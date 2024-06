Mesa redonda de Redick para Los Angeles: NBA Insiders sobre a nova contratação de treinador do Lakers

O Los Angeles Lakers concordou com um acordo para contratar JJ Redick como o próximo técnico da franquia, disseram fontes a Adrian Wojnarowski, da ESPN, encerrando uma longa busca por um dos principais empregos da NBA.

Redick conseguirá um contrato de quatro anos e agora será responsável por liderar LeBron James rumo ao que provavelmente será o esforço final para o título da NBA.

O Lakers demitiu Darvin Ham depois que o time foi eliminado na primeira rodada dos playoffs da NBA pelo Denver Nuggets. Redick, um veterano de 15 anos da NBA que atuou como analista da ESPN nesta temporada e coapresenta um podcast com James, estava entre os nomes imediatamente vinculados à abertura.

Após a demissão de Ham, o Lakers procurou o técnico do UConn, Dan Hurley, e ofereceu um contrato de seis anos no valor de US$ 70 milhões – que Hurley recusou para ficar com os Huskies e buscar o terceiro campeonato nacional consecutivo.

Redick, 39 anos, assumirá uma das posições mais examinadas da NBA, apesar de não ter experiência anterior como treinador. O Lakers não tem um treinador há mais de três anos, desde a gestão de 11 temporadas de Phil Jackson, que incluiu cinco títulos da NBA. Desde a aposentadoria de Jackson em 2011, o Lakers fez seis contratações de treinador antes de Redick.

O que devemos esperar da contratação de Redick? Isso afetará o draft e as estratégias de free agency do Lakers? Nossos especialistas da NBA respondem às principais perguntas e o que isso significa.

1. Esta contratação é ___?

Brian Windhorst: Alto risco/alta recompensa. O Lakers está apostando em um candidato de alto potencial, sem experiência como treinador, mas que tenha um relacionamento com o jogador da franquia. O conjunto de opções era raso e o Lakers claramente tinha um orçamento. O processo de contratação incluiu várias reuniões com Redick que os levaram a essa intersecção. Talvez eles tenham identificado uma estrela como técnico e entrado no nível básico. Talvez eles tenham confiado o fim da carreira de LeBron a um treinador que terá uma curva de aprendizado difícil. De qualquer forma, será divertido.

Kevin Pelton: Esta não é a decisão mais importante do Lakers nesta entressafra. Por mais que eu respeite a perspicácia de Redick no basquete, o maior problema para o Lakers desde a troca de Russell Westbrook em 2021 tem sido encontrar jogadores bidirecionais capazes o suficiente para cercar James e Anthony Davis. A menos que Redick esteja entrando em uma máquina do tempo, contratá-lo não resolverá o problema.

Ramona Shelburne: Um golpe para o Lakers. Redick foi procurado por várias equipes nos últimos anos para funções de assistente e treinador principal. Ele também poderia ter esperado por um trabalho menos pressurizado. Assim como Steve Kerr e os Golden State Warriors há uma década, Redick teve o luxo de ter tempo e opções antes de dar esse tipo de salto e escolheu o Lakers – uma das franquias mais icônicas da liga com um futuro próximo. terá James, de 40 anos, como seu líder. O assento estará quente assim que ele o sentar.

Marcos Bobby: Uma nova perspectiva. O Lakers quebrou a norma de contratar um ex-técnico ou assistente técnico em ascensão. Redick é uma contratação inovadora, especialmente para uma equipe que está a um ano de chegar às finais da Conferência Oeste e ainda tem James e Davis em seu elenco. Mas, apesar de sua inexperiência, Redick pode se apoiar em seu relacionamento com seu ex-técnico da Duke, Mike Krzyzewski, e nos últimos anos analisando jogos na televisão, junto com seu popular podcast. Não há nada mais valioso do que sentar-se com um técnico antes do jogo e dissecar o relatório de observação daquele time.

David McMenamin: Pensamento futuro. Redick é alguém que pode crescer no trabalho durante as mudanças de estação que virão para a franquia do Lakers. A tarefa começa para ele com a maximização do crepúsculo da parceria entre LeBron James e Anthony Davis, mas logo mudará para girar uma equipe em torno de Davis e, em pouco tempo, assumir o comando de uma escalação completamente nova que exigirá visão de seu treinador para competir. na NBA em constante mudança.

2. A primeira prioridade de Redick deveria ser ___?

Windhorst: Conseguir que o GM Rob Pelinka encontrasse para ele alguns jogadores defensivos. Ham foi duramente criticado por suas rotações e por confiar em certos jogadores – mas fez isso principalmente em parte porque suas opções defensivas de perímetro eram fracas. O Lakers precisa de algumas atualizações no elenco, mas não tem as melhores opções com uma grande folha de pagamento, escolhas limitadas no draft e poucos ativos comerciais.

