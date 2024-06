Mesa redonda do UFC 303: Alex Pereira é o MVP do UFC?

Alex Pereira está aqui para salvar o dia.

Se isso parece familiar, é porque o craque brasileiro adquiriu o hábito de se inscrever em grandes lutas em pouco tempo e depois entregar com força na noite da luta. O cenário está montado para Pereira fazer isso novamente ao defender o título dos meio-pesados ​​contra Usar Prochazka na substituição UFC 303 evento principal, que foi agendado após Conor McGregor foi eliminado da atração principal originalmente agendada para sábado contra Michael Chandler.

Pereira continua fazendo história, então Alexander K. Lee, Mike Heck e Jed Meshew do MMA Fighting se reuniram na mesa redonda para conferir o card de sábado em Las Vegas e ponderar se “Poatan” é o lutador mais importante do UFC no momento.

1. Alex Pereira é o MVP do UFC?

Diabos: Sim, e não está realmente em debate.

Alex Pereira não é apenas o MVP do UFC, ele também foi o salvador. Pereira deu um presente ao UFC quando interveio e colocou a pedra angular absolutamente perfeita em um card lendário do UFC 300 quando derrotou Jamahal Hill em abril, e agora ele está fazendo isso de novo em um prazo ainda mais curto, enquanto sofreu um par de dedos quebrados – o que é irônico, considerando o motivo de Conor McGregor para não lutar contra Michael Chandler.

E o problema é o seguinte, pessoal: quando você tem o selo de MVP dessa empresa, você ganha um bilhete dourado, ou um curinga para sempre que precisar. Caso Pereira queira enfrentar o lutador que estou selecionando para a próxima pergunta com vitória no sábado, ou mesmo se apresentar para lutar contra Jon Jones pelo título dos pesos pesados, com certeza poderá. Desculpe Tom Aspinall. Desculpe, Magomed Ankalaev.

Lee: Sejamos honestos, no que diz respeito aos lutadores, existe realmente um MVP do UFC? Tenho certeza de que a maioria dos fãs apontaria o CEO Dana White como parte integrante da operação, mas clipes do recente Luta Inc. documentário mostra como ele depende de Hunter Campbell e companhia para fazer o trabalho pesado. Então, se o chefe não se qualifica para o status de MVP, realisticamente, como qualquer lutador pode?

Infelizmente, isso representa Pereira. E Jon Jones e Sean O’Malley e Islam Makhachev. Diga o nome do seu lutador favorito, lamento dizer que eles não podem ter tanto peso para a promoção no grande esquema das coisas. Pereira certamente se destacou nos últimos anos com sua disposição de lutar contra qualquer um em duas categorias de peso e, mais importante, ele chega de forma espetacular sempre que é chamado. Mesmo na derrota, como quando perdeu o título dos médios do UFC para Israel Adesanya, resultou em um momento viral e futuras bilheterias para o UFC. Pereira abalou a divisão dos médios, e as repercussões mais tarde levaram Sean Strickland e Dricus du Plessis a emergirem como estrelas.

Mas se não fosse Pereira, seria outra pessoa, porque o UFC tem feito um excelente trabalho na construção de um elenco, de um produto e de uma marca em que todos são substituíveis. Ter um cara como o Pereira por perto para salvar o dia é ótimo, mas é mais um luxo do que uma necessidade para a organização.

Pereira é o cara, não há dúvidas sobre isso. Basta lembrar que ele é um homem que existe em um sistema projetado para estabelecer um limite para seu valor.

Meshew: ESPN é o MVP do UFC. Seu acordo de direitos televisivos permite ao UFC ganhar quantias obscenas de dinheiro, independentemente da qualidade das lutas que realiza. É por isso que há tantos lutadores do Contender Series no UFC hoje em dia: quando o seu produto não importa, mão de obra mais barata é melhor. A ESPN permite que o UFC opere barato a partir do APEX e com cartelas cheias de gente sem páginas da Wikipédia, maximizando os lucros. ESPN é o MVP.

