Memphis conquista o 3º QB Antwann Hill em 2025

O melhor quarterback não comprometido na classe de 2025 saiu do tabuleiro no sábado, quando Antwann Hill, o terceiro colocado da ESPN no ciclo de 2025, anunciou sua promessa à Universidade de Memphis.

Hill, um ex-combatente do Colorado da Warner Robins, Geórgia, escolheu os Tigers em vez da Flórida durante um anúncio ao vivo no Instagram com a participação do ex-rapper do Migos, Quavo.

Classificado como o 40º recruta geral na ESPN 300 de 2025, Hill é o compromisso mais bem avaliado na história do programa, e sua promessa agora deixa apenas um quarterback não comprometido – o recruta de quatro estrelas Malik Washington (o 19º passador de bolso da ESPN) – entre os 300 melhores candidatos na próxima turma.

Hill entra em sua última temporada na Houston County High School, na Geórgia, neste outono como um dos zagueiros mais experientes do estado, com 36 partidas como titular em sua carreira. O passador de 1,80 metro e 215 libras acumulou 2.732 jardas e 31 touchdowns para cinco interceptações durante sua temporada júnior no outono passado. Ele é primo do ex-atacante ofensivo da Geórgia, Trey Hill, uma seleção da sexta rodada do draft da NFL do Cincinnati Bengals em 2021.

Armado com uma grande estrutura e uma bola profunda perigosa, o recrutamento de Hill atraiu o interesse inicial de programas importantes, incluindo Geórgia, Tennessee, Alabama, LSU e Miami. Hill visitou o Colorado durante sua temporada júnior no outono passado e se comprometeu com o programa de Deion Sanders no final de outubro de 2023 antes de retirar sua promessa dos Buffaloes e reabrir seu recrutamento um mês depois.

“Eu realmente só quero levar o processo mais devagar e ter certeza de que estou tomando a decisão certa para mim e minha família no final do dia”, disse Hill à ESPN na época. “Vou voltar ao mercado e tomar a decisão certa.”

Hill seguiu seu cancelamento com paradas na Flórida, Georgia Tech e Florida State nos primeiros meses de 2024, mas seu recrutamento se reduziu à Flórida e Memphis no final desta primavera, após suas visitas oficiais às duas escolas. Hill manteve contato próximo com os assistentes do Gators após uma viagem a Gainesville em 31 de maio e fez o mesmo com o técnico do Memphis, Ryan Silverfield, e com o coordenador ofensivo Tim Cramsey após sua visita em 7 de junho, antes de entregar aos Tigers seu compromisso no sábado.

Em Hill, Memphis tem seu compromisso com a melhor classificação de todos os tempos e o único prospecto ESPN 300 na classe de 2025 do programa, que também inclui recrutas de três estrelas como o wide receiver Xavier Johnson (Richland Hills, Texas) e o cornerback Xavier Thompson (Pensacola, Flórida). ).

O ataque poderoso dos Tigers é adequado ao conjunto de habilidades de Hill e, embora o passador de braços grandes seja considerado uma perspectiva de desenvolvimento, Hill deve encontrar um caminho para a disputa inicial por tempo de jogo em Memphis.

Depois de terminar em sexto lugar nacionalmente no ataque total em 2023, os Tigers entram na temporada de 2024 como favoritos entre os principais candidatos do Grupo de 5 para o playoff ampliado de 12 equipes, com o quarterback Seth Henigan entrando em sua última temporada universitária.

Hill pode precisar de tempo para se adaptar ao nível universitário, mas dada a falta de profundidade do nível inicial dos Tigers, ele pode acabar competindo por vagas iniciais em Memphis já em sua temporada de calouro em 2025.