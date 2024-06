Melhores momentos da primeira rodada do US Open de 2024

O 124º Aberto dos Estados Unidos começou na manhã de quinta-feira e, em um percurso difícil como o número 2 de Pinehurst, é razoável esperar que os competidores melhorem seus jogos. Temos toda a melhor ação da primeira rodada do torneio de 2024 na Carolina do Norte aqui mesmo.

Scheffler em território desconhecido

O jogador de golfe número 1 do mundo, Scottie Scheffler, não se parece com ele mesmo – e não estou falando sobre o corte de cabelo curto que ele usou no primeiro tee. Scheffler está 2 acima do par depois de acertar seu terceiro bogey no par 4 16. Ele tem apenas um birdie no número 7. Chegando até hoje, de acordo com a pesquisa ESPN Stats & Information, Scheffler teve a menor média de pontuação na rodada de abertura (69,2) na história do campeonato principal entre jogadores com pelo menos 10 rodadas. Ele também foi o primeiro nessa estatística (67,8) no PGA Tour nesta temporada. A última vez que Scheffler superou o par na primeira rodada de um torneio importante foi no PGA Championship de 2022 – a última vez que ele errou o cut em um. — Schlabach

A última vez que Scottie Scheffler superou o par na primeira rodada de um major foi no 2022 PGA Championship. (Foto de Jared C. Tilton/Getty Images)

Capan é dinheiro no banco

Jackson Suber não é o único classificado a fazer barulho na primeira rodada do 124º Aberto dos Estados Unidos. Frankie Capan III, que foi medalhista na qualificação final no Duke University Golf Club, também está empatado em sexto lugar, com 2 abaixo, depois de fazer um birdie no primeiro lugar. De acordo com o PGA Tour, o pai de Capan foi um dos primeiros líderes na obtenção de caixas eletrônicos. fora dos bancos na década de 1990. Capan vem ganhando dinheiro no Korn Ferry Tour nesta temporada, com seis top 25 em 12 partidas, incluindo um vice-campeonato no Visit Knoxville Open. Capan e Ben Wong também venceram o Campeonato Amador de Quatro Bolas dos EUA de 2017 em Pinehurst No. 2, então ele está familiarizado com o percurso. –Schlabach

O campeão retorna

Ele voltou. Martin Kaymer, o grande vencedor do Aberto dos Estados Unidos em 2014 em Pinehurst, está retornando ao campo número 2 e não demorou muito para encontrar sua zona de conforto. Kaymer fez birdie no buraco 13, colocando-o com 2 under e empatando pelo sexto lugar. No início desta semana, Kaymer disse que sentia que esta versão de Pinehurst é muito mais difícil do que aquela em que ele venceu por 8 arremessos há 10 anos, mas se houver alguma experiência e familiaridade residual, parece que Kaymer a está usando. – Uggetti

.@MKaymer59 fazendo birdies e evitando bogeys como se estivéssemos em 2014 de novo! pic.twitter.com/T8nFioDm42 – Aberto dos EUA (@usopengolf) 13 de junho de 2024

Suber aproveita o momento

Jackson Suber, o último suplente da qualificação que entrou em campo quando Jon Rahm desistiu na terça-feira devido a uma lesão no pé esquerdo, está aproveitando ao máximo sua oportunidade inesperada. O ex-jogador de golfe de Ole Miss fez seu segundo birdie no par 4 13º buraco para empatar em sexto lugar em 2 abaixo com cinco buracos para jogar. Suber, de 24 anos, nunca foi eliminado em um evento do PGA Tour, perdendo duas vezes. Ele ganhou cerca de US$ 365.000 no Korn Ferry Tour nas últimas duas temporadas e cerca de US$ 7.000 no PGA Tour Canada. Escusado será dizer que se Suber de alguma forma continuar assim, ele ganhará muito mais neste fim de semana. –Schlabach

Hatton abre um sorriso após passarinho

Ele está jogando no LIV Tour agora, mas o rabugento Tyrrell Hatton não mudou muito. No buraco 17, par 3 de 213 jardas, Hatton deixou cair seu taco imediatamente após o impacto, depois bateu nele com os pés antes de olhar para cima e ver que sua bola havia caído no gramado a poucos metros do pino. O birdie putt que se seguiu caiu, e Hatton, agora com 1 abaixo do par para o torneio, não pôde deixar de sorrir. — Uggetti

