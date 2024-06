“Meu vestido caiu!”: Dakota Johnson lida de forma hilária com o acidente com o guarda-roupa no Jimmy Kimmel Live

Dakota Johnsona rainha dos momentos virais, se viu em mais uma situação memorável durante sua aparição no Jimmy Kimmel ao vivo. Ao se sentar para uma entrevista com o apresentador Jimmy Kimmel, o inesperado aconteceu. A alça de metal ornamentada de seu vestido preto de repente se soltou. deixando Johnson lutando com o mau funcionamento de seu guarda-roupa.

Em uma conversa alegre, Kimmel checou Johnson, perguntando se ela estava bem e, brincando, oferecendo-se para pegar um pouco de fita adesiva. Johnson, com uma risada, exclamou: “Meu vestido simplesmente caiu!” enquanto ela tentava reajustar a delicada alça. Depois de uma breve luta, ela se resignou a simplesmente segurar o vestido.

Mau funcionamento do guarda-roupa de Dakota Johnson em ‘Jimmy Kimmel Live’

Kimmel, sempre o anfitrião perspicaz, aconselhou-a de brincadeira a “apenas segurar a parte importante” enquanto ela ria e segurava o peito para evitar mais contratempos.

Apesar do inesperado mau funcionamento do guarda-roupa, Johnson não perdeu o ritmo. Ela continuou a entrevista, discutindo seu novo filme com Sean Penn e até mesmo investigando o intrigante processo de recebimento de “fotos idiotas” anônimas para o filme.

A atriz lida com isso com charme de marca registrada

Esta não é a primeira vez Dakota Johnson se encontrou no centro da atenção viral. Em uma entrevista de 2019 em O programa de Ellen DeGeneres, ela criticou o comediante e apresentador de talk show por não ter comparecido à sua festa de aniversário, apesar de ter sido convidada, criando um meme instantâneo. Refletindo sobre o incidente em 2022, Johnson comentou: “Não sei, essas coisas acontecem e então, tipo, um ano depois, alguém está me perguntando sobre isso”.

Johnson também teve alguns momentos divertidos e inesperados fora da tela. Em 2021, ela confessou seu amor por limão à Architectural Digest, apenas para revelar mais tarde em The Tonight Show, estrelado por Jimmy Fallon que ela é “levemente alérgica” a eles. Além disso, durante uma conversa com ET em fevereiro, ela manteve a compostura quando ocorreu um terremoto de magnitude 4,6, mostrando sua reação incrivelmente fria.

A capacidade de Dakota Johnson de lidar com situações inesperadas com graça e humor solidificou seu status como uma figura querida no mundo do entretenimento. Quer se trate de mau funcionamento do guarda-roupa ou de revelações sinceras, Johnson continua a cativar o público com seu charme e autenticidade.