Mercedes chama a polícia para investigar e-mail anônimo de ‘sabotagem’

BARCELONA, Espanha – A Mercedes pediu à polícia que investigasse a origem de um e-mail anônimo acusando a equipe de F1 de tentar sabotar deliberadamente o carro de Lewis Hamilton.

O e-mail, enviado para a mesma lista de representantes da F1 que recebeu um vazamento de mensagens supostamente ligadas à investigação de má conduta sexual de Christian Horner no início deste ano, foi enviado na semana passada.

A mensagem alegava ser de um membro da equipe e alegava que a Mercedes colocou intencionalmente Hamilton, que deverá ingressar na Ferrari no próximo ano, em perigo em eventos recentes.

Alegou que uma “sabotagem sistêmica” do carro, da estratégia e da saúde mental de Hamilton colocou a equipe em um “caminho perigoso” que poderia ser “uma ameaça à vida de Lewis”.

O chefe da Mercedes, Toto Wolff, disse que a equipe está tratando a mensagem muito a sério.

“Não é de um membro da equipe; quando recebemos esse tipo de e-mail, e recebemos muitos deles, é perturbador, especialmente quando alguém está falando sobre morte e todas essas coisas”, disse Wolff na sexta-feira.

“Neste caso em particular, instruí a ir com força total com a polícia investigando, pesquisando o endereço IP, pesquisando o número de telefone, porque o abuso online dessa forma precisa parar. As pessoas não podem se esconder atrás de seus telefones ou computadores. e abusar de equipes ou pilotos dessa forma.

“Não sei o que alguns teóricos da conspiração, lunáticos, pensam por aí. Lewis fez parte da equipe por 12 anos; um alto e comemorar o relacionamento.

“E se você não acredita em tudo isso, então pode acreditar que queremos vencer o campeonato mundial de construtores, e isso fazendo com que os dois carros vençam. [see] um psiquiatra.”

Hamilton disse que não viu o e-mail quando questionado sobre isso na quinta-feira, durante o media day.

Sobre uma questão mais ampla sobre torcedores nas redes sociais alegando crime, ele disse: “Eles sabem que, se você olhar para os anos, sempre fomos um time forte, sempre trabalhamos muito juntos. Acho que é é fácil ficar emocionado. Acho que precisamos de apoio, não de negatividade.

“É claro que sempre há coisas que podem ser melhores dentro de uma equipe, e isso vem através de conversas, através da comunicação, e é nisso que estamos trabalhando consistentemente. Mas estamos todos no mesmo barco, estamos todos trabalhando duro juntos e todos queremos terminar em alta. Devemos isso ao nosso relacionamento de longo prazo.”

Wolff disse que não há ressentimentos sobre a próxima mudança de Hamilton.

“Parece haver muita irracionalidade também porque queremos ter sucesso com o piloto mais icônico que o esporte já teve, o privilégio que tivemos de trabalhar com Lewis como um piloto incrível, uma grande personalidade que passa por altos e baixos. como qualquer outro esportista”, disse Wolff.

“Respeito totalmente o motivo de ele ter ido para a Ferrari, não há rancor, nem ressentimentos, a interação na equipe é positiva, então qualquer comentário de fora sobre o que está acontecendo na equipe é simplesmente errado”.

O chefe da Ferrari, Fred Vasseur, o homem que ajudou a atrair Hamilton para a equipe no ano que vem, disse que qualquer sugestão de uma equipe sabotar intencionalmente qualquer piloto deve ser tratada com desdém.

“Como você pode imaginar uma empresa com 1.500 pessoas, trabalhando noite e dia, pressionando como o diabo para trazer atualizações que poderiam matar um de nossos carros ou danificar um de nossos carros? algo assim.

“Estamos lutando pelo campeonato; todo fim de semana tentamos marcar um ponto a mais que o outro. Como você pode imaginar que alguém diria ‘OK, Lewis, não queremos mais marcar pontos com ele’? Isso para mim é completamente irracional e completamente fora do alcance das pessoas que estão fazendo o meu negócio.”