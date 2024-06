México perder Álvarez na Copa América seria ‘golpe forte’

O técnico do México, Jaime Lozano, disse que perder o capitão Edson Álvarez devido a lesão “seria um duro golpe” para a seleção nacional na campanha pela Copa América.

“Acho que ele está saindo do hotel agora para fazer o exame”, disse Lozano sobre os exames médicos do meio-campista do West Ham United antes do jogo do México na fase de grupos contra a Venezuela, na quarta-feira, no SoFi Stadium, em Inglewood, Califórnia. “Foi o seu primeiro torneio como capitão desta equipa e seria um duro golpe.

“Ele manifestou que quer ficar com o grupo, que quer ficar aqui. Vamos ver o que acontece, dependendo do que o exame mostrar”.

Álvarez, de 26 anos, saiu mancando da estreia da Copa do México contra a Jamaica depois de cair no chão e apertar o tendão da coxa esquerda após um contra-ataque do adversário no primeiro tempo.

Apesar de El Tri vencendo o jogo por 1 a 0 graças a um lindo chute de Gerardo Arteaga, o resultado foi agridoce para Lozano e seus homens enquanto aguardam para ver os resultados dos exames sobre a lesão de Alvarez que serão realizados na terça-feira.

Ainda não se sabe se o meio-campista continuará sua reabilitação durante a Copa com o México, caso a lesão seja significativa, ou se retornará à Inglaterra.

Edson Álvarez está em dúvida para o México na Copa após se lesionar contra a Jamaica. Imagens Getty

“Veremos. Não sei se a decisão é inteiramente nossa ou dele, o clube dele também terá muito peso no que o clube quer e no que for decidido entre as três partes”, disse Lozano. “A intenção dele é estar aqui, obviamente para apoiar.

“Ele se viu neste verão na seleção nacional e acho que quer cumprir isso. Veremos, vamos esperar o resultado [of the examination].”

Em seu lugar, Lozano disse que o zagueiro do Almeria, César Montes, de 27 anos, assumirá agora a braçadeira de capitão.

“Agora é a vez de César ser capitão e penso que ele também nos vai ajudar muito”, disse Lozano. “O mesmo com Júlio [Gonzalez]João [Vasquez]gosto de ver o futebol um pouco de trás para frente e acho que são as pessoas que têm um pouco mais de estabilidade.”

Dependendo do resultado do outro confronto do Grupo B entre Equador e Jamaica, tanto México quanto Venezuela buscam garantir uma vaga nas oitavas de final da Copa com uma vitória na quarta-feira.

Após a segunda rodada de jogos, o Grupo B será encerrado com o México enfrentando o Equador e a Jamaica enfrentando a Venezuela no domingo.