Muito bom tiro, se formos honestos. 😏@TyrrellHatton agora 2 abaixo e T-4. pic.twitter.com/sNmPTocoxp – Aberto dos EUA (@usopengolf) 13 de junho de 2024

Finau de volta à mistura

Entre o Masters de 2018 e o PGA Championship de 2021, Tony Finau terminou entre os 10 primeiros em nove das 13 partidas em campeonatos importantes. Ele estava entre os 10 primeiros. Nas últimas 12 partidas desde então, Finau não conseguiu uma finalização melhor do que um empate em 15º. Finau está de volta à disputa depois de derrotar 2 abaixo de 68 na primeira rodada na quinta-feira. Seria a 34ª vez desde o início de 2015 que Finau ficaria entre os 10 primeiros no final de uma rodada de um torneio importante, segundo o Elias Sports Bureau. Apenas Rory McIlroy (52) e Justin Rose (49) tiveram mais rodadas desse tipo durante esse período. — Schlabach

Começo difícil para Lefty

Foi uma primeira rodada inesquecível para o capitão da LIV Golf League, Phil Mickelson, na quinta-feira, no Pinehurst No. 2. Seis vezes vice-campeão do Aberto dos Estados Unidos, Mickelson acertou 9 sobre 79, que ficou empatado em segundo pior entre os jogadores de golfe em a onda inicial. Mickelson fez nove bogeys – inclusive em cada um dos primeiros quatro buracos – sem birdie. Ele acertou apenas seis dos 14 fairways do tee e três dos 18 greens. “Lefty” está agora com 29 anos em suas últimas 11 rodadas no Pinehurst No. 2. O lado bom para Mickelson: parece que ele provavelmente estará em casa para comemorar seu 54º aniversário no domingo. –Schlabach

Rory tem o toque

Depois de enviar seu drive para as áreas nativas no quinto buraco par 5 e não conseguir acertar o fairway, o chute de aproximação de Rory McIlroy caiu no green e rolou. Sem problemas. A ficha do quatro vezes vencedor principal teve o toque perfeito e caiu no buraco para seu segundo birdie do dia, colocando-o com 2 under em cinco buracos.

Rory faz birdie da maneira mais difícil no buraco mais fácil do percurso! pic.twitter.com/f5IihnAlrX – Aberto dos EUA (@usopengolf) 13 de junho de 2024

Cantlay flerta com a história

Para um jogador de golfe considerado um dos mais talentosos do mundo nas últimas temporadas, o recorde de Patrick Cantlay em campeonatos importantes não tem sido excelente. O oito vezes vencedor do PGA Tour terminou entre os 25 primeiros em 29 partidas, mas terminou entre os cinco primeiros apenas uma vez – um empate pelo terceiro lugar no Campeonato PGA de 2019. Na quinta-feira, Cantlay foi o primeiro líder do clube com 5 abaixo de 65, graças a um jogo de ferro preciso e um jogo curto e hábil. De acordo com dados da ESPN Stats & Information, Cantlay nunca esteve entre os cinco primeiros no final de uma rodada de abertura de um torneio importante. Ele também nunca liderou ou co-liderou em nenhuma rodada importante. –Schlabach

ISSO PERTO da rodada mais baixa da história do US Open em Pinehurst. 😮 Ainda assim, uns escaldantes 65 para @patrick_cantlay. pic.twitter.com/hptat2zbVu – Aberto dos EUA (@usopengolf) 13 de junho de 2024

Aberg faz uma corrida

Neste ponto, provavelmente não deveríamos ficar surpresos com nada que o sueco Ludvig Åberg faça no campo de golfe. Depois de terminar em segundo lugar em sua primeira participação no Masters em abril, Aberg acertou 4 abaixo de 66 na quinta-feira, sua estreia no Aberto dos Estados Unidos. Ele está 1 tacada atrás do líder Patrick Cantlay. Aberg é o sétimo jogador na história do Aberto dos Estados Unidos a conseguir 66 ou melhor em sua primeira rodada no Aberto dos Estados Unidos; Matthew Wolff foi o mais recente com 4 abaixo de 66 no Winged Foot em 2020. –Schlabach

Talvez o passarinho mais fácil que Ludvig Åberg 🇸🇪 fará durante toda a semana. Ele está empatado na liderança em sua estreia no Aberto dos Estados Unidos. pic.twitter.com/Lzpgm2Jz25 – Aberto dos EUA (@usopengolf) 13 de junho de 2024

Rahm assistindo de casa

Jon Rahm pode estar fora do Aberto dos Estados Unidos devido a uma infecção no pé, mas ainda está de olho nos colegas.

