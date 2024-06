Mercury vence sequência de Liberty enquanto as equipes se combinam para um recorde de 33 3s

O Mercury e o Liberty combinaram 33 arremessos de 3 pontos – o maior número em um jogo na história da WNBA – quando o Phoenix quebrou a seqüência de oito vitórias consecutivas do Nova York com uma vitória por 99-93 na noite de terça-feira no Footprint Center.

O Liberty fez 18 arremessos de 3 pontos, empatando o recorde do time em um único jogo. Terça-feira foi a primeira vez desde o início da WNBA em 1997 que ambos os times acertaram pelo menos 15 arremessos de 3 pontos em um jogo. O Mercury deu 30 tiros por trás do arco (50%) e o Liberty 42 (42,9%)

“Isso foi algo de alto nível, o arremesso”, disse o técnico do Phoenix, Nate Tibbetts. “Para nós, continuarmos assim e conseguirmos a vitória é um crédito para o nosso grupo.”

Rebecca Allen, do Phoenix, liderou em arremessos de 3 pontos, fazendo 5 de 7 e terminando com 17 pontos, o melhor da temporada, enquanto sua companheira de equipe Diana Taurasi fez 4 de 7 de longa distância e marcou 19. Taurasi também teve 9 rebotes e 5 assistências , seu 97º jogo com pelo menos 10 pontos, 5 rebotes e 5 assistências. Isso é o segundo na história da WNBA, atrás apenas da estrela aposentada Candace Parker, que tinha 121.

“Sair com uma vitória esta noite, especialmente com quantos 3s eles fizeram, diz muito sobre a coragem do nosso time”, disse Allen, que queimou seu ex-time na terça-feira. Ela jogou sete temporadas no Liberty, depois passou o ano passado no Connecticut e está em sua primeira temporada em Phoenix.

Allen perdeu cinco jogos devido a uma concussão, mas na terça-feira ela parecia forte nas duas pontas da quadra.

“Estou muito feliz por Bec porque ela nos escolheu como agência gratuita”, disse Tibbetts. “Estou muito orgulhoso de Bec. Foi uma atuação incrível dela. Precisamos dela com essa mentalidade – apenas deixe voar.”

O Mercury também recebeu ajuda de Brittney Griner, que perdeu os primeiros 10 jogos devido a uma lesão no dedo do pé. Ela voltou à ação em 7 de junho e marcou dois dígitos em cada um de seus cinco jogos, incluindo 19 pontos na terça-feira. Phoenix venceu quatro desses jogos e agora está com 8-7.

O retorno de Griner fez uma grande diferença para Phoenix, mas a história da noite foi o sucesso do perímetro.

“Honestamente, quando você está em [the game] você nem está focado nos pênaltis ou em quantos 3s você tem”, disse Sophie Cunningham, do Phoenix, que acertou 3 atrás do arco e terminou com 13 pontos. .”

Para o Liberty, Breanna Stewart (28 pontos, melhor do jogo), Sabrina Ionescu (19) e Kayla Thornton (12) acertaram cada uma 4 cestas de 3 pontos.

“Ambos os treinadores diriam [our defense] provavelmente não estava onde precisava estar”, disse o técnico do Nova York, Sandy Brondello. “Mas em ambos os times há arremessadores maravilhosos. E tantos jogadores individuais que chamam tanta atenção, que o 3 ficou aberto. Fizemos mais alguns, mas Phoenix acertou uma porcentagem melhor. Especialmente no quarto período, eles fizeram alguns 3s realmente grandes.”