Mas se deixarmos nosso cinismo de lado por um momento, então sim, é Pereira. “Poatan” não apenas se tornou uma das maiores estrelas da promoção, ele também provou ser um homem de empresa por completo, saltando para salvar o UFC 300 e agora o UFC 303, e até mesmo oferecendo seus esforços para fazer o mesmo pelo UFC. 301. Pereira é basicamente se Donald Cerrone fosse realmente um lutador de classe mundial em vez de apenas um lutador muito, muito bom.

Fique tranquilo, pois se Pereira sair no sábado e ainda for campeão, ele provavelmente estará disposto a enfrentar Tom Aspinall no UFC 304 se algo acontecer com Curtis Blaydes.

2. Qual lutador do card principal está a uma vitória da disputa pelo título do UFC?

Meshew: Você pode defender várias pessoas, mas vou com o lutador conhecido como “vencedor de Ian Machado Garry x Michael ‘Venom’ Page”.

O peso meio-médio está em uma posição interessante agora, pois há um candidato muito claro à espera e há um campeão que parece extremamente desinteressado em lutar com ele. Leon Edwards é um campeão frustrante porque embora tenha lutado durante anos para conseguir a luta que merecia, quando finalmente conseguiu e se tornou campeão, ele tem feito o possível para negar aos outros a mesma oportunidade, em vez disso perseguindo uma luta insana com Conor McGregor ou um disputa pelo título dos médios.

À primeira vista, esses são desejos ridículos, mas ainda mais no contexto de Edwards. “Rocky” é legitimamente um dos melhores lutadores do mundo, mas também está entre os menos divertidos. Além da vitória por um chute na cabeça sobre Kamaru Usman, Edwards fez o tipo de luta que não o torna querido pelos fãs ou pelo UFC e, portanto, ele não vai conseguir as coisas ridículas que pediu. Então isso lhe deixa duas opções: lutar contra Shavkat Rakhmonov ou dar ao UFC um motivo para que ele lute com outra pessoa. Entra Garry vs. “MVP”.

Shavkat é o queridinho dos fãs hardcore, mas não haverá tumultos se ele for preterido. E algo me diz que Edwards prefere adiar o ataque a Shavkat pelo maior tempo possível. Então, se em vez disso ele puder anunciar o vencedor desta disputa de peso meio-médio para uma luta entre Inglaterra e Irlanda ou contra toda a Inglaterra, acho que o UFC pode considerar isso.

Claro, tudo isso depende de Edwards derrotar Belal Muhammad, o que certamente não é um dado adquirido. Mas mesmo que não o faça, Belal também não deveria ter pressa em lutar contra Shavkat. Esse homem é um monstro.

Diabos: Como provoquei na parte de elogios a Pereira do processo, a resposta é Anthony Smith.

Será que ele “merecerá” com uma vitória sobre o peso médio Roman Dolidze, que vem de duas derrotas consecutivas? Claro que não. Ele tem o poder de estrela que normalmente levaria a uma reserva de campeonato estranha e não meritocrática no UFC? Mas a maior coisa que ele tem ao seu lado é que o atual campeão, e o homem que conquista o favor do UFC, talvez mais do que qualquer um no elenco agora, provavelmente quer dar um soco na cara dele.

Obviamente, tanto Smith quanto Pereira precisam vencer para que tudo isso aconteça imediatamente, mas não se engane, se isso acontecer, há uma boa chance de “Lionheart” conseguir uma segunda chance no ouro do UFC.

Lee: É Mayra Bueno Silva e juro que não estou fazendo só um pouquinho.

Imagine este cenário: Silva consegue uma vitória dominante sobre a talentosa, mas inconsistente, Macy Chiasson. Digamos, finalização no segundo round, algo assim. Silva imediatamente pega o microfone, chama Kayla Harrison, todos nós meio que encolhemos os ombros e seguimos em frente.

Harrison luta pelo título interino contra Julianna Peña, derrota “The Venezuelan Vixen” com facilidade e precisa de um desafiante. No momento, você está pensando: “OK, então Raquel Pennington a conhece em uma luta de unificação”. Mas não sabemos quanto tempo o UFC terá que esperar pela volta de Pennington.

