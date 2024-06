Menino resgatado após cair do passeio Six Flags Roaring Rapids após mau funcionamento

Reproduzir conteúdo de vídeo



Os convidados do Six Flags no Texas tiveram uma surpresa inesperada depois que os participantes se encontraram em um rio artificial e rápido… no qual uma criança caiu, apenas para ser salva.

Confira este vídeo circulando… ele mostra vários convidados recentemente presos no passeio Roaring Rapids no Six Flags Over Texas em Arlington. Como você pode ver, 4 jangadas ficaram presas em uma formação em U antes que uma das flutuações começasse a entrar na água.

A situação logo piorou… quando um punhado de convidados subiu em uma plataforma próxima por segurança, com um menino seguindo o exemplo saltando de sua jangada… mas caindo na água.

Ficou claro rapidamente que o menino estava lutando contra a correnteza rápida da água… exigindo a ajuda de espectadores. O garoto acabou sendo puxado para um lugar seguro por outro convidado e um funcionário – mas honestamente… parecia que ele seria levado por um tempo.

Embora ninguém parecesse gravemente ferido… alguns pares de sapatos estavam faltando entre os convidados resgatados… com um único tênis filmado flutuando rio abaixo. Parecia o garoto.

Um representante do Six Flags nos confirmou que ninguém ficou ferido, dizendo ao TMZ … “Uma das jangadas em Roaring Rapids ficou presa. Os convidados foram instruídos a permanecer sentados na jangada enquanto o passeio era reiniciado. Todos os convidados saíram do passeio com segurança e não houve feridos. O vídeo mostra que os convidados saíram da água em segurança.

Six Flags – que possui e opera vários parques em todo o país – viu seu quinhão de incidentes ao longo de suas décadas de atividade… e embora dramático, este felizmente não terminou tão mal quanto alguns outros.

Por exemplo, em 2022… vários frequentadores do parque Six Flags Great Adventure em Nova Jersey ficaram feridos depois de andar na montanha-russa El Toro… forçando o fechamento do passeio por 10 meses antes de reabrir no verão passado.