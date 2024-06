Messi lesionou-se e suspendeu Scaloni para perder o último jogo da Argentina na fase de grupos da Copa América

Lionel Messi e o técnico Lionel Scaloni estão oficialmente descartados para a última partida da Argentina na fase de grupos da Copa América de 2024 contra o Peru, na noite de sábado, no Hard Rock Stadium, em Miami, Flórida.

“Leo teve um problema no último jogo e não estará neste. Vamos ver como é dia a dia para aguardar sua evolução”, confirmou o auxiliar argentino Walter Samuel.

O atacante revelou sua lesão após a vitória de terça-feira sobre o Chile, explicando sua decisão de jogar com dores por 90 minutos, apesar de não estar “100%”. Mas depois de passar por exames, a comissão técnica da Albiceleste decidiu colocar o jogador no banco.

“Senti um desconforto no tendão direito no início do jogo. Estava tenso. Não estava tão frouxo como deveria. Mas consegui terminar o jogo. Veremos como vai, “, disse Messi em uma entrevista de zona mista após a partida.

“Na primeira jogada, meu adutor ficou duro. Não senti nenhuma perfuração ou rasgo, mas achei difícil me mover livremente.”

Ele será monitorado diariamente e espera-se que retorne para as oitavas de final, visto que a Argentina já se classificou para a próxima fase da competição.

O técnico da Argentina, Scaloni Good, também perderá o jogo contra o Peru, após ser suspenso pela CONMEBOL por atraso no retorno ao campo após o intervalo.

O órgão dirigente do futebol da América do Sul considerou a Argentina responsável pela violação dos artigos 104 e 145 do livro de regras da Copa América, que determinam que os times devem estar presentes em campo a tempo para o pontapé inicial após o intervalo.

“Se os jogadores de uma equipe aparecerem em campo depois do horário previsto para o início ou reinício do jogo, ou desobedecerem às instruções do árbitro ou do delegado da partida, a associação responsável poderá ser sancionada pelos órgãos disciplinares da CONMEBOL com uma advertência pela primeira vez. infração e multa pela segunda infração ou infrações subsequentes”, segundo a CONMEBOL.

As sanções contra La Albiceleste também incluem uma multa de US$ 15.000.

“Ele [Scaloni] está um pouco amargo com a situação porque nos consideramos uma comissão técnica correta. Nestes seis anos, quase nunca tivemos esse tipo de sanção. Mas é normal que ele esteja amargo, ele queria estar com o time amanhã”, acrescentou Samuel.

O técnico do Chile, Ricardo Gareca, também foi suspenso por atraso no retorno aos gramados.

“Ricardo estava a caminho da coletiva de imprensa quando recebemos a comunicação oficial da CONMEBOL sobre a suspensão de uma partida. Ele voltou ao hotel e tentamos resolver o problema, por isso estamos aqui”, disse o auxiliar técnico chileno Sergio. Santín na conferência de imprensa pré-jogo.

A Argentina prometeu encarar o jogo com o mesmo foco e determinação, apesar das ausências, revezando jogadores para observar aqueles que não tiveram minutos.