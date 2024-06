MetLife redenção para Messi, Argentina bane maldição do Chile

EAST RUTHERFORD, Nova Jersey – A Argentina triunfou por 1 a 0 sobre o Chile no MetLife Stadium na Copa América na terça-feira, com o único gol de Lautaro Martínez aos 88 minutos deixando os espectadores em frenesi e ajudando o Albiceleste para banir os fantasmas das finais de 2015 e 2016.

Os torcedores argentinos explodiram em gritos ensurdecedores, alguns pulando em uníssono com os que estavam nos assentos vizinhos e outros tirando as camisas para agitá-las no ar, enquanto os jogadores se abraçavam em campo enquanto a equipe de Lionel Scaloni finalmente superava os rivais que lhes deram dois derrotas amargas na Copa América. Sim, desta vez foi apenas na fase de grupos, mas foi importante.

A Argentina superou o Chile em chutes por 22 a 3, imitando as estatísticas da final de 2016 ao registrar uma proporção de 18 a 4 antes de sofrer a derrota nos pênaltis. Esta partida altamente carregada e física viu a tensão aumentar em cada ponta, criando chamadas próximas para pênaltis e cartões vermelhos. Mas no final, um golpe fez toda a diferença.

Há oito anos, porém, o MetLife Stadium viu uma história diferente acontecer. E quase custou à Argentina o talento de Lionel Messi.

No dia 26 de junho de 2016, a Argentina se alinhou para enfrentar o Chile na final da Copa América Centenário com o peso das esperanças do país sobre os ombros. Mas ninguém mais do que Messi. Milhões de torcedores exigiam que ele vingasse o resultado da final de 2015, onde o Chile triunfou nos pênaltis, e encerrasse a espera de 22 anos da Argentina pela conquista do título.

Mas havia preocupações sobre sua capacidade de liderar o time como capitão. Os torcedores argentinos duvidaram constantemente de suas habilidades de liderança, questionaram a ligação emocional com o país depois de se mudar para a Espanha quando criança e criticaram sua personalidade com rótulos como “pecho frio” – aquele que joga com “peito frio” e sem paixão.

Embora Messi fosse muitas vezes o melhor jogador do time em campo e o maior artilheiro, ele ainda não havia solidificado esses esforços com um troféu importante. Ele impulsionou o Albiceleste a novos patamares, mas alguns torcedores continuaram a considerá-lo um fracasso da seleção nacional por perder a final da Copa do Mundo de 2014 para a Alemanha e a final da Copa América de 2015 para o Chile.

A tendência de comparar Messi com Diego Maradona alimentou a desaprovação do país – observando que El Pibe de Ouro (“The Golden Boy”) só correspondeu às expectativas depois de vencer a Copa do Mundo de 1986 e a Bola de Ouro como melhor jogador do torneio.

Oito anos depois de surpreender o mundo e ‘se aposentar’, Lionel Messi, centro, voltou ao MetLife Stadium para ajudar a Argentina a banir os fantasmas da final da Copa América de 2016. EDUARDO MUNOZ/AFP via Getty Images

Mas ao chegar à final de 2016, a Argentina esperava que Messi finalmente acabasse com a longa espera do país. Cerca de 82.026 espectadores no MetLife Stadium, o maior público da história de Nova Jersey, assistiram e uma partida muito disputada viu os dois times receberem cartão vermelho no primeiro tempo, com o chileno Marcelo Diaz saindo de campo aos 28 minutos e o argentino Marcos Rojo partindo momentos depois.

No final, bons esforços defensivos de ambos os lados fizeram o jogo terminar em um empate de 0 a 0 em 120 minutos, forçando pênaltis pelo segundo ano consecutivo entre os dois times. Messi se adiantou para cobrar o primeiro pênalti pela Argentina, mas mandou a bola para as arquibancadas enquanto um suspiro coletivo era ouvido ao redor do mundo. Embora seu companheiro de equipe Lucas Biglia também não tenha convertido seu pênalti, dando ao Chile um triunfo por 4 a 2 nos pênaltis, a culpa caiu sobre Messi depois.

A câmera girou para torcedores argentinos sem palavras ao redor do estádio antes de mostrar um Messi perturbado em campo. Momentos depois do jogo, no meio de uma espiral descendente, um Messi emocionado mais uma vez chocou o mundo com um anúncio sem precedentes: “Cansei de jogar com a seleção nacional.”

Um dos maiores jogadores do mundo, que ostentava vários títulos da Bola de Ouro, da Liga dos Campeões e da LaLiga, aposentou-se da Argentina sem um troféu importante. “Eu tentei o meu melhor”, acrescentou Messi. “Tentei tudo o que era possível. Dói-me mais do que ninguém, mas é evidente que isto não é para mim. Quero mais do que ninguém ganhar um título com a selecção nacional, mas infelizmente isso não aconteceu.”

Felizmente para a Argentina e para os fãs de futebol de todo o mundo, essa decisão só durou até meados de agosto. E, depois disso, Messi levou sua seleção à Copa América de 2021, à Copa do Mundo de 2022 e à Finalíssima de 2022.

Agora, cerca de 2.919 dias após a sua “aposentadoria” dos gramados, Messi voltou ao MetLife Stadium como capitão, apenas um dia depois de comemorar seu 37º aniversário. Oito anos depois, ele voltou a liderar a Argentina, com a braçadeira de capitão no famoso braço esquerdo, mas os torcedores não questionam mais sua capacidade de liderar, sua devoção, ou personalidade dentro desta equipe triunfante.

Em vez disso, os torcedores expressaram gratidão pelos momentos de imensa alegria que ele lhes proporcionou por meio de bandeiras, faixas e fotos da Copa do Mundo. As críticas e preocupações de 2016 transformaram-se em vivas e gritos de “Messi! Messi! Messi!” em 2024.

O nome de Messi recebeu os maiores aplausos quando a escalação ecoou pela MetLife, enquanto os camisas número 10 dominavam as arquibancadas. Quando ele tentou um chute a gol ou iniciou a construção de uma oportunidade de gol, os torcedores imediatamente fizeram o gesto de “curvar-se” enquanto cantavam seu nome.

O jogador de 37 anos esteve perto de marcar três vezes, acertou a trave uma vez e precisou de tratamento para um problema na coxa ainda no primeiro tempo. Mas como seu escanteio tardio causou estragos, Martínez marcou o gol da vitória para levar a Argentina à segunda vitória na fase de grupos da Copa América 2024, o que garantiu uma vaga nas oitavas de final. (O Albiceleste lidera o Grupo A, três pontos à frente do segundo colocado Canadá, com um jogo final da fase de grupos ainda a ser disputado.)

“A única coisa que resta depois de oito anos é o estádio”, declarou Scaloni depois.

Na verdade, as lágrimas, a decepção e as declarações sombrias de 2016 parecem agora uma memória distante que Messi pode deixar no passado.