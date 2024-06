Messi e Argentina iniciam a Copa América em estilo eletrizante

ATLANTA – Noventa minutos antes do início do jogo no Mercedes-Benz Stadium, o primeiro rugido veio da multidão, ou pelo menos daqueles que já haviam ocupado seus lugares. Fora de campo nada acontecia. Mas os torcedores tiveram o primeiro vislumbre de Lionel Messi na tela gigante e envolvente do estádio, enquanto ele entrava sorridente na arena ao lado do companheiro de equipe Rodrigo De Paul.

Em teoria, este jogo de abertura da Copa América entre Argentina e Canadá foi disputado em campo neutro. Na realidade, a casa do Atlanta United da MLS e do Atlanta Falcons da NFL tornou-se a casa do A Albiceleste, já que venceram por 2 a 0 naquela noite.

Para onde quer que você olhasse, dentro e fora do estádio, havia camisas azuis e brancas. As tentativas do locutor do estádio de fazer com que alguns gritos pró-Canadá fossem ouvidos antes da partida foram recebidas com um silêncio confuso.

Escolhas dos editores 2 Relacionado

Essa multidão estava aqui para ver Argentina e Messi. Uma hora depois de sua chegada, quando os campeões mundiais saíram para o aquecimento e o onze inicial foi lido, o nome de Messi foi recebido com outro rugido. Houve mais aplausos quando ele marcou no treino de tiro. A Argentina não se preocupa mais com Messi, de 36 anos – eles têm muitos bons jogadores para isso, moldados em uma unidade funcional pelo técnico Lionel Scaloni – mas este ainda é o time de Messi.

O Canadá, estreando na Copa América, fez o possível para estragar a festa. Eles jogaram primeiros 45 minutos extremamente impressionantes; o capitão Alphonso Davies era uma ameaça rápida na esquerda, Jonathan David e Cyle Larin eram difíceis na frente. Mas eles não arriscaram e viveram para se arrepender.

Quando veio o golo da Argentina, aos 49 minutos, foi um momento de inspiração para Messi, o tipo de passe que só o oito vezes vencedor da Bola de Ouro consegue ver, e muito menos executar. Seu passe para a defesa foi feito pelo meio-campista Alexis Mac Allister, cujo toque inteligente e corajoso – com a saída do goleiro Maxime Crépeau – permitiu a Julián Álvarez fazer o 1-0.

A Argentina de Lionel Messi iniciou a defesa do título da Copa América com uma vitória por 2 a 0 sobre o Canadá. Foto AP/Jason Allen

Depois disso, duas chances de ouro para Messi encerrar a disputa. Aos 65 minutos, ele marcou. Crepeau defendeu bem o chute. Messi pegou o rebote, dançou em torno de Crépeau e teve sua sequência bloqueada pelo zagueiro Derek Cornelius. Messi riu, com uma expressão de descrença no rosto. A multidão gritava seu nome. Quinze minutos depois, Messi voltou a ficar cara a cara com Crépeau. Dessa vez ele chutou ao lado.

A Copa América foi tudo para Messi. Foi o cenário de seu pior momento, aposentando-se prematuramente do futebol internacional em 2016, após perder a derrota nos pênaltis para o Chile na final em Nova Jersey.

“Para mim, a seleção nacional acabou”, disse ele naquele dia. “Eu fiz tudo que pude.” Não era, e ele não tinha.

Copa América 2024: Características e reação Mantenha-se atualizado com todos os resultados, cobertura de notícias e histórias sobre os maiores nomes e times dos Estados Unidos à medida que o torneio avança. Copa América 2024

Meses depois ele estava de volta e, em 2021, Messi estava vencendo a Copa do Brasil, vencendo os donos da casa na final. Foi um peso retirado, o início da nova era de ouro da Argentina. Dezoito meses depois, foram campeões da Copa do Mundo do Catar.

Esta é, em essência, ainda a mesma equipe. Oito desses XI iniciaram a final da Copa do Mundo em dezembro de 2022. Dos que não o fizeram, Marcos Acuña e Leandro Paredes entraram como substitutos. Messi, dois anos mais velho e agora radicado na Flórida pelo Inter Miami, continua sendo o coração. Começar contra o Canadá significa que ele já disputou sete torneios da Copa América. Nenhum jogador disputou mais jogos nesta competição, 35 e contando.

Aqui, ele enfrentou o Canadá com a esmagadora maioria dos 70.564 torcedores no Estádio Mercedes-Benz torcendo por ele no que parecia ser um jogo disputado em Buenos Aires, não em Atlanta. Não parecia totalmente justo.

Ainda assim, a atmosfera era mais comemorativa do que hostil. Isso foi ajudado por um primeiro tempo divertido e aberto, com chances para ambas as equipes. Os melhores do Canadá foram criados por Davies – Tajon Buchanan rematou ao lado, David viu outro ser bloqueado – até que o cabeceamento à queima-roupa de Stephen Eustáquio foi defendido por Emiliano Martínez antes do intervalo.

jogar 2:35 Por que Messi precisa de um ‘jogo ou dois’ para chegar à velocidade máxima Shaka Hislop analisa o desempenho de Lionel Messi na vitória da Argentina por 2 a 0 sobre o Canadá, no jogo de abertura da Copa América.

Depois veio o gol inaugural de Álvarez, apenas no segundo chute do jogo. O passe que o precedeu de Messi desafiou a lógica. Mac Allister nem tinha começado a correr atrás quando Messi tocou a bola. E ainda assim Mac Allister estava no fim de tudo. Álvarez fez o resto. Só faltava agora um golo de Messi. Ele não conseguiu, com aquelas duas falhas surpreendentes e frustrantes, mas conseguiu uma assistência, jogando no substituto Lautaro Martínez com um passe casualmente brilhante para encerrar a partida e garantir que os campeões da Copa América começassem com vitória.

O último chute do jogo, uma falta de Messi de fora da área, foi defendido por Crépeau. Ele não tinha marcado. Mas terminou o jogo com um papel fundamental em ambos os golos e cinco “grandes oportunidades” criadas. A seguir, o Chile, na terça-feira, no MetLife Stadium.

“Há um pouco de medo de que tudo acabe”, disse Messi à ESPN na semana passada. “Procuro aproveitar. Faço isso mais agora, porque tenho consciência de que não resta muito tempo.”

Não sabemos se este será o último torneio internacional de Messi. Ele não se comprometeu a chegar à Copa do Mundo de 2026, que será sediada principalmente nos Estados Unidos. Mas parece altamente provável que esta seja a sua última Copa América.

“Não faz muito sentido pensar em quando eles partirão”, disse o técnico Scaloni na quarta-feira, questionado sobre Messi e seu companheiro de equipe Ángel Di María. “Vamos aproveitá-los agora.”

Aqueles na multidão de Atlanta certamente o fizeram. E com este torneio apenas começando, há mais por vir.