Shipley fazendo ondas

Lembra de Neal Shipley, o amador inferior do Masters em abril? O jogador de golfe do estado de Ohio está de volta à tabela de classificação em um major com 2 under após 12 buracos. O “Navio” drenou 18½ pés para birdie no nº 1 e 33½ pés no par 4 12 para empatar em quarto lugar. É uma coisa boa que Woods não esteja jogando com ele novamente hoje; Shipley, vice-campeão no US Amateur de 2023, venceu Tiger por 4 arremessos em uma dupla de domingo no Augusta National. –Schlabach

OH! Outro longo passarinho de @OhioStateMGOLF‘s Neal Shipley em seu evento final como amador. pic.twitter.com/GeepB8yLlJ – Aberto dos EUA (@usopengolf) 13 de junho de 2024

Tigre se recupera

Tiger pegou um birdie no quinto par 5 para encerrar um trecho feio de 5 nos sete buracos anteriores. Ele fez uma corrida de 316 jardas pelo lado direito, então seu segundo chute saltou para o gramado antes de rolar para trás. Ele caiu para cerca de 30 pés e errou o eagle putt. Woods teve birdies em ambos os par 5 e precisava do segundo para voltar ao 3 com quatro buracos para jogar. –Schlabach

Tiger recebe um de volta. Ele fez birdie em ambos os par 5 hoje. pic.twitter.com/lYCyHXzOuM – Aberto dos EUA (@usopengolf) 13 de junho de 2024

Pavon está viajando

Apesar de toda a conversa sobre as dificuldades de Pinehurst esta semana, não parece que Matthieu Pavon esteja tendo muitos problemas. O francês fez a curva em 2 under, com uma águia já no currículo, e passou a adicionar uma segunda no buraco 10 do par 5 com um putt de 27 pés após chegar ao green. É cedo, mas os 5 abaixo de Pavon irão agora definir o ritmo para o resto do torneio. – Uggetti

Pavon acertou águias em ambos os par 5 em Pinehurst No. 2 na primeira rodada na quinta-feira para se tornar o primeiro jogador a chegar a 5 abaixo. De acordo com o Elias Sports Bureau, ele é o primeiro jogador de golfe a postar duas águias na mesma rodada do Aberto dos Estados Unidos em Pinehurst nº 2. Ele é o terceiro jogador a fazê-lo no Aberto dos Estados Unidos em qualquer campo nos últimos 10 anos; Jimmy Walker (segunda rodada, Shinnecock Hills em 2018) e Tommy Fleetwood (rodada final, Los Angeles Country Club em 2023) foram os outros. –Schlabach

Brooks na liderança

Pare-me se você já ouviu isso antes: em um campo de golfe difícil, Brooks Koepka está liderando o torneio. O quatro vezes vencedor do Major conseguiu uma vantagem inicial no Aberto dos Estados Unidos ao jogar os nove primeiros em 2 abaixo e fazer um birdie no buraco 10 para chegar a 3 abaixo naquele dia. Koepka parece prosperar nesse tipo de configuração, e esta semana não deve ser diferente. -Paolo Uggetti

Um rosto muito familiar no topo do quadro de líderes do Aberto dos Estados Unidos. Brooks Koepka-3. pic.twitter.com/zn4p3lMB0M – Aberto dos EUA (@usopengolf) 13 de junho de 2024

Tigre começa forte

O quinze vezes campeão principal Tiger Woods teve um ótimo começo na quinta-feira. Ele começou nos segundos nove e acertou um birdie putt de 12 pés no par 5 10. No par 4 12, Woods não gostou da segunda tacada e quase quebrou o ferro no joelho. Sua bola acabou em um bunker do lado verde. Ele avançou para 3 metros e fez a longa defesa do par para permanecer em 1 abaixo. O jogo curto de Woods parecia enferrujado no Masters e no PGA Championship, mas até agora tudo bem no Pinehurst No. –Mark Schlabach