México cai para outro ponto baixo na história dramática da Copa América

INGLEWOOD, Califórnia – Não há nada como o novela altos e baixos mais recentes da seleção mexicana na Copa América.

Antes do torneio, surgiram dúvidas generalizadas sobre o roteiro escrito pelo técnico Jaime “Jimmy” Lozano, alguém apropriadamente e ocasionalmente chamado de “O ator“devido ao envolvimento de sua família na indústria do entretenimento. Buscando renovar seu projeto antes da Copa do Mundo de 2026, Lozano chocou muitos no mundo do futebol mexicano ao revelar que estrelas conhecidas, mas envelhecidas, como Hirving “Chucky” Lozano (sem parentesco com Jaime ), Guillermo Ochoa e Raúl Jiménez não eram mais necessários.

Visando uma reinicialização muito necessária, o técnico do México trouxe rostos mais jovens para a mistura – o que funcionou, no início. No último sábado, na estreia do torneio contra a Jamaica, o otimismo aumentou após uma vitória estreita, mas merecida, por 1 a 0. Perfeitamente simbolizado pela vitória de Gerardo Arteaga – um jogador reserva que foi promovido a titular na reconstrução de Lozano – o sucesso por meio de oportunidades para um novo elenco parecia ser um caminho viável e emocionante.

Mas como é a norma com novelasseguiram-se reviravoltas inesperadas.

Durante o jogo contra a Jamaica, o capitão do México e indiscutivelmente protagonista, Edson Álvarez, sofreu uma lesão no tendão da coxa que forçou uma substituição precoce. Então, na noite de terça-feira, antes do confronto do meio da semana contra a Venezuela, foi confirmado que Alvarez estaria oficialmente indisponível para o resto da Copa.

Em linha com as emoções gerais que surgiram no melodrama do México, a seleção nacional abandonou o protocolo padrão de um comunicado à imprensa e, em vez disso, divulgou um vídeo sentimental do próprio Alvarez na terça-feira, confirmando sua ausência.

“Infelizmente, minha participação na Copa América chegou ao fim”, disse o capitão do México na noite anterior ao confronto com a Venezuela.

Não se pode culpar Alvarez e a seleção pela gravação do vídeo, aliás houve um sentimento de solidariedade na postagem nas redes sociais que também compartilhou seu juntos e unidos (juntos e unidos) lema que vem sendo utilizado internamente pelo elenco. Dito isso, isso diz muito sobre a enorme importância do jogador na decisão de lançar o vídeo – o mesmo não foi feito com a lesão do goleiro Luis Malagon – e é difícil manter essa solidariedade em campo quando há uma notável buraco no coração do XI.

Orbelin Pineda perdeu um pênalti aos 87 minutos que teria empatado o México com a Venezuela. Jessica Alcheh-EUA HOJE Esportes

Sem o capitão, havia apreensão quanto à probabilidade de sucesso do México. Apesar das festividades pré-jogo que aconteciam em um belo dia ensolarado com um cenário de Hollywood ao longe, as coisas ficaram tensas quando soou o apito inicial.

As estatísticas, no mínimo, apontam para o México fazendo algumas coisas certas no jogo que seriam um episódio difícil.

O México ganhou mais oportunidades perigosas (xG de 2,52, em comparação com 1,19 da Venezuela), teve mais posse de bola (61% a 39%) e obteve mais recuperações por pouco (50 a 45). No papel, Lozano fez o que pôde para dar chances ao México, mas as limitações de seu time, assim como as dele, surgiram.

Grupo B GP C D eu GD PT 1 – Venezuela 2 2 0 0 2 6 2 – Equador 2 1 0 1 1 3 3 – México 2 1 0 1 0 3 4 – Jamaica 2 0 0 2 -3 0 1, 2: Qualificação para as quartas de final

Precisando desesperadamente de uma nova estrela para assumir o papel principal em sua atuação, foi difícil identificar um jogador que realmente defendesse o México contra a Venezuela. O meio-campista Luis Chávez deveria receber crédito, assim como os zagueiros centrais como Johan Vásquez e o novo capitão César Montes, que atuaram como zagueiros com seus passes longos no campo da NFL, mas ainda se esperava mais desses jogadores e de outros que eram mais como figurantes no campo da NFL. desempenho disponível.

Para piorar a situação, Montes foi substituído no intervalo devido a lesão, marcando a segunda partida consecutiva em que um capitão mexicano foi afastado por esse motivo.

“Ainda não sei”, disse Lozano sobre a saúde do jogador do Almería após o jogo. “No intervalo disseram-nos que seria difícil para ele ser titular na segunda parte… hoje não sabemos se o teremos no próximo jogo.”

Quanto a Lozano, não se pode deixar de notar que ele foi derrotado no segundo tempo, depois que o venezuelano Fernando Batista fez os ajustes certos e mudanças táticas que ajudaram a levar ao pênalti da vitória de Salomón Rondón aos 57 minutos.

“No intervalo ele se ajustou um pouco e funcionou”, disse Lozano sobre Batista. “Você tem que dar crédito a ele pelos ajustes que ele fez mais tarde [in the game].”

Lozano, olhando para seu banco, pode ter percebido que prejudicou suas chances ao não incluir veteranos experientes como Chucky ou Jimenez, entre outros.

Os sul-americanos cresceram com confiança, enquanto El Tri’s jogadores pesados ​​não conseguiram capitalizar inúmeros momentos no terço final. Mesmo quando recebeu um pênalti aos 87 minutos, dando ao México mais uma chance de salvar um ponto, o meio-campista Orbelín Pineda não conseguiu mudar o placar que foi cimentado em 1 a 0 a favor do adversário no apito final.

Longe de ser aplaudido de pé pelo espetáculo em cartaz, choveram vaias e copos de cerveja das arquibancadas do Estádio SoFi, insatisfeitos com o trágico drama do segundo ato do México na fase de grupos da Copa.

Para os comandados de Lozano, o resultado marcou a primeira vez que o México perdeu para a Venezuela em uma competição oficial. A derrota também significou que El Tri já havia perdido quatro vezes consecutivas para adversários da Conmebol em jogos não amistosos. O México poderia dar conta do recado contra um rival da Concacaf como a Jamaica na semana passada, mas contra a Conmebol? Essa é uma história claramente diferente e talvez um presságio sombrio antes do último jogo da fase de grupos contra o Equador, no domingo.

Para se classificar para as oitavas de final, Lozano e seus comandados precisarão derrotar os equatorianos para garantir uma vaga entre os oito finalistas. No entanto, para crédito do treinador que também perdeu a fase de grupos no verão passado antes de conquistar a Taça Ouro, ele não desiste do seu projeto.

“Temos 90 minutos [left] e ninguém vai sair deste navio e nós vamos conseguir”, disse Lozano. “Nós vamos conseguir, disso tenho certeza.”

O roteiro ainda não está finalizado para Lozano.