Com Harrison querendo se manter ocupado e o UFC lutando para reforçar seus cartões pay-per-view como fez tantas vezes em 2024, posso ver um cenário em que o bicampeão do PFL é chamado para uma rápida reviravolta. Reviravoltas rápidas precisam de adversários ávidos e você pode ter certeza de que Silva se encaixa no perfil.

Não é uma luta que alguém esteja pedindo agora, mas se esse cenário não grita o peso galo feminino, então não sei o que grita.

OK, talvez isso seja um pouco.

3. Qual a luta mais imperdível das preliminares do UFC 303?

Lee: Às vezes, você só precisa entregá-lo aos veterinários, e é isso que estou fazendo aqui com minha escolha entre Cub Swanson e Andre Fili.

Apesar do que alguns membros sem instrução do elenco dos meio-médios (OK, um cara) possam pensar, Swanson é mais do que merecedor das flores que recebeu ao longo dos anos. Swanson é um original do WEC, um forte do UFC e metade de uma luta no Hall da Fama com Doo Ho Choi, sem mencionar um competidor endurecido que foi classificado por anos enquanto alguns ignorantes (OK, estou falando de Joaquin Buckley) eram apenas molhando os pés de luta na gaiola.

Sábado marca a 24ª participação de Swanson no UFC e não sabemos quantas ainda lhe restam. Cada chance que temos de vê-lo lutar é um privilégio.

Fili não atingiu os mesmos patamares de Swanson e não é tratado com a mesma reverência, mas há anos vem apresentando atuações de qualidade em uma das divisões mais difíceis do MMA. Também estou disposto a apostar que a maioria não sabe que ele tem apenas uma luta a menos no UFC que Swanson. “Touchy” já existe e mesmo que nunca chegue perto de lutar pelo título, ele merece muito respeito.

Então é isso que estou apresentando neste confronto de veteranos de 145 libras. Respeito, toda minha atenção e muito amor.

Meshew: Meus colegas estão enganados porque só há uma resposta aceitável para esta pergunta: quando o peso pesado GOAT está competindo, você deve sempre sintonizar.

Certa vez, argumentei que Andrei Arlovski tem um argumento legítimo para ser o GOAT peso pesado do UFC. É um argumento bastante simples: ele é um ex-campeão do UFC e acumulou estatísticas absolutamente ridículas em termos de longevidade e excelência. Arlovski DOMINA o resto de sua divisão na maioria das lutas no UFC, na maior parte do tempo do octógono, na maioria dos golpes e em um punhado de outras categorias. E isso foi há dois anos! Desde que escrevi isso, Arlovski lutou mais quatro vezes na promoção, ficando em segundo lugar em lutas na promoção. Fazer isso no peso pesado é INSANO.

Arlovski tem 45 anos e está muito longe de seus anos de pico, mas o fato é que este homem está fazendo algo que provavelmente nunca será igualado. Três décadas de luta no UFC, 42 lutas depois do próximo fim de semana (e contando) e mais de seis horas e meia de jaula, tudo na divisão mais perigosa do esporte. É sempre bonito de assistir? Mas o fato de esse homem ainda estar competindo e ainda conseguindo vitórias relevantes DUAS DÉCADAS depois de ser campeão dos pesos pesados ​​é algo que vale a pena comemorar.

Diabos: Certamente há opções, mas vou com o UFC de forma inteligente, colocando uma estrela em ascensão no card da International Fight Week – e em uma luta em que ele deve estar espetacular – Payton Talbott x Yanis Ghemmouri.

Talbott parece um talento além da sua idade, e o UFC percebeu. Ghemmouri tem um bom histórico, mas enfrenta um cara que é francamente melhor em praticamente todos os aspectos do jogo. Na estreia de Ghemmouri no UFC, ele foi parado com um chute no corpo de William Gomis. E embora Gomis esteja em uma ótima fase, ele não tem a explosividade de Talbott.

O jovem de 25 anos provavelmente estará perto de ser favorito em -2.000 quando o UFC 303 chegar, e acho que ele apresenta um desempenho que justifica esse tipo de linha robusta.