Shelburne: Entrando na sala de guerra do draft e da free agency para que ele possa ter influência no elenco deste ano. Redick já teve tempo suficiente para saber que tipo de ataque e defesa ele deseja executar, com James e Davis como os pilares. Mas cercá-los do tipo certo de jogadores será essencial para o seu sucesso e resta muito pouco tempo para debater.

jogar 2:19 Como o Lakers contratou JJ Redick como novo treinador Adrian Wojnarowski relata que JJ Redick concordou em ser o próximo técnico do Lakers.

Marcas: Existem dois para mim. A primeira é receber ligações neste fim de semana e no início da próxima semana com as perspectivas do draft da primeira rodada do Lakers. Faltando menos de uma semana para o draft, o tempo está se esgotando para Redick tentar se atualizar. A segunda e mais importante é reunir uma equipe com experiência veterana e um forte histórico de desenvolvimento de jogadores. Vi em primeira mão em 2013, quando o Brooklyn contratou Jason Kidd, como uma equipe técnica se torna importante quando um técnico estreante herda um time veterano.

Pelton: Obtendo a adesão de Davis. Presumo que já exista relacionamento com o parceiro de podcast de Redick, James, portanto, é importante fazer Davis acreditar em sua visão para a equipe.

Mc Menamin: Redick precisa de jogadores melhores. O elenco atual do Lakers chegou na temporada passada com expectativas de campeonato e fracassou na primeira rodada. Primeiro, ele tem que trabalhar com a diretoria do Lakers para conseguir um jogador legítimo para jogar ao lado de Davis e depois vasculhar a liga em busca de atualizações, por meio de negociações ou do draft.

3. Assistente nº 1 ideal?

Pelton: Eu procuraria alguém com experiência como treinador principal, naturalmente, com quem Redick tem história. Os dois candidatos mais ideais que não atuam atualmente como treinadores principais seriam Stan Van Gundy, atualmente analista da TNT, e o assistente do San Antonio Spurs, Brett Brown. Outro nome que caberia: Monty Williams, que foi recentemente demitido pelo Detroit Pistons e trabalhou com Redick durante seu ano como assistente técnico do Philadelphia 76ers. No entanto, dado que os Pistons precisavam oferecer a Williams o contrato mais rico até o momento para um técnico da NBA passar um ano de folga, parece improvável que ele esteja pronto para se tornar assistente imediatamente.

Windhorst: Scott Brooks, um técnico veterano do sul da Califórnia, será o candidato. Ele tem experiência como treinador principal e recentemente foi dispensado pelo Portland Trail Blazers. Não para o primeiro lugar, mas o ex-Laker Jared Dudley, que atualmente faz parte da equipe do Dallas Mavericks, também pode ser uma opção.

Shelburne: Eu adoraria vê-lo convocar seu primeiro técnico da NBA, Stan Van Gundy. Eles foram para as finais e sobreviveram juntos ao drama de Dwight Howard. Van Gundy também ajudou Redick a entender seu papel na NBA. Além disso, há a vantagem adicional de Van Gundy estar em Los Angeles, com seu irmão Jeff aceitando uma posição de destaque no time de Ty Lue no LA Clippers.

Mc Menamin: Rajon Rondo. O bicampeão tem o respeito de LeBron no que diz respeito à sua perspicácia no basquete, mas ainda mais importante, tem um relacionamento com o melhor jogador do Lakers, Anthony Davis. Depois de passagens como companheiros de equipe em Nova Orleans e Los Angeles, há poucos jogadores na carreira de Davis em quem ele confiava mais na quadra e respeitava por sua habilidade de gerenciamento de jogo. Davis está há 12 temporadas e está em um estágio de sua carreira em que buscar outro campeonato é fundamental e seria difícil encontrar alguém que pudesse traçar estratégias na pós-temporada – oponente a oponente, rodada após rodada – da mesma forma que Rondo pode.

Marcas: O Lakers não conseguiu contratar Dan Hurley, mas e o homem que ele substituiu, Kevin Ollie? Como Adrian Wojnarowski relatou durante as negociações com Hurley, o Lakers quer priorizar o desenvolvimento de suas escolhas anteriores no draft (Max Christie e Jalen Hood-Schifino) e dos dois jogadores que eles selecionarão no draft da próxima semana. Antes da temporada passada, Ollie era o treinador principal da Overtime Elite, a academia de desenvolvimento de jogadores que produziu Amen e Ausar Thompson. Além de sua perspicácia no desenvolvimento de jogadores, Ollie jogou 14 temporadas na NBA e também foi técnico interino no Brooklyn na última temporada.

4.Fato ou ficção: Redick será o primeiro técnico do Lakers desde Phil Jackson a durar mais de três anos?

Pelton: Eu diria um fato baseado na possibilidade de que em algum momento, à medida que James envelhece, as expectativas para o Lakers se tornarão mais realistas. Sabemos que o salário é uma preocupação para o Lakers com base em sua incapacidade de oferecer a Hurley o suficiente para atraí-lo da UConn, então, eventualmente, eles podem não querer mais pagar tantos treinadores para não trabalharem para eles.

Windhorst: Facto. Se esta contratação falhar, o próprio trabalho de Pelinka pode estar em risco e, portanto, Redick provavelmente terá mais margem de manobra do que Frank Vogel e Ham tiveram. Pode ser muito generoso presumir, mas com esse tipo de contratação o Lakers está aceitando a realidade de que Redick precisará ter a oportunidade de falhar e depois aprender.

jogar 1:50 A grande questão de Perk depois que o Lakers contratou JJ Redick Kendrick Perkins explica como JJ Redick pode ter dificuldades no vestiário do Lakers depois de se tornar seu técnico.

Shelburne: Facto. Se Redick contratar a equipe certa e construir um vínculo com Anthony Davis, ele poderá ter muito sucesso em Los Angeles. Se ele não o fizer, isso poderá correr mal rapidamente. Mas ele sabe no que está se inscrevendo e tem tempo de sobra para avaliar a situação.

Marcas: Facto. Eventualmente, terá que haver alguma auto-reflexão para o Lakers, na qual eles perceberão que não têm uma escalação para o campeonato. Se você quiser mais provas, basta olhar para o ano passado, quando James e Davis jogaram mais jogos juntos como companheiros de equipe, e o Lakers ainda perdeu na primeira rodada. Deve haver um plano em que vencer seja uma prioridade, mas também considere o panorama geral: como será o elenco pós-LeBron.

Mc Menamin: Facto. Pat Riley treinou o Lakers dos 30 aos 40 anos antes de passar para o New York Knicks e o Miami Heat. O Lakers espera ter outro Riles em Redick, alguém cuja força de personalidade possa estabelecer uma cultura para um time que não se comprometeu com um treinador com esse tipo de influência desde que Phil Jackson se afastou em 2011.

5. Onde terminará o Lakers no próximo ano? Playoffs, play-in ou busto?

Pelton: Com base em uma saúde razoável, o Lakers está atrás de Dallas, Denver, Minnesota e Oklahoma City em alguma ordem. Isso os deixa lutando por uma das duas vagas restantes entre os seis primeiros, com o play-in sendo um resultado provável.

Windhorst: Eles terminaram entre os seis primeiros no Oeste exatamente uma vez nas últimas 12 temporadas. Se eles fizerem isso e chegarem aos playoffs, será um sucesso absoluto. Mas com toda a honestidade, esta não é uma questão para 20 de junho, é uma questão para 20 de julho, quando todas as medidas tiverem sido tomadas.

Shelburne: O Lakers venceu mais jogos na temporada passada do que quando foi para as finais da Conferência Oeste. O Oeste foi melhor este ano, então o Lakers terminou em posição inferior na classificação. Além disso, eles tiveram que enfrentar o atual campeão Nuggets na primeira rodada. Salvo quaisquer negociações importantes ou lesões, eu os colocaria quase no mesmo lugar da temporada passada.

Marcas: Jogo. Mas há um argumento de que eles saíram do top 10. Um novo contrato de James e se Russell aceitar ou assinar novamente fará com que o Lakers devolva o mesmo time, mas a um custo significativamente mais alto. Los Angeles não é apenas uma equipe fiscal de luxo pelo quinto ano consecutivo, mas também pelo segundo avental se trouxer de volta o agente livre restrito Max Christie. Se os Grizzlies conseguirem permanecer saudáveis ​​e os Rockets derem mais um passo, poderemos ver os Lakers na loteria na próxima temporada.

Mc Menamin: Se tudo der certo, você está diante de um time que deve ter chance de ficar com o quinto ou sexto cabeça-de-chave, considerando a dependência de um veterano de 21 anos como uma de suas principais fontes de produção e o cenário do resto do Oeste. . Porém, sabemos como é raro que tudo dê certo. Então direi que o play-in é onde eles vão parar, mais uma vez.