores histórias da história do Euro. Ele levou os peixinhos da Geórgia a um torneio pela primeira vez e depois também à fase eliminatória. Sim, ele tem seu time jogando forte e contando muito com a superestrela Khvicha Kvaratskhelia e estrelas em formação como Mamardashvili e Mikautadze, mas ele também criou uma coesão de equipe incrível com espírito de luta e grande organização. Mais importante ainda, ele fez os seus jogadores acreditarem que tudo é possível